UWant è in Italia. Giovane, ambiziosa, con idee precise su come si dovrebbe pulire il pavimento. Il brand cinese di elettrodomestici per la casa, fondato appena nel 2020, ha fatto il suo debutto ufficiale sul mercato nazionale con una presentazione alla stampa milanese, portando con sé un prodotto che, almeno sulla carta, ha qualcosa di davvero originale da raccontare.

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Chi è UWant (e da dove viene)

Prima di parlare del prodotto, vale la pena capire chi c’è dietro. UWant (che si pronuncia “You Want”) nasce nel 2020 in Cina e in pochi anni costruisce una presenza solida nel segmento degli elettrodomestici per la pulizia domestica. L’azienda vanta una posizione di leadership nel mercato degli aspirapolvere per materassi, con oltre 3 milioni di pezzi venduti e circa il 40% di quota in quel segmento specifico.

Sul fronte numeri globali, UWant dichiara di aver superato nel 2025 i 560 milioni di dollari di GMV (Gross Merchandise Value), con una crescita superiore al 100% rispetto all’anno precedente. Va però precisato che il GMV rappresenta il valore totale della merce venduta, non il fatturato netto: una metrica spesso preferita dalle aziende cinesi di consumer electronics perché restituisce cifre più scenografiche rispetto ai ricavi reali.

In Europa la strategia è mirata: Italia, Spagna, Germania e Francia sono i quattro mercati scelti per questo primo grande assalto occidentale, con la distribuzione affidata in Italia a Daicom. L’ecosistema di prodotti è già ampio nel mercato d’origine, scope elettriche senza filo, lavapavimenti a vapore, pulitori per tappeti e materassi, robot lavavetri, ma per ora il focus europeo resta su un numero selezionato di modelli.

Il V800: addio rullo, benvenuta vibrazione

Il prodotto di lancio è il V800, una scopa elettrica senza filo che si distingue immediatamente dalla concorrenza per una scelta tecnica radicale: niente rullo rotante. Da quando Dyson ha inventato il segmento, tutti i competitor hanno seguito lo stesso schema: un cilindro spazzolato che gira, raccoglie, e inevitabilmente si avvolge capelli e peli su sé stesso. UWant rompe questo schema con un sistema proprietario chiamato ShakeSweep, che abbandona il rullo a favore di un meccanismo oscillante ad alta frequenza.

Il funzionamento ricorda concettualmente quello di una scopa tradizionale: la testina combina spazzolamento e vibrazione per convogliare polvere, capelli e detriti verso il canale di aspirazione, senza che si aggroviglino attorno a nessun componente. Chi ha animali in casa o capelli lunghi capirà benissimo di cosa si tratta: niente più pause per staccare i grovigli dal rullo con le forbici.

Sul sensore di pulizia intelligente, la testina integra un rilevatore dello sporco in tempo reale che regola automaticamente la potenza di aspirazione in base alla quantità e tipologia di detriti rilevati. La modalità Smart sfrutta proprio questo sensore per ottimizzare consumi e autonomia durante l’uso quotidiano.

Specifiche tecniche: numeri da fascia alta

Dal punto di vista tecnico, il V800 non ha nulla da invidiare ai rivali più affermati sul mercato. Ecco i dati principali:

Potenza motore: 930W con aspirazione da 320 AW e 40.000 Pa, valori quasi doppi rispetto a molti concorrenti di pari fascia

930W con aspirazione da 320 AW e valori quasi doppi rispetto a molti concorrenti di pari fascia Autonomia: fino a 75 minuti a potenza minima (circa 15 minuti al massimo, 65-70 al minimo)

fino a 75 minuti a potenza minima (circa 15 minuti al massimo, 65-70 al minimo) Batteria: 3.200 mAh, rimovibile e sostituibile

3.200 mAh, rimovibile e sostituibile Sacchetto stazione: capacità da 3 litri, da sostituire ogni 3-4 mesi circa

capacità da 3 litri, da sostituire ogni 3-4 mesi circa Contenitore scopa: 0,5 litri con sistema di filtraggio a 6 stadi (più altri 6 nella stazione)

0,5 litri con sistema di filtraggio a 6 stadi (più altri 6 nella stazione) Rumorosità: 74 dB al massimo, in linea con la concorrenza

74 dB al massimo, in linea con la concorrenza Peso: 2,2 kg

2,2 kg Luce frontale verde: raggio d’illuminazione a 150°, distanza rilevamento polvere fino a 60 cm

La stazione automatica: il vero punto di forza

Uno dei punti di maggiore interesse del V800 è la stazione di ricarica e svuotamento automatico, che rappresenta probabilmente il motivo principale per cui scegliere questo prodotto rispetto a una scopa elettrica tradizionale. La base, progettata a filo pavimento (l’aspirapolvere scivola in un alloggiamento orizzontale invece del classico dock verticale), elimina il rischio di rovesciare i detriti residui durante il rimessaggio.

Una volta che la scopa è agganciata alla base, il sistema gestisce in automatico lo svuotamento del serbatoio, la pulizia dei filtri HEPA e metallici tramite un doppio anello motorizzato a raschietto, e la ricarica della batteria. In pratica, dopo ogni sessione di pulizia non bisogna fare nulla: basta appoggiare l’aspirapolvere e il dispositivo si prende cura di sé stesso. Il sacchetto della stazione da 3 litri si riempie all’incirca ogni tre o quattro mesi, richiedendo una sostituzione rapida e senza sporcarsi le mani.

Il D700: la lavapavimenti che pulisce anche il battiscopa

UWant non si presenta in Italia con il solo V800. Nel portfolio europeo c’è anche il D700, una lavapavimenti che merita un cenno per una caratteristica davvero insolita: il suo rullo di pulizia a nastro è progettato per raggiungere gli spigoli ad angolo retto, così da pulire simultaneamente sia il pavimento che il battiscopa (purché sia lavabile). Una soluzione architetturale che pochi competitor hanno affrontato con questa chiarezza progettuale, e che potrebbe rappresentare un forte argomento di vendita per chi è stanco di passare il mocio manuale lungo i bordi delle pareti.

Prezzo e posizionamento: fascia medio-alta con discount di lancio

Il V800 è disponibile in Italia a un prezzo di lancio di 549 euro, contro un listino ufficiale indicato a 699 euro. Il posizionamento lo mette in diretta concorrenza con modelli di brand come Dyson, Shark, Dreame e Roborock che in Italia hanno già un’ampia base di utenti, una rete di assistenza consolidata e migliaia di recensioni verificate.

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Non sarà una battaglia facile. Il mercato italiano delle scope elettriche è già sovraffollato di brand cinesi che percorrono il solco tracciato da Dyson, e costruire reputazione richiede tempo e prove sul campo. Tuttavia, l’originalità tecnica del sistema ShakeSweep e la stazione automatica a pavimento sono elementi distintivi concreti, non semplici operazioni di marketing. Se le qualità dichiarate verranno confermate dall’uso quotidiano e dal passaparola degli utenti, UWant ha le carte per ritagliarsi uno spazio interessante nel mercato europeo.