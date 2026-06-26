Se state pensando di aggiornare la GPU e il monitor della vostra vecchia postazione da gaming, ma finora vi ha frenato il budget, oggi vogliamo segnalarvi due offerte attive per l’Amazon Prime Day 2026 che in sostanza vi permettono di portare a casa due buoni prodotti con una spessa non superiore a 400 euro.

Ovviamente l’upgrade di una build da gioco può coinvolgere anche altre componenti; in base all’età della piattaforma infatti, si può pensare di aggiornare anche la CPU con relativa motherboard e memoria, ma in questo caso vogliamo focalizzarci su GPU e monitor, ovvero due degli elementi che più di tutti possono condizionare la nostra esperienza nel PC gaming, in particolare se si punta a giocare con un frame-rate ragionevole.

Per l’occasione segnaliamo la Gigabyte GeForce RTX 5060 WindForce OC, scesa a 299 euro per il Prime Day, abbinata a un display della KTC che riesce a coniugare un’elevata frequenza di aggiornamento con una discreta qualità generale a un prezzo di soli 99 euro. Vediamoli insieme nel dettaglio, ma ricordare che le offerte dell’Amazon Prime Day 2026 terminano stasera alle 23:59, quindi se il prodotto vi convince non esitate perché “dopo” potrebbe essere troppo tardi.

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Gigabyte GeForce RTX 5060 WINDFORCE OC 8G

La Gigabyte GeForce RTX 5060 WINDFORCE OC 8G è una scheda video di fascia medio-bassa basata su architettura NVIDIA di ultima generazione, pensata per il gaming in 1080P con ray tracing attivo, ma capace di spingersi anche a 1440P giocando coi dettagli e sfruttando le più recenti tecnologie NVIDIA come il DLSS 4.5 e il Multi Frame Generator.

La GPU è equipaggiata con 8 GB di memoria GDDR7 su bus a 128 bit, offrendo un netto salto prestazionale rispetto alle generazioni precedenti, soprattutto nei titoli più recenti e nei workload creativi. Il sistema di raffreddamento WINDFORCE a doppia ventola utilizza heatpipe in rame e design a flusso alternato delle ventole, con modalità semi-passiva che spegne le ventole nei carichi leggeri per ridurre la rumorosità.

Sul piano della connettività troviamo uscite moderne con DisplayPort 2.1 e HDMI 2.1, mentre l’alimentazione è affidata a un singolo connettore PCI-E a 8 pin, rendendola compatibile con molte configurazioni senza PSU estremamente potenti

Monitor KTC H24F7 240 hertz

Il KTC H24F7 da 24 pollici è un display pensato per il gaming competitivo e per chi cerca un buon equilibrio tra fluidità e qualità visiva in una diagonale compatta, il tutto con un budget a dir poco ridotto. Si tratta di un monitor orientato principalmente all’eSport, dotato di un pannello IPS Fast che punta su una frequenza di aggiornamento fino a 240 hertz e basso tempo di risposta (1 ms), caratteristiche fondamentali per FPS, MOBA e titoli competitivi.

Il formato da 24″ lo rende ideale per setup da scrivania compatti, garantendo una buona densità di pixel percepita in Full-HD e una buona reattività generale. A bordo sono presenti funzionalità come Adaptive Sync, riduzione della luce blu e pannello OSD ricco di opzioni. La scheda tecnica ci dice che il display ha una luminosità di picco HDR di 400 nit e un gamut di tutto rispetto per essere un display che costa 100 euro. Se avete un budget particolarmente contenuto si tratta di una combo da valutare e che potrebbe darvi qualche soddisfazione a 1080P senza spendere una fortuna.