Chi dice che per avere un robot aspirapolvere davvero capace di gestire la casa al posto vostro servano cifre astronomiche? Roborock Qrevo Curv 2 Flow dimostra esattamente il contrario, e in questo momento lo fa a un prezzo che non si era mai visto da quando è disponibile in Italia. Con uno sconto che supera il 47% rispetto al listino ufficiale, questa è l’occasione che molti stavano aspettando senza saperlo.

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Roborock Qrevo Curv 2 Flow: il rullo da 270 mm che riscrive le regole della pulizia profonda

Il cuore pulsante di questo robot è il sistema SpiraFlow, una soluzione di mocio a rullo motorizzato extra-large da 270 mm che non si trova su nessun altro modello Roborock precedente. A differenza dei tradizionali doppi pad rotanti, SpiraFlow eroga acqua pulita in modo continuo attraverso otto punti di idratazione e aspira contemporaneamente l’acqua sporca, garantendo un lavaggio sempre fresco su tutta la larghezza del passaggio.

La pressione di lavaggio raggiunge 15 N, ben due volte e mezzo superiore rispetto al modello Qrevo Curv precedente, con una velocità di rotazione del rullo di 220 RPM. Il risultato pratico è la capacità di rimuovere macchie umide, appiccicose e tenaci senza passaggi multipli.

Ma non è solo questione di lavaggio. La potenza di aspirazione HyperForce da 20.000 Pa garantisce una pulizia in profondità anche sui tappeti, dove entra in gioco il sistema Roller Shield: il rullo si solleva automaticamente fino a 15 mm e uno scudo fisico lo protegge, mantenendo asciutte le fibre del tessuto. Nessuna macchia di umidità, nessun compromesso.

Ecco le specifiche tecniche principali in sintesi:

Aspirazione: 20.000 Pa HyperForce

20.000 Pa HyperForce Sistema mocio: SpiraFlow Roller, 270 mm, 220 RPM, 15 N di pressione

SpiraFlow Roller, 270 mm, 220 RPM, 15 N di pressione Navigazione: PreciSense LiDAR con SmartPlan 3.0

PreciSense LiDAR con SmartPlan 3.0 Obstacle avoidance: Reactive AI con luce strutturata + fotocamera RGB, oltre 200 tipi di oggetti riconoscibili

Reactive AI con luce strutturata + fotocamera RGB, oltre riconoscibili Spazzola principale: DuoDivide anti-groviglio (certificata 0% di groviglio nei test indipendenti)

DuoDivide anti-groviglio (certificata 0% di groviglio nei test indipendenti) Stazione 4.0: svuotamento automatico, lavaggio mop a 75°C , asciugatura a 55°C

svuotamento automatico, lavaggio mop a , asciugatura a Fotocamera integrata: videochiamata remota, tracciamento animali domestici, certificazione TÜV

videochiamata remota, tracciamento animali domestici, certificazione TÜV Compatibilità: App Roborock, Alexa, Google Assistant, Apple Watch

App Roborock, Alexa, Google Assistant, Apple Watch Assistente vocale: Hello Rocky, funzionante anche offline

La stazione multifunzionale 4.0 gestisce autonomamente l’intero ciclo: svuota il bidone da 325 ml in un sacchetto sigillato, lava il rullo con acqua calda, lo asciuga e ricarica il robot, tutto in sequenza automatica. La rotazione doppia a 720° del rullo durante il lavaggio garantisce una pulizia profonda senza smontare nulla.

Prezzo ai minimi storici: -47% su Amazon, risparmio reale di oltre 400€

Difficile trovare un momento migliore per acquistare Roborock Qrevo Curv 2 Flow. Il prezzo di listino ufficiale è 899€, quello che si trovava in promozione su altri store come MediaWorld era 699€. Su Amazon.it oggi il prezzo è crollato a 474,99€, con un risparmio netto di 424,01€, pari a uno sconto del 47%. Se stai cercando i migliori robot aspirapolvere sul mercato, questo è uno dei momenti migliori per fare il tuo acquisto, approfittando anche degli sconti nascosti Amazon che spesso si sommano alle promozioni ufficiali.

Prezzo di listino: 899€

899€ Prezzo attuale su Amazon: 474,99€

Risparmio: 424,01€ ( -47% )

424,01€ ( ) Disponibilità: Amazon.it, con spedizione Prime

È il prezzo più basso mai registrato per questo modello, e vale la pena agire senza aspettare che l’offerta scada.

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