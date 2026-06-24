ASUS ROG (Republic of Gamers) amplia la propria offerta dedicata al raffreddamento dei PC di fascia alta annunciando la disponibilità della nuova serie ROG Strix LC IV, una famiglia di dissipatori a liquido All-in-One che punta a semplificare l’assemblaggio dei sistemi più moderni senza rinunciare alle prestazioni. Le novità introdotte da questa generazione non riguardano infatti soltanto il design, ma interessano anche il sistema di collegamento, il comparto di raffreddamento e le possibilità di personalizzazione.

Tra gli elementi più interessanti spicca il nuovo ASUS AIO Q-Connector, una soluzione progettata per eliminare gran parte dei cavi normalmente necessari tra waterblock, radiatore e scheda madre. A questo si affiancano una pompa completamente riprogettata, nuove ventole ARGB preinstallate e un ampio display IPS da cinque pollici, destinato a diventare il vero punto focale delle build più ricercate.

La nuova gamma comprende due differenti configurazioni; i modelli ROG Strix LC IV adottano la classica lunghezza dei tubi, mentre le versioni ROG Strix SLC IV utilizzano tubazioni accorciate per offrire un risultato estetico ancora più pulito, soprattutto in abbinamento alle schede madri ASUS BTF con connettori posteriori.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

ROG Strix LC IV: ASUS punta su prestazioni superiori e un cablaggio praticamente invisibile

Con la quarta generazione della famiglia ROG Strix LC, ASUS ha deciso di intervenire su uno degli aspetti più apprezzati dagli appassionati di modding, ovvero la pulizia dell’assemblaggio. Il nuovo ASUS AIO Q-Connector consente infatti di collegare direttamente il waterblock alle più recenti schede madri ASUS compatibili, trasportando alimentazione e segnali attraverso un unico sistema integrato.

L’obiettivo è ridurre drasticamente il numero di cavi visibili all’interno del case, rendendo il montaggio più semplice e migliorando allo stesso tempo l’estetica complessiva della configurazione. Anche il comparto dedicato al raffreddamento è stato completamente aggiornato; l’azienda dichiara infatti un incremento prestazionale fino al 10% rispetto alla precedente generazione, accompagnato da una riduzione della rumorosità pari a circa 3 dB.

Il merito va a una nuova pompa ad alte prestazioni dotata di motore trifase con architettura 6-slot, 4-pole, abbinata a una piastra in rame con microcanali progettata per massimizzare lo scambio termico. Il corpo pompa utilizza inoltre un alloggiamento realizzato in materiale PPS premium, scelto per garantire maggiore affidabilità anche durante lunghi periodi di utilizzo intensivo.

Sul radiatore trovano posto tre ventole ARGB già preinstallate, progettate per offrire un elevato flusso d’aria e una pressione statica importante, caratteristiche fondamentali per dissipare efficacemente il calore prodotto dalle CPU di ultima generazione. Per la variante da 360 mm, le ventole operano in un intervallo compreso tra 800 e 2.500 giri al minuto, sviluppando una portata massima di 82,57 CFM, una pressione statica di 4,36 mmH₂O e una rumorosità massima dichiarata di 35,78 dB(A).

I modelli SLC IV utilizzano tubi lunghi solo 250 mm, mentre la versione tradizionale LC IV mantiene una lunghezza di 400 mm, offrendo maggiore libertà nelle configurazioni con case di dimensioni più generose. Entrambe le varianti sono compatibili con i socket Intel LGA1851 e LGA1700, oltre alle piattaforme AMD AM5 e AM4, risultando quindi adatte sia ai più recenti processori Intel Core Ultra Desktop sia alle CPU Ryzen di ultima generazione.

Display IPS da 5 pollici e ASUS InfoHub per una personalizzazione completa

Un’altra novità importante della serie ROG Strix LC IV è rappresentata dall’ampio display IPS integrato nel waterblock. ASUS ha scelto un pannello da 5 pollici con risoluzione 720 × 720 pixel, dimensioni decisamente superiori rispetto a quanto visto sulla precedente generazione.

Ma non è tutto. Grazie al nuovo software ASUS InfoHub è possibile visualizzare in tempo reale informazioni sul sistema, come temperature, frequenze e utilizzo delle principali componenti hardware, ma anche riprodurre immagini personalizzate, animazioni e contenuti grafici, trasformando il dissipatore in uno degli elementi più scenografici dell’intera configurazione.

Dal punto di vista costruttivo invece, ASUS ha inoltre brevettato un sistema con giunto rotante a 360 gradi, pensato per semplificare ulteriormente l’installazione del waterblock indipendentemente dall’orientamento della scheda madre. Le esclusive clip ROG dedicate alla gestione dei tubi contribuiscono invece a mantenere l’interno del case ordinato, evitando che le tubazioni interferiscano con gli altri componenti.

Nel caso delle versioni SLC IV, la scelta di accorciare i tubi a 25 centimetri nasce proprio dalla volontà di privilegiare l’estetica, rendendo il dissipatore particolarmente adatto alle configurazioni minimaliste e ai sistemi realizzati con motherboard ASUS BTF, caratterizzate dalla totale assenza di connettori visibili sul lato frontale.

Scheda tecnica ROG Strix LC IV

Dissipatore a liquido All-in-One da 360 mm

Waterblock da 123,2 × 99 × 91,7 mm

Base in rame

Pompa ad alte prestazioni con motore trifase 6-slot, 4-pole

Radiatore in alluminio

Radiatore LC: 397 × 120 × 27 mm

Radiatore SLC: 397 × 125,8 × 27 mm

Lunghezza tubi:

LC IV: 400 mm

SLC IV: 250 mm

Tre ventole ARGB preinstallate

Dimensioni gruppo ventole: 360 × 124 × 26,5 mm

Velocità ventole: 800-2500 RPM ±10%

Flusso d’aria massimo: 82,57 CFM

Pressione statica: 4,36 mmH₂O

Rumorosità massima: 35,78 dB(A)

Controllo PWM (PWM/DC sulla versione LC)

Display IPS integrato da 5 pollici

Risoluzione display: 720 × 720 pixel

Gestione tramite software ASUS InfoHub

ASUS AIO Q-Connector per collegamento diretto alle schede madri ASUS compatibili

Giunto dei tubi ruotabile a 360°

Compatibilità

Intel LGA1851 e LGA1700

AMD AM5 e AM4

ASUS ROG Strix LC IV: disponibilità e prezzo

La nuova serie ASUS ROG Strix LC IV è già disponibile sul mercato italiano attraverso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al programma Powered by ASUS e i principali partner commerciali del produttore, incluso Amazon Italia.

Il prezzo consigliato al pubblico parte da 239,99 euro, una cifra che colloca questi dissipatori nella fascia premium del mercato, dove ASUS punta a distinguersi non soltanto per le prestazioni di raffreddamento, ma anche per un livello di integrazione estetica e funzionale pensato per chi desidera realizzare build curate in ogni dettaglio.