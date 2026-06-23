Con l’inizio dell’Amazon Prime Day 2026 sono tantissime le offerte da non perdere sul sito, anche per quanto riguarda la pulizia della casa. Se state cercando un nuovo aspirapolvere senza fili e non volete spendere tanto, tra le proposte più interessanti troviamo SmartAI V5 Pro, che può contare su uno sconto del 40%. Vediamo cosa è in grado di fare e come approfittare della promozione su Amazon.

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SmartAI V5 Pro combina potenza, autonomia e accessori a un piccolo prezzo

V5 Pro è uno degli ultimi arrivati della gamma di aspirapolvere senza fili del marchio SmartAI e promette grandi cose a un prezzo contenuto. Questo modello combina un sistema intelligente di rilevamento della polvere a un avanzato sistema di filtrazione e a un ecosistema di accessori: altri modelli standard lasciano residui di polvere invisibile, disperdono detriti dal tubo allo spegnimento, perdono potenza sui tappeti a pelo lungo e non dispongono degli accessori specifici necessari per la pulizia completa della casa, o magari dell’auto.

V5 Pro mette a disposizione una potenza di aspirazione fino a 55.000 Pa grazie a un motore brushless da 600 W e può contare sulla tecnologia Greenlight Laser, che illumina le particelle di polvere microscopiche e va a risolvere il problema principale dello sporco “invisibile”: niente più residui di polvere fine o peli di animali “nascosti” alla vista. Inoltre, grazie alla regolazione automatica intelligente dell’aspirazione, può rilevare autonomamente la quantità e il tipo di polvere tramite un apposito sensore e regolare la potenza di aspirazione in tempo reale. Nessuna regolazione manuale richiesta: l’aspirapolvere gestisce batteria e potenza anche durante il passaggio sui tappeti più spessi.

Le operazioni di pulizia sono facilitate dal tubo estensibile con snodo flessibile a 180°: sfruttando questa caratteristica è possibile pulire senza piegarsi, passando anche sotto mobili bassi senza affaticare la schiena. Tra gli accessori è presente anche un tubo flessibile pensato per la pulizia degli angoli più complicati, non solo della casa: risulta l’ideale anche per gli interni dell’auto, semplificando il passaggio tra i sedili e nei punti difficili.

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A livello di autonomia, promette fino a 80 minuti di utilizzo grazie alla generosa batteria, tranquillamente sufficienti per la pulizia profonda di grandi appartamenti o di case di medie dimensioni con una sola carica. Sono presenti in particolare tre modalità: Auto (22-80 minuti), ECO (80 minuti) e Turbo (22-25 minuti). In modalità ECO può contare sulla tecnologia brevettata Siphon, che aumenta automaticamente la potenza al momento dello spegnimento, così da aspirare tutti gli eventuali residui dal tubo.

L’aspirapolvere SmartAI offre un sistema di filtrazione HEPA a due stadi con sigillatura avanzata che cattura il 99,99% delle particelle microscopiche di dimensioni fino a 0,3 micron (polline, spore di muffa, allergeni), risultando l’ideale con la presenza di persone allergiche, neonati o animali domestici. A proposito di questi ultimi, è presente un’apposita spazzola per tessuti e peli di animali: è pensata per la pulizia profonda di letti, divani, tessuti e per rimuovere i peli di animali incastrati, un’operazione notoriamente difficile per le normali spazzole.

Super offerta su Amazon con il Prime Day 2026

Fino al 26 giugno 2026, SmartAI V5 Pro è disponibile in offerta su Amazon a 89,99 euro invece di 149,99, con spedizione gratuita: potete approfittare dello sconto del 40% seguendo il link qui in basso e utilizzando il codice LMPZWWNI.

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