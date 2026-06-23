L’Amazon Prime Day 2026 è partito e proseguirà per quattro giorni: l’evento è ricchissimo di offerte che riguardano la tecnologia e che non si fermeranno fino al 26 giugno 2026. Durante queste 96 ore sono accessibili su Amazon migliaia di sconti su tantissime categorie di prodotti, tra cui PC, smart TV, smartwatch, cuffie wireless e prodotti per la smart home, presenti in gran numero. Proprio per questo abbiamo fatto una selezione delle migliori offerte attualmente a disposizione con l’Amazon Prime Day di quest’anno, con un bel mix di ribassi da non perdere tra varie categorie.
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Le migliori offerte tech dell’Amazon Prime Day 2026: la selezione
Le proposte del Prime Day sono strutturate secondo i soliti canoni di Amazon, usati per tutti i suoi eventi (Black Friday compreso): vedono offerte in evidenza e Top Deals, disponibili per tutta la durata dell’evento (fino a esaurimento scorte), offerte a tempo, disponibili per un tempo limitato (alcune ore), e coupon. A tutto ciò si aggiungono le offerte WOW, ossia quelle proposte di spicco che toccano ogni giorno pochi prodotti di alcuni dei principali brand.
Anche quest’anno, l’evento promozionale coinvolge tantissima tecnologia, tra PC, TV, cuffie wireless, smartwatch, dispositivi per la pulizia della casa (robot e aspirapolvere e lavapavimenti senza fili) e non solo. In questa sede abbiamo raccolto le proposte più interessanti, con una selezione degli sconti migliori.
Le offerte sono ovviamente riservate agli abbonati Amazon Prime: se non siete ancora abbonati potete rimediare al link qui in basso:
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Senza ulteriori indugi vi lasciamo alla nostra selezione delle migliori offerte del momento di questo Amazon Prime Day 2026. Per facilitarvi le cose abbiamo suddiviso le proposte per tipologia. I prezzi indicati qui sotto potrebbero differire leggermente a causa di cambiamenti dell’ultimo momento o di variazioni decise da Amazon con il passare delle ore. Potrebbero inoltre variare in base ad alcune colorazioni.
Offerte per la pulizia smart
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-33%
roborock Saros 20 Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 36.000Pa, Supera Ostacoli da 8,8cm, Anti-Groviglio, Evita Oltre 300 Oggetti, Lavaggio Mocio con Acqua a 100°C, Nuovissima RockDock, Hello Rocky
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-29%
DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete Robot Aspirapolvere, Autopulizia Rullo, Supera Ostacoli da 8cm, Auto-Svuotamento, Aspirazione 30.000 Pa, Evita Oltre 240 Oggetti, Controllo Vocale Intelligente,Nero
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Tineco FLOOR ONE S9 Scientist Lavapavimenti Senza Fili, Aspirapolvere Smart 3-in-1, Asciugatura Rapida 85°C FlashDry, Autonomia 80 Min, Lay-Flat 180° per Sotto i Mobili, SmoothDrive 360°, Display LED
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-25%
DREAME X50 Ultra Complete Robot Aspirapolvere, Rilevamento Degli Ostacoli con IA e Navigazione a 360°, Superare l'ostacolo di 6CM, Aspirazione Fino a 20000 Pa, Doppia Spazzola Antigroviglio
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-14%
roborock Qrevo Curv 2 Flow Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 270mm Autopulizia Rullo, 20.000Pa, Protezione Rullo per Tappeti Asciutti, Stazione Multifunzionale, Videochiamata, Hello Rocky
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-8%
DREAME L50s Pro Ultra Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Autosvuotamento per 100 Giorni e Autopulizia ad Alta Temperatura, Aspirazione da 30.000 Pa, Pulizia di Bordi e Angoli, Spazzola Antigroviglio
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ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen3 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, spazzola laterale e mocio a estensione, 25.000 Pa, AIVI 3D 3.0, detergente automatico, lavaggio a 75 °C, asciugatura, 81 mm, Bianco
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-29%
ECOVACS DEEBOT T90 PRO OMNI Robot aspirapolvere lavapavimenti Kit di manutenzione, 30.000 Pa, ricarica PowerBoost, OZMO ROLLER 3.0, include spazzola extra, filtri e soluzione detergente, nero
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-10%
ECOVACS WINBOT W3 OMNI Robot Lavavetri con Stazione Multifunzione, Lavaggio Automatico del Panno, Pulizia Intelligente fino al Bordo, Nebulizzazione a Triplo Ugello, Controllo tramite App
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Tineco Floor One S9 Artist Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspirazione di 22 kPa, 360° SmoothDrive, Anti-Tangle, Auto-Pulizia Flashdry a 85°C, 50 Minuti di Autonomia, 180° Lay-Flat
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-28%
DREAME H15 Pro Heat Aspirapolvere Lavapavimenti, Lavaggio 85 °C, Braccio Robotico IA GapFree, RGB, Aspirazione 22.000 Pa, 0 Grovigli,Lavaggio Spazzola 100 °C,Asciugatura 5 Min 90 °C,Navigazione e App
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-33%
roborock Qrevo S Pro Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti (Migliorato da QV 35A), 18.500Pa, Autopulizia Panno 75°C, Asciugatura Aria Calda 45°C, Antigroviglio, Stazione Tutto in Uno, Modalità Tappeti
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Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra Lavapavimenti aspirapolvere senza fili, ad umido e a secco, Design reclinabile a 180°zero grovigli, 50 minuti di autonomia, auto-pulizia FlashDry a 85°C
Offerte PC
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-17%
Microsoft Surface Laptop | Copilot+ PC | 15” Touchscreen | Snapdragon® X Elite | 16GB RAM | 512GB SSD | Ultimo modello, 7a edizione | Nero
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-20%
Lenovo LOQ 15'' 144Hz Notebook Gaming, NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, Intel Core i7-13645HX, RAM 16GB DDR5, 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0, FHD, Windows 11, Tastiera retroilluminata
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-9%
Acer Nitro V 15 ANV15-52-73F2 Notebook Gaming, NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB GDDR7, Processore Intel Core i7-13620H, Ram 16 GB DDR4, 1024 GB SSD, Display 15.6'' FHD IPS 165 Hz LED LCD, Windows 11 Home
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Samsung Galaxy Book6 (16'', Ultra 5 325, 16GB), Copilot+PC, Processore Intel Core Ultra 5 325, 256GB, Batteria Lunga Durata, Portatile, Design Sottile, Display IPS, Galaxy AI, Gray [ver. Italiana]
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Lenovo Yoga Slim 7a Copilot+ PC Notebook 14'' OLED WUXGA, AMD Ryzen AI 7 445, 16GB RAM, 512GB SSD, Radeon 840M, WiFi 7, Windows 11 Home, Laptop Premium per Lavoro, Studio e Creatività, Tidal Teal
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-18%
Samsung Galaxy Book5 360 15.6'', Garanzia 3 anni, AI PC, Processore Intel Core Ultra 5 Serie 2, 16GB RAM, 512GB SSD, Display AMOLED TouchScreen, S Pen, Windows 11 Home, Copilot+ PC, Gray [ITA]
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-5%
Acer Notebook, pc portatile, Intel Core i9 13900H, DDR5 RAM 16Gb, SSD PCIe NVMe 512 Gb, 16'' WUXGA 120Hz FHD+, 4 Usb, Tastiera Retroilluminata, Wi-Fi 6, Display Port, Win 11 - Pronto all'Uso
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-11%
Lenovo IdeaCentre Computer desktop All-In-One, Display 27'' FHD, Intel Core Ultra 5 226V, 512GB SSD, RAM 16GB, Altoparlanti Harman, WiFi 6, Windows 11 H, Tastiera + Mouse Wireless
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-5%
Microsoft Surface Pro | Copilot+ PC | LCD Touchscreen 12” | Snapdragon® X Plus | 16GB di RAM | 512GB di memoria | Ultimo modello | Platino
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-10%
ASUS Notebok Vivobook, Intel Core 7 150u 10Core, DDR5 Ram 16Gb, SSD Pci Nvme da 1 Tb, WI-FI 6, Webcam, Usb3.2, Hdmi, Bt5.3, tastiera qwerty, Garanzia 3 anni, Blue Edition, Preconfigurato
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-5%
ASUS Vivobook 16 F1605VA, Notebook con display 16'' Anti-glare, 60Hz,Intel® Core™ 9 Processor 270H,RAM 16GB, 1TB SSD, WIN11 Home, Argento
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-10%
Lenovo, pc portatile Notebook, Ryzen 7 170,8 Core, Ram DDR5 16Gb, Display IPS 15,3'' WUXGA FHD+, SSD Pci Nvme da 512Gb, Wi-Fi 6, Bt, USB Type-C, Tastiera QWERTY retroilluminata, Pronto all'Uso
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-3%
HP Laptop 15-fd1004sl, PC Portatile 15'', Display FHD, Notebook, (Intel Core Ultra 7 155H, RAM 16GB, SSD 512GB, Windows 11), Computer Portatile, Uso quotidiano, Tastiera Italiana, QWERTY, Argento
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-13%
Lenovo IdeaPad Slim 5i Notebook 16'' IPS Intel Core Ultra 5 135H, 16GB RAM DDR5, 512GB SSD, Tastiera retroilluminata e chassis in alluminio, Windows 11, Laptop Sottile per Lavoro, Studio e Multitasking
Offerte smart TV
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-27%
Samsung Smart TV 65'' QE65S83HAEXZT OLED 4K, NQ4 AI Gen2 Processor, OLED HDR, Motion Xcelerator 120Hz, Dolby Atmos, FreeSync Premium, Premium Gaming Pack, Vision AI, Contour Design, Alexa, 2026
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-22%
Sony BRAVIA XR, XR-85X90L, Full Array LED, 4K HDR, Google TV, ECO PACK, BRAVIA CORE, Ottimo per PlayStation 5, Aluminium Seamless Edge Design
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-11%
Samsung Smart TV 98'' QE98Q7FAAUXZT Q7F QLED 4K, Q4 AI Processor, Per Cinema e Sport, 100% Volume Colore con Quantum Dot, Motion Xcelerator, OTS Lite & Adaptive Sound, SlimLook Design, Vision AI, 2025
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-5%
Samsung Neo QLED 8K Vision AI Smart TV 65'' QE65QN900FTXZT Mini LED, NQ8 AI Gen3 Processor, 8K AI Upscaling, Glare Free, Dolby Atmos & OTS Pro, Metal Frame Design, PACCHETTO INTRATTENIMENTO, 2025
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-32%
Samsung Smart TV 85'' UE85M72HAUXZT Mini LED 4K, HDR 10+, Motion Xcelerator 144Hz, Dynamic Sound Pack, Gaming Hub, Pure Spectrum Color, Knox Security, Voice Control with AI(VAC), Vision AI, 2026
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TCL TV 75T8D 4K QLED da 75” con QD-Mini LED Dimming HDR Smart TV, 4K Ultra HD, Google TV con 144Hz VRR e audio Onkyo 2.1
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XIAOMI TV S Mini LED 75 pollici (190 cm), QLED Mini LED Televisore, 4K UHD, Smart TV con Google TV, HDR10+, Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, 60Hz con 120Hz Game Boost Mode, MEMC, Dolby Audio, Airplay 2
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Samsung Smart TV 65'' UE65M80HAUXZT Mini LED 4K, HDR 10+, Motion Xcelerator 144Hz, Adpative Sound+, AI Football Mode, Voice Control with AI(VAC), Alexa Built-in, PACCHETTO INTRATTENIMENTO, 2026
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XIAOMI TV S Mini LED 65 pollici (165 cm), QLED Mini LED Televisore, 4K UHD, Smart TV con Google TV, HDR10+, Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, 60Hz con 120Hz Game Boost Mode, MEMC, Dolby Audio, Airplay 2
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Hisense Smart TV MiniLED 144Hz 65 4K 65U7SE Dolby Atmos 2.1 By Devialet Dolby Vision IQ HDR10+ Native 144Hz Game Mode VIDAA OS con 1000+ APP Alexa built-in lativù 4K Wifi Bluetooth
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Hisense Smart TV QLED 144Hz 65'' 4K 65E7S PRO, Audio Dolby Atmos, VIDAA OS con 1000+ APP, Dolby Vision IQ, HDR 10+, Native 144Hz Game Mode, AirPlay2, Alexa Built-in, lativù 4K
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-1%
Philips 75PUS7810 4K LED Smart TV - Display 75’’ con piattaforma Titan OS, Pixel Precise Ultra HD e Dolby Atmos Sound - Funziona con Alexa e Google Voice Assistant
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Samsung Smart TV 55'' UE55M80HAUXZT Mini LED 4K, HDR 10+, Motion Xcelerator 144Hz, Adpative Sound+, AI Football Mode, Voice Control with AI(VAC), Alexa Built-in, PACCHETTO INTRATTENIMENTO, 2026
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-9%
Hisense TV 65'' QLED 4K 144Hz 2025 65E7Q PRO, Smart TV VIDAA U8, Dolby Vision IQ, HDR 10+ Adaptive, 144hz Game Mode PRO, Dolby Atmos, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K
Offerte wearable
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Apple Watch Series 11 GPS + Cellular, Cassa 42 mm in alluminio grigio siderale con Cinturino Sport nero - S/M
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Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 (Titanium Blue, LTE, 47mm) Smartwatch Galaxy AI, Design Resistente agli Urti, Batteria a Lunga Durata, Cassa in Titanio di Grado Aerospaziale [Versione Italiana]
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-11%
HUAWEI WATCH GT Runner 2 Smartwatch per Uomo, fino a 14 Giorni, Modalità Maratona, Monitoraggio della Salute, HRV, ECG, SpO2, Monitoraggio del Sonno, GPS, Pagamenti NFC, iOS e Android, Blu
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Amazfit T-Rex Ultra Smartwatch Orologio Intelligente, 6 Posizioni Satellitari GPS, Importazione e Navigazione del Percorso, 160 Modalità di Sportive, Mapa sin Conexión, Impermeabile 10 ATM
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Nothing Headphone (1) Cuffie Wireless Over Ear con Cancellazione Attiva del Rumore, fino a 80h Autonomia, Hi-Res, Spatial Audio, Resistenti all’Acqua – Nero
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HUAWEI WATCH GT 6 GPS 46mm Smartwatch, Display AMOLED da 1,47 pollici, Fino a 21 giorni, Ciclismo, Oltre 100 Modalità Sportive, iOS e Android, Funzione NFC, Monitoraggio della Salute, Nero
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HUAWEI FreeClip 2 Viola Bacca, Auricolari a Orecchio Aperto, per il Massimo del Comfort, Ascolto Adattivo Open-ear, 38 ore, iOS e Android, Loss Care, Garanzia di 30 mesi
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HUAWEI FreeBuds Pro 5 Cuffie Wireless Bluetooth, Cancellazione del Rumore con AI Dual-Engine per Business e Ufficio, Vestibilità Sicura con Suono Immersivo, Chiamate Stabili, IP57, Garanzia di 30 mesi
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HUAWEI WATCH FIT 4 Smartwatch, 100 Modalità di Allenamento, Ultra-sottile, Fitness Tracker, iOS & Android, Cassa in Alluminio, Batteria fino a 10 Giorni, 1.82”Display AMOLED, GPS, 30 mesi di Garanzia
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Nothing Ear cuffie bluetooth con Audio Hi-Res, Cancellazione attiva del rumore intelligente, Equalizzatore avanzato e fino a 40.5 ore di ascolto - Bianco
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Nothing Ear (a) Cuffie bluetooth con Integrazione di ChatGPT Cancellazione Attiva del Rumore fino a 45 dB Audio Hi-Res con LDAC e fino a 42.5 ore di ascolto - Nero
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XIAOMI Smart Band 10 Ceramic Edition (Sport Tracker), 1.72'' AMOLED Display, autonomia 21 gg, ricarica rapida, 150+ sport, monitoraggio benessere e sonno, HyperOS 2.0, resistente 5ATM, Compass, Bianco
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realme Watch 5 Display AMOLED da 197 Fluidità incredibile a 60Hz 108 modalità sportive e monitoraggio della salute NFC Titanium Silver
Altre offerte top
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BLUETTI Elite 200 V2 Generatore (2025 nuovo) con 200W Pannello Solare, Centrale Elettrica Portatile 2073,6Wh, 2 Uscite AC 2600W, Batteria LFP 17 Anni, Energia di Emergenza per Interruzioni di Corrente
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BLUETTI Elite 100 V2 Centrale Elettrica Portatile, LFP Batteria da 1024Wh, 2 Uscite CA 1800W (3600W Picco), 35% Più Piccolo, Alimentazione per campeggio, Interruzioni, Backup UPS
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SwitchBot WiFi Smart Lock Ultra con Tastierino Vision Pro, riconoscimento 3D di volto e vene palmari, sblocco contactless, compatibile con cilindri europei. Supporta Matter, Alexa, Google e IFTTT
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Le offerte qui sopra sono generalmente valide fino alle 23:59 del 26 giugno 2026, ma potrebbero concludersi prima in base alle scorte a disposizione su Amazon. Proprio per questo, se avete puntato qualcosa vi consigliamo di non aspettare troppo per piazzare l’ordine. State cercando qualche altro prodotto? Per scoprire tutte le altre offerte dell’Amazon Prime Day 2026 avete a disposizione il link qui in basso. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile su Telegram e su WhatsApp, e al nostro canale Telegram dedicato alle offerte bomba e agli errori di prezzo, in modo da non perdervi le offerte lampo più interessanti del momento, anche a Prime Day terminato.
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