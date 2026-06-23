L’Amazon Prime Day 2026 è partito e proseguirà per quattro giorni: l’evento è ricchissimo di offerte che riguardano la tecnologia e che non si fermeranno fino al 26 giugno 2026. Durante queste 96 ore sono accessibili su Amazon migliaia di sconti su tantissime categorie di prodotti, tra cui PC, smart TV, smartwatch, cuffie wireless e prodotti per la smart home, presenti in gran numero. Proprio per questo abbiamo fatto una selezione delle migliori offerte attualmente a disposizione con l’Amazon Prime Day di quest’anno, con un bel mix di ribassi da non perdere tra varie categorie.

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Le migliori offerte tech dell’Amazon Prime Day 2026: la selezione

Le proposte del Prime Day sono strutturate secondo i soliti canoni di Amazon, usati per tutti i suoi eventi (Black Friday compreso): vedono offerte in evidenza e Top Deals, disponibili per tutta la durata dell’evento (fino a esaurimento scorte), offerte a tempo, disponibili per un tempo limitato (alcune ore), e coupon. A tutto ciò si aggiungono le offerte WOW, ossia quelle proposte di spicco che toccano ogni giorno pochi prodotti di alcuni dei principali brand.

Anche quest’anno, l’evento promozionale coinvolge tantissima tecnologia, tra PC, TV, cuffie wireless, smartwatch, dispositivi per la pulizia della casa (robot e aspirapolvere e lavapavimenti senza fili) e non solo. In questa sede abbiamo raccolto le proposte più interessanti, con una selezione degli sconti migliori.

Le offerte sono ovviamente riservate agli abbonati Amazon Prime: se non siete ancora abbonati potete rimediare al link qui in basso:

Senza ulteriori indugi vi lasciamo alla nostra selezione delle migliori offerte del momento di questo Amazon Prime Day 2026. Per facilitarvi le cose abbiamo suddiviso le proposte per tipologia. I prezzi indicati qui sotto potrebbero differire leggermente a causa di cambiamenti dell’ultimo momento o di variazioni decise da Amazon con il passare delle ore. Potrebbero inoltre variare in base ad alcune colorazioni.

Offerte per la pulizia smart

Offerte PC

Offerte smart TV

Offerte wearable

Altre offerte top

Le offerte qui sopra sono generalmente valide fino alle 23:59 del 26 giugno 2026, ma potrebbero concludersi prima in base alle scorte a disposizione su Amazon. Proprio per questo, se avete puntato qualcosa vi consigliamo di non aspettare troppo per piazzare l’ordine. State cercando qualche altro prodotto? Per scoprire tutte le altre offerte dell’Amazon Prime Day 2026 avete a disposizione il link qui in basso. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile su Telegram e su WhatsApp, e al nostro canale Telegram dedicato alle offerte bomba e agli errori di prezzo, in modo da non perdervi le offerte lampo più interessanti del momento, anche a Prime Day terminato.