Narwal, uno dei cinque principali marchi di aspirapolvere al mondo nonché tra i leader nel settore della cura intelligente dei pavimenti, prende parte al Prime Day 2026, proponendo da oggi (già in realtà l’azienda ha messo in piedi numerosi sconti come “antipasto” all’iniziativa) interessantissime offerte fino a venerdì 26 giugno 2026.

Sia su Amazon che sul sito ufficiale, è possibile risparmiare fino a 800 euro sull’acquisto di svariati “best seller” del catalogo del produttore cinese, con focus principale sui robot aspirapolvere e lavapavimenti (ma c’è anche un aspirapolvere cordless in offerta). Andiamo a scoprire quali sono i dispositivi in offerta, indicando le loro peculiarità e il prezzo promozionale, oltre a un’ulteriore iniziativa che consente di risparmiare un ulteriore 5% sul prezzo finale tramite il codice TTECHPRIME.

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Narwal Flow 2, l’ammiraglia dell’azienda

Narwal Flow 2 è uno dei modelli più recenti del catalogo dell’azienda, una soluzione che evolve ulteriormente i concetti espressi dal modello di prima generazione e che si configura come un dispositivo capace di offrire un’esperienza di pulizia autonoma che riduce al minimo l’intervento manuale.

Il sistema di lavaggio FlowWash può contare sull’acqua calda a 60°C per migliorare la rimozione delle macchie e mantenere standard igienici elevati. La potenza di aspirazione sale a 31.000 Pa, alzando l’asticella per quanto concerne la rimozione dello sporco (dalla polvere fine allo sporco più ostinato) su qualsiasi tipologia di superficie.

Il robot può poi contare sul sistema di navigazione autonomo NarMind Pro 2.0 e sull’intelligenza artificiale VLM OmniVision AI che, in combinazione, abilitano la navigazione adattiva e decisioni intelligenti, anche negli ambienti domestici più complessi.

PRIME DAY ⭐️ Per il Prime Day 2026, Narwal Flow 2 può essere acquistato in offerta a 999 euro invece di 1.299 euro con base standard e a 1.199 euro invece di 1.499 euro con base compatta. Utilizzando il codice sconto TTECHPRIME, i prezzi scendono ulteriormente del 5% (arriviamo a 949,05 euro per il modello “base standard” e a 1.139,05 euro per il modello “base compatta”). Link all’acquisto: Acquista in offerta su Amazon

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Narwal Flow 2 Consigliato per: Coloro che cercano la soluzione ai vertici della categoria sia per l’aspirazione che per il lavaggio

Case di medie e grandi dimensioni, con prevalenza di pavimenti duri

Ambienti domestici con animali domestici e/o bambini piccoli Per approfondire: Recensione Narwal Flow 2: silenzioso, pulisce benissimo e profuma la casa grazie al lavaggio con acqua calda

Narwal Flow: rinuncia a qualcosa ma resta al top

Narwal Flow è il modello che ha introdotto l’innovativo sistema Track Mop, una tecnologia pensata per ridefinire le prestazioni di lavaggio dei robot domestici. Il principio è semplice quanto efficace, perché applicando una pressione costante di 12N e sfruttando il sistema CleanFlow di pulizia continua del mocio, Flow offre una capacità di strofinamento più profonda e contribuisce a prevenire la contaminazione secondaria durante il ciclo di pulizia, ovvero il rischio di ridistribuire lo sporco già raccolto.

Non manca l’attenzione ai tappeti, spesso il punto debole dei robot lavapavimenti. La tecnologia CarpetFocus migliora la pulizia agendo in profondità tra le fibre, mentre la potenza di aspirazione di 22.000 Pa assicura prestazioni superiori nella raccolta quotidiana dello sporco su qualsiasi superficie. Con questo sconto, Flow diventa una delle proposte più allettanti dell’intera campagna, perché porta a casa una tecnologia di lavaggio all’avanguardia a un prezzo che taglia di netto la metà del listino. È il modello giusto per chi mette la qualità del lavaggio in cima alle proprie priorità, senza rinunciare a una buona capacità di aspirazione.

PRIME DAY ⭐️ Per il Prime Day 2026, Narwal Flow può essere acquistato in offerta a 699 euro invece di 1.299 euro con base standard e a 999 euro invece di 1.499 euro con base compatta. Utilizzando il codice sconto TTECHPRIME, i prezzi scendono ulteriormente del 5% (arriviamo a 664,05 euro per il modello “base standard” e a 949,05 euro per il modello “base compatta”). Link all’acquisto: Acquista in offerta su Amazon

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Narwal Flow Consigliato per: Coloro che cercano un dispositivo di pulizia super completo con aspirazione e lavaggio

Case di grandi dimensioni e con parecchi ostacoli Per approfondire: Recensione Narwal FLOW: robot innovativo ed efficace, è un nuovo standard tecnologico

Serie Narwal Freo Z10: tre modelli per tutte le esigenze

Andando oltre, troviamo in offerta i tre modelli che compongono la serie Narwal Freo Z10. Il modello Ultra è quello progettato per la pulizia profonda intelligente, anche negli ambienti domestici più articolati, combinando una potenza di aspirazione da 18.000 Pa con il sistema anti-groviglio proprietario DualFlow, utilissimo negli scenari con animali domestici.

Il dispositivo integra poi doppi mop Reuleax, il sistema estensibile EdgeReach (che estende i moci verso i bordi e gli angoli per raggiungere anche le zone più ostiche per la maggior parte dei robot) e un sistema di navigazione basato sull’IA e potenziato da due chip (rende fluidi i movimenti da bordo a bordo).

PRIME DAY ⭐️ Per il Prime Day 2026, Narwal Freo Z10 Ultra può essere acquistato in offerta a 479 euro invece di 1.299 euro (scende a 455,05 euro con il codice sconto TTECHPRIME) Acquista su Amazon

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Narwal Freo Z10 Ultra Consigliato per: Coloro che cercano un dispositivo di pulizia super completo con aspirazione e lavaggio

Coloro che cercano un dispositivo con la massima automazione

Case con animali domestici e ricche di ostacoli Per approfondire: Recensione Narwal Freo Z10 Ultra: più potente, più intelligente e ancor più efficace

Un gradino più in basso troviamo il modello Pro, probabilmente la scelta dal miglior rapporto qualità/prezzo, un robot che dimostra che non serve spendere cifre da top di gamma per avere una soluzione completa: potenza di aspirazione da 18.500 Pa, sistema anti-groviglio DualFlow e moci Reuleaux (con pressione di 12 N) sono solo alcune delle sue peculiarità.

Troviamo in offerta anche lo Z10, il modello che sta alla base della gamma. Riprende sostanzialmente le caratteristiche del modello Pro ma rinuncia a un po’ di potenza di aspirazione e al sistema avanzato di riconoscimento degli ostacoli tramite telecamera potenziata dall’IA.

PRIME DAY ⭐️ Per il Prime Day 2026, Narwal Freo Z10 Pro può essere acquistato in offerta a 399 euro invece di 599 euro (scende a 379,05 euro con il codice sconto TTECHPRIME) Acquista su Amazon

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Narwal Freo Z10 Pro Consigliato per: Coloro che cercano un dispositivo dall’ottimo rapporto qualità-prezzo

Ambienti domestici con numerosi ostacoli Per approfondire: Recensione Narwal Freo Z10 Pro: pulizia completa e manutenzione quasi zero, sotto i 600 euro

Troviamo in offerta anche lo Z10, il modello che sta alla base della gamma. Riprende sostanzialmente le caratteristiche del modello Pro ma rinuncia a un po’ di potenza di aspirazione e al sistema avanzato di riconoscimento degli ostacoli tramite telecamera potenziata dall’IA.

PRIME DAY ⭐️ Per il Prime Day 2026, Narwal Freo Z10 può essere acquistato in offerta a 379 euro invece di 899 euro (scende a 360,05 euro con il codice sconto TTECHPRIME) Acquista su Amazon

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Narwal Freo Z10 Consigliato per: Coloro che cercano un dispositivo dall’ottimo rapporto qualità-prezzo

Case con animali domestici Per approfondire: Recensione Narwal Freo Z10: ha tutto quel che serve, senza spese folli

Altri robot (e non solo) in offerta per il Prime Day 2026

Oltre ai prodotti di cui abbiamo parlato, ci sono altri quattro modelli del catalogo che Narwal propone in offerta per il Prime Day 2026, sia sul sito ufficiale che su Amazon.

Narwal Freo X10 Pro

Partiamo da Narwal Freo X10 Pro, un robot aspirapolvere sottile ed efficiente che, grazie a dimensioni compatte, è in grado di scivolare sotto i mobili con facilità; offre una potenza di aspirazione pari a 11.000 Pa, la regolazione della pressione del panno e modalità multiple per la pulizia dei tappeti, oltre a un sacchetto della polvere a lunga durata.

PRIME DAY ⭐️ Per il Prime Day 2026, Narwal Freo X10 Pro può essere acquistato in offerta a 329 euro invece di 599 euro. Utilizzando il codice sconto TTECHPRIME, il prezzo scende ulteriormente del 5% (arriviamo a 312,55 euro). Link all’acquisto: Acquista in offerta su Amazon

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Narwal Freo X10 Pro Consigliato per: Coloro che cercano un dispositivo dall’ottimo rapporto qualità-prezzo

Coloro che non necessitano di un dispositivo che possa infilarsi sotto ai mobili

Case con animali domestici Per approfondire: Recensione NARWAL Freo X10 Pro, fa (quasi) tutto al prezzo giusto

Narwal Freo X Ultra

Proseguiamo con Narwal Freo X Ultra, un ex-flagship per l’azienda. Si tratta di un robot caratterizzato da un sistema anti-groviglio, da un sistema di lavaggio molto potente, da un sistema di navigazione basato su laser e IA e dalla presenza di una stazione base che si preoccupa di lavaggio e asciugatura ma non svuota automaticamente la polvere.

PRIME DAY ⭐️ Per il Prime Day 2026, Narwal Freo X Ultra può essere acquistato in offerta a 349 euro invece di 899 euro. Utilizzando il codice sconto TTECHPRIME, il prezzo scende ulteriormente del 5% (arriviamo a 331,55 euro). Link all’acquisto: Acquista in offerta su Amazon

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Narwal Freo X Ultra Consigliato per: Coloro che non cercano una soluzione all’ultimo grido ma preferiscono un affidabile flagship di precedente generazione

Sistema di pulizia profonda con rilevamento intelligente dello sporco Per approfondire: Recensione Narwal Freo X Ultra: un robot diverso dagli altri ma super efficace

Narwal Freo S

Continuiamo con la soluzione entry-level del catalogo dell’azienda, ovvero Freo S, un dispositivo pensato per coloro che vogliono approcciare per la prima volta il mondo dei robot aspirapolvere. Nonostante tutto, lui cerca di sorprendere con la sua affidabilità: gode della base auto-svuotante e di funzionalità come l’attivazione con un singolo pulsante che gli consentono di mantenere quotidianamente i pavimenti puliti senza sforzi. È dotato anche di panno vibrante per il lavaggio.

PRIME DAY ⭐️ Per il Prime Day 2026, Narwal Freo S può essere acquistato in offerta a 159 euro invece di 299 euro. Utilizzando il codice sconto TTECHPRIME, il prezzo scende ulteriormente del 5% (arriviamo a 151,05 euro). Link all’acquisto: Acquista in offerta su Amazon

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Narwal Freo S Consigliato per: Coloro che vogliono approcciare per la prima volta il mondo dei robot aspirapolvere Per approfondire: Recensione Narwal Freo S, economico ma dalla qualità sorprendente

Narwal V40 Staion

Chiudiamo con Narwal V40 Station, l’unico “non-robot” della selezione: si tratta infatti di un aspirapolvere cordless con stazione di svuotamento (con autonomia fino a 100 giorni), slot per mantenere una seconda batteria sempre in carica e scomparto per riporre gli accessori.

Motore brushless da 120.000 giri al minuto (con aspirazione fino a 28.000 Pa), sistema Smart Dirt Detection di rilevamento dello sporco (per regolare automaticamente l’intensità di aspirazione), spazzole anti-groviglio e luce integrata per individuare la polvere completano il pacchetto.

PRIME DAY ⭐️ Per il Prime Day 2026, Narwal V40 Station può essere acquistato in offerta a 299 euro invece di 449 euro. Utilizzando il codice sconto TTECHPRIME, il prezzo scende ulteriormente del 5% (arriviamo a 284,05 euro). Link all’acquisto: Acquista in offerta su Amazon

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Narwal V40 Station Consigliato per: Coloro che cercano un aspirapolvere cordless con tanta autonomia (sia lato svuotamento della polvere che lato ricarica) Per approfondire: Recensione Narwal V40 Station: il cordless per chi è stufo di svuotare e ricaricare di continuo

Narwal V40 Staion