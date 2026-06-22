Microsoft continua a investire sul nuovo Outlook per Windows 11, un progetto che ormai da diversi anni rappresenta il futuro della posta elettronica nell’ecosistema dell’azienda di Redmond. Nonostante ciò, molti utenti continuano a preferire Outlook Classic, considerato ancora oggi più completo, affidabile e soprattutto più veloce nell’utilizzo quotidiano.

Negli ultimi mesi sono emerse diverse critiche nei confronti della nuova applicazione, dalle prestazioni non sempre all’altezza fino ai problemi con le notifiche e all’assenza di alcune funzionalità avanzate particolarmente apprezzate in ambito professionale; Microsoft sembra però determinata a colmare il divario e ha confermato una lunga serie di novità che verranno distribuite tra luglio e ottobre 2026.

Vediamo dunque quali sono le principali funzionalità in arrivo e come potrebbero migliorare l’esperienza d’uso del nuovo Outlook.

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Microsoft prepara numerosi miglioramenti per il nuovo Outlook

L’obbiettivo dell’azienda è chiaro, rendere il nuovo Outlook una valida alternativa a Outlook Classic senza rinunciare alle caratteristiche più apprezzate dagli utenti professionali. Alcune delle novità annunciate rappresentano infatti il ritorno di funzionalità già presenti nella versione classica, mentre altre introducono strumenti completamente nuovi pensati per chi gestisce più account e grandi volumi di posta elettronica.

Maggiore controllo sulle cartelle e sui conteggi dei messaggi

Tra le novità previste per ottobre 2026 troviamo un miglioramento richiesto da tempo dagli utenti, Outlook consentirà infatti di scegliere quali informazioni visualizzare nel riquadro delle cartelle.

Sarà possibile decidere se mostrare esclusivamente il numero di messaggi non letti oppure il totale delle email presenti all’interno di una determinata cartella, una piccola modifica che potrebbe però risultare particolarmente utile per chi organizza il proprio lavoro attraverso cartelle dedicate a progetti, clienti o reparti aziendali.

Arriva finalmente una stampa unione più avanzata

Uno dei limiti più evidenti del nuovo Outlook riguarda la gestione della stampa unione, una funzione molto utilizzata nelle aziende per inviare comunicazioni personalizzate a più destinatari.

A partire da settembre 2026 Microsoft introdurrà una versione più avanzata dello strumento, capace di sostituire automaticamente campi specifici come nome, azienda, indirizzo, numero di fattura o altre informazioni personalizzate. Ogni destinatario riceverà così un messaggio individuale e personalizzato, avvicinando l’esperienza a quella già disponibile da anni in Outlook Classic.

Migliore integrazione con Word, Excel e PowerPoint

Sempre a settembre arriveranno miglioramenti dedicati all’integrazione con la suita Microsoft 365. Gli utenti potranno condividere tramite email copie locali di documenti Word, fogli Excel e presentazioni PowerPoint anche mentre stanno lavorando attivamente sui file; si tratta di una funzione apparentemente semplice ma che potrebbe velocizzare diversi flussi di lavoro aziendali.

Le cartelle preferite diventano più pratiche

Microsoft sta lavorando anche a una revisione dell’esperienza dedicata alle cartelle preferite. Con il nuovo aggiornamento sarà possibile accedere alle cartelle più utilizzate anche quando il pannello laterale risulta compresso. Inoltre l’applicazione ricorderà le preferenze impostate dall’utente, un comportamento che molti utilizzatori di Outlook Classic considerano ormai indispensabile.

Una vista unificata per tutti gli account

Una delle novità più interessanti arriverà ad agosto 2026 e riguarda la gestione di più account email. Il nuovo Outlook introdurrà una visualizzazione unificata che permetterà di consultare in un’unica schermata le email provenienti da tutte le caselle di posta collegate. Una soluzione simile a Tutte le caselle di posta presente da anni in Gmail, che dovrebbe semplificare notevolmente la vita di chi utilizza contemporaneamente account personali, lavorativi e aziendali.

Non si tratterà soltanto di una vista aggregata, sarà infatti possibile leggere, archiviare, eliminare e spostare i messaggi indipendentemente dall’account di provenienza.

Nuove opzioni per la delega delle autorizzazioni

L’aggiornamento previsto per luglio 2026 introdurrà strumenti più completi per la gestione delle autorizzazioni delegate. Gli utenti potranno concedere ad altre persone l’accesso alla propria casella di posta e amministrare in modo più semplice le autorizzazioni relative alle cartelle condivise, una funzione particolarmente importante negli ambienti aziendali.

Migliora il supporto ai file PST

Microsoft continua inoltre a lavorare sulla compatibilità con i file PST, un formato ancora ampiamente utilizzato in molte organizzazioni. Tra le novità in arrivo troviamo la possibilità di importare calendari e contatti direttamente all’interno delle caselle di posta, semplificando le procedure di migrazione verso il nuovo Outlook.

Calendario, modalità offline e altre migliorie

Oltre alle funzionalità principali, Microsoft ha confermato numerosi aggiornamenti minori che contribuiranno a rendere il nuovo Outlook più vicino all’esperienza offerta da Outlook Classic.

Tra queste troviamo il supporto alle regole di formattazione condizionale del calendario, nuove opzioni di ordinamento dei messaggi, la possibilità di modificare il testo di anteprima delle email, una migliore gestione dei calendari condivisi e ulteriori miglioramenti alla modalità offline.

Quest’ultima permetterà di sincronizzare fino a due anni di posta elettronica e di gestire gli allegati anche in assenza di connessione internet, una caratteristica particolarmente richiesta dagli utenti professionali.

Outlook Classic resta ancora il punto di riferimento

Le novità annunciate da Microsoft dimostrano che il nuovo Outlook continua a evolversi rapidamente e che molte delle funzionalità storicamente richieste dagli utenti stanno finalmente arrivando.

Tuttavia, almeno per il momento, Outlook Classic continua a mantenere diversi vantaggi, soprattutto in termini di velocità, affidabilità e supporto alle funzioni avanzate utilizzate nelle aziende. I problemi segnalati dagli utenti, in particolare quelli relativi alle notifiche e alle prestazioni generali dell’applicazione, restano infatti tra i principali ostacoli all’adozione della nuova piattaforma.

Gli aggiornamenti previsti nei prossimi mesi potrebbero però rappresentare un importante passo avanti, resta da capire se saranno sufficienti per convincere gli utenti più affezionati ad abbandonare definitivamente Outlook Classic e passare alla nuova esperienza proposta da Microsoft.