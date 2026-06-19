La Cupra Raval amplia la sua gamma a poche settimane dal debutto sul mercato italiano con il marchio sportivo del Gruppo Volkswagen che ha annunciato la versione Edge Plus, ovvero un allestimento pensato specificamente per il nostro mercato e già ordinabile con un prezzo promozionale decisamente interessante.

Il successo delle versioni di lancio ha superato le aspettative di Cupra visto che le Launch Edition, Launch Edition Plus e Launch Edition VZ hanno raccolto un numero tale di contratti nelle prime settimane che le quote di produzione inizialmente assegnate all’Italia sono state prenotate prima ancora che il modello arrivasse fisicamente nei Cupra Garage. Insomma, una situazione che ha spinto l’azienda a introdurre rapidamente questa nuova variante per soddisfare la domanda crescente. Scopriamola nel dettaglio.

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Design e specifiche tecniche

Partiamo dal design, un ambito in cui la Edge Plus si distingue esteticamente per l’esclusivo colore Plasma iridescente, abbinato ai cerchi in lega da 19 pollici Vandal Copper e ai vetri posteriori oscurati. Il tutto non fa che conferisce alla compatta spagnola un aspetto riconoscibile e sicuramente interessante per la categoria.

Aprendo il cofano e occupandoci delle specifiche tecniche, la Raval Edge Plus si basa sulla versione con motore da 155 kW, equivalenti a 211 CV. La batteria ha una capacità di 52 kWh e garantisce, secondo i dati dichiarati, un’autonomia compresa tra 413 e 446 km nel ciclo WLTP. I consumi dichiarati oscillano tra 13,6 e 14,8 kWh per 100 km.

L’azienda sottolinea che si tratta della motorizzazione più potente della gamma, pensata per chi cerca prestazioni brillanti in una compatta elettrica lunga circa 4 metri. Per intenderci, la Raval compete nel segmento delle citycar elettriche premium, posizionandosi come alternativa sportiva a modelli come Renault 5 E-Tech e Mini Cooper Electric.

Dotazione di serie completa

Per quanto concerne la dotazione, anche questa non delude affatto se pensiamo che l’allestimento Edge Plus include di serie il pacchetto Edge, che comprende climatizzatore automatico Climatronic bi-zona, Keyless Advanced con Digital Key, antifurto volumetrico, videocamera posteriore, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, quattro prese USB-C, Connectivity Box e specchietto retrovisore interno antiabbagliante automatico.

A questi elementi si aggiungono l’illuminazione integrata nelle maniglie a scomparsa, il doppio fondo nel bagagliaio, la funzionalità Vehicle to Load per alimentare dispositivi esterni usando l’energia della batteria dell’auto, e la predisposizione per il gancio traino.

La dotazione comprende anche il pacchetto Light & Sound, con sistema audio Premium by Sennheiser, proiezioni dinamiche interne sui pannelli delle portiere anteriori, Smartlight 2.0 e cavo di ricarica Mode 3 Type 2 da 16 A.

Restano disponibili a richiesta il cavo Mode 2 per la ricarica da presa domestica e tre piani di espansione dati dedicati ai servizi connessi.

Prezzo promozionale fino al 30 giugno

Il prezzo di listino della Raval Edge Plus è di 38.120 euro, ma fino al 30 giugno è disponibile un’offerta promozionale che porta il prezzo chiavi in mano a 31.950 euro.

Uno sconto di oltre 6.000 euro che rende la compatta elettrica spagnola particolarmente competitiva nel segmento e un’alternativa da prendere in seria considerazione nella categoria di riferimento.