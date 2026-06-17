C’è un momento, nella vita di chi accumula foto, video e documenti, in cui i servizi di archiviazione in abbonamento iniziano a stare stretti, tra canoni mensili che si sommano e il fastidio di affidare i propri ricordi più preziosi ai server di qualcun altro. La risposta a questa esigenza ha un nome, ovvero il NAS, il sistema di archiviazione collegato alla rete che permette di costruire un cloud privato tra le mura di casa. E con l’arrivo del Prime Day, UGREEN propone la sua gamma NASync a prezzi particolarmente aggressivi, un’occasione interessante per chi vuole fare il grande salto verso l’archiviazione personale.

Le offerte sono articolate su più fasi, con i prezzi che scendono progressivamente fino a toccare il minimo proprio durante la settimana del Prime Day, dal 23 al 28 giugno. Abbiamo raccolto le quattro proposte più interessanti del catalogo, dai modelli pensati per chi muove i primi passi fino alle soluzioni più potenti destinate a creativi e piccole imprese, arricchendo il quadro con i dettagli tecnici recuperati dal sito ufficiale del produttore. Vediamole nel dettaglio.

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NASync DH2300, il cloud privato per chi inizia

Pensato come porta d’ingresso nel mondo dell’archiviazione di rete, NASync DH2300 è la soluzione ideale per chi si avvicina per la prima volta a un NAS e cerca un dispositivo semplice da usare ma completo. Si tratta di un modello a due vani per dischi, mosso da un processore Rockchip RK3576 octa-core affiancato da 4 GB di memoria LPDDR4X, una dotazione perfettamente calibrata per le attività domestiche quotidiane come il backup delle foto, l’archiviazione dei documenti e lo streaming dei contenuti multimediali.

Tra le sue caratteristiche più interessanti spicca la connessione NFC One-Touch, che permette di collegare lo smartphone al dispositivo con un semplice tocco, semplificando enormemente la configurazione iniziale e il trasferimento dei file per chi non ha dimestichezza con le impostazioni di rete. Non manca l’album fotografico con intelligenza artificiale, capace di organizzare automaticamente le immagini riconoscendo volti, luoghi e oggetti, una funzione pensata espressamente per le famiglie che vogliono ritrovare i propri ricordi senza perdersi tra migliaia di scatti. La porta di rete da 1GbE e il cavo HDMI incluso completano una dotazione che mette al primo posto la facilità d’uso, rendendo DH2300 un compagno discreto e accessibile per la gestione dei dati domestici.

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NASync DH4300 Plus, più spazio per tutta la famiglia

Chi ha bisogno di maggiore capacità di archiviazione senza rinunciare alla semplicità troverà in NASync DH4300 Plus la risposta giusta. Questo modello sale a quattro vani per dischi, offrendo molto più spazio per accogliere la crescente libreria di foto, video e documenti di un’intera famiglia. Il cuore del dispositivo è un processore octa-core abbinato a 8 GB di RAM, una configurazione che garantisce fluidità nella gestione quotidiana dei dati e nelle operazioni di backup multiple.

Anche su questo modello UGREEN ha puntato sull’accessibilità, integrando la connessione NFC One-Touch e l’album con intelligenza artificiale dedicato alla famiglia e ai bambini, che riconosce e cataloga automaticamente i volti dei propri cari. La porta di rete da 2,5GbE rappresenta un deciso passo avanti rispetto al modello d’ingresso, perché assicura trasferimenti dati più rapidi, particolarmente utili quando si spostano grandi quantità di file o si effettuano backup di più dispositivi contemporaneamente. Le diverse configurazioni RAID disponibili consentono di bilanciare a piacere velocità e sicurezza dei dati, lasciando a ciascuno la libertà di scegliere se privilegiare le prestazioni o la protezione contro la perdita accidentale dei propri archivi. È la soluzione che consigliamo a chi vuole un cloud domestico capiente e a prova di principiante, capace però di crescere con le proprie esigenze.

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NASync DXP2800, la potenza Intel in formato compatto

Con NASync DXP2800 si entra nel territorio dei NAS più performanti, quelli che mettono sotto il cofano la potenza di un vero processore Intel. Questo modello a due vani è infatti animato da un processore Intel N100 quad-core con frequenza massima di 3,40 GHz, affiancato da 8 GB di memoria DDR5 espandibile, una combinazione che lo rende capace di gestire compiti ben più impegnativi rispetto ai modelli della serie DH, dalla virtualizzazione leggera all’esecuzione di container Docker.

La presenza del processore Intel apre scenari d’uso più ambiziosi, perché permette di trasformare il NAS in un piccolo server domestico su cui far girare applicazioni come server multimediali, sistemi di automazione per la casa intelligente o cloud privati per la sincronizzazione dei file. La porta di rete da 2,5GbE garantisce trasferimenti veloci, mentre i due slot M.2 NVMe consentono di installare unità a stato solido per la cache, accelerando sensibilmente le operazioni quotidiane come l’anteprima delle foto e il caricamento delle applicazioni. L’uscita HDMI 4K completa un quadro che rende DXP2800 estremamente versatile, adatto tanto all’uso domestico avanzato quanto alle piccole realtà professionali che cercano prestazioni solide in un ingombro contenuto. È il modello giusto per chi vuole iniziare a sfruttare davvero le potenzialità di un NAS moderno, andando oltre il semplice archiviazione dei dati.

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NASync DXP4800 Pro, l’ammiraglia per i carichi più impegnativi

Al vertice di questa selezione si colloca NASync DXP4800 Pro, il modello pensato per chi non accetta compromessi sulle prestazioni. Questo NAS a quattro vani monta un potente processore Intel Core i3-1315U di tredicesima generazione, con 6 core, 8 thread e una frequenza turbo fino a 4,5 GHz, una configurazione di livello quasi professionale che lo rende capace di affrontare i carichi di lavoro più gravosi, dalla transcodifica video in 4K all’esecuzione simultanea di più macchine virtuali e container.

La dotazione di memoria parte da 8 GB di RAM DDR5 ed è espandibile fino a un massimo di 96 GB, un margine di crescita enorme che garantisce al dispositivo una longevità notevole, permettendogli di stare al passo con esigenze sempre più impegnative nel tempo. Sul fronte della connettività, DXP4800 Pro non teme rivali, perché affianca a una porta di rete 2,5GbE una velocissima porta 10GbE, capace di toccare trasferimenti fino a 1250 MB/s, ideale per chi lavora con flussi di video in alta risoluzione e necessita di spostare grandi file in tempi rapidi. La capacità di archiviazione massima raggiunge i 144 TB sommando i quattro vani SATA e i due slot M.2 NVMe, mentre le configurazioni RAID avanzate, dalla RAID 0 alla RAID 10, offrono il pieno controllo sull’equilibrio tra velocità e sicurezza. Con l’uscita HDMI 4K e il sistema operativo UGOS Pro, DXP4800 Pro si propone come una vera workstation di archiviazione, la scelta obbligata per i creativi, gli sviluppatori e le piccole imprese che cercano prestazioni di alto livello a un prezzo concorrenziale.

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Le offerte UGREEN NASync in sintesi

Per chi vuole avere a colpo d’occhio il quadro completo, ecco il riepilogo di tutte le offerte UGREEN NASync valide durante la settimana del Prime Day, dal 23 al 28 giugno. Maggiori informazioni sull’intera gamma sono disponibili sulla pagina ufficiale UGREEN NAS.

Con una gamma che parte dai modelli più accessibili per i principianti e arriva fino alle soluzioni professionali, UGREEN si conferma un protagonista interessante del mercato dei NAS, capace di offrire un’alternativa concreta ai marchi storici del settore con un rapporto tra prestazioni e prezzo davvero competitivo. Il consiglio, come sempre, è di valutare con attenzione le proprie reali necessità di spazio e potenza prima di scegliere, ricordando che i dischi vanno generalmente acquistati a parte. Il lungo periodo di sconti, che culmina nella settimana del Prime Day, offre tutto il tempo per riflettere e individuare il modello più adatto alle proprie esigenze.