Il Prime Day 2026 si avvicina e Narwal, leader globale nella pulizia intelligente dei pavimenti e tra i cinque principali marchi al mondo nel settore dei robot aspirapolvere, ha deciso di farsi trovare pronta con una delle campagne più ricche dell’anno. Da oggi, 16 giugno 2026, e fino al 26 giugno, l’intera gamma di soluzioni per la cura dei pavimenti si presenta con sconti a tempo limitato e bundle esclusivi comprensivi di pacchetti di accessori, disponibili sia su Amazon sia sullo store ufficiale del marchio.

La campagna mette in vetrina i più recenti sviluppi nella pulizia autonoma, dal lavaggio del mocio con acqua calda alla navigazione basata su intelligenza artificiale, fino ai sistemi anti-groviglio e alle tecnologie Track Mop di nuova generazione. Una gamma pensata per coprire ogni esigenza, dalla manutenzione quotidiana completamente automatizzata alla pulizia profonda di abitazioni con superfici diverse e ambienti complessi. E c’è anche un vantaggio aggiuntivo da segnalare subito, perché fino al 5 luglio, utilizzando il codice TTECHPRIME, potrete ottenere un ulteriore 5% di sconto sui prezzi già ribassati.

Vediamo nel dettaglio i quattro prodotti protagonisti di questa campagna Prime Day.

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Narwal Flow 2, l’ammiraglia con acqua calda a 60°C

Flow 2 rappresenta la punta di diamante della proposta Narwal, ed è il modello che porta al debutto il sistema FlowWash di nuova generazione. La sua caratteristica più interessante è il lavaggio continuo del Track Mop con acqua calda a 60°C, che mantiene il panno costantemente pulito durante tutto il processo, migliorando la rimozione delle macchie e garantendo una maggiore igiene rispetto ai sistemi tradizionali, dove il panno tende a sporcarsi progressivamente trascinando i residui da una stanza all’altra.

A sostenere il lavaggio c’è una potenza di aspirazione di ben 31.000 Pa, tra le più elevate dell’intera categoria, affiancata dal sistema autonomo NarMind Pro 2.0 e dall’intelligenza artificiale VLM OmniVision, che insieme permettono al robot di adattarsi in tempo reale alle diverse tipologie di pavimento. Il risultato è una pulizia domestica altamente adattiva e completamente automatizzata, che riduce al minimo la necessità di intervento da parte vostra. È la scelta ideale per chi vuole il massimo dell’automazione e non vuole scendere a compromessi sulla qualità del lavaggio, affidandosi a un dispositivo capace di gestire in autonomia anche le case più articolate.

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Narwal Flow, il Track Mop che ridefinisce il lavaggio

Narwal Flow è il modello che ha introdotto l’innovativo sistema Track Mop, una tecnologia pensata per ridefinire le prestazioni di lavaggio dei robot domestici. Il principio è semplice quanto efficace, perché applicando una pressione costante di 12N e sfruttando il sistema CleanFlow di pulizia continua del mocio, Flow offre una capacità di strofinamento più profonda e contribuisce a prevenire la contaminazione secondaria durante il ciclo di pulizia, ovvero il rischio di ridistribuire lo sporco già raccolto.

Non manca l’attenzione ai tappeti, spesso il punto debole dei robot lavapavimenti. La tecnologia CarpetFocus migliora la pulizia agendo in profondità tra le fibre, mentre la potenza di aspirazione di 22.000 Pa assicura prestazioni superiori nella raccolta quotidiana dello sporco su qualsiasi superficie. Con questo sconto, Flow diventa una delle proposte più allettanti dell’intera campagna, perché porta a casa una tecnologia di lavaggio all’avanguardia a un prezzo che taglia di netto la metà del listino. È il modello giusto per chi mette la qualità del lavaggio in cima alle proprie priorità, senza rinunciare a una buona capacità di aspirazione.

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Narwal Freo Z10 Ultra, la pulizia profonda per gli ambienti complessi

Progettato per una pulizia profonda intelligente anche negli ambienti domestici più articolati, Freo Z10 Ultra combina una potenza di aspirazione di 18.000 Pa con il sistema anti-grovigli DualFlow di Narwal, che garantisce elevate prestazioni nella raccolta dello sporco riducendo al minimo la manutenzione della spazzola. Per chi convive con animali domestici o ha i capelli lunghi, è una caratteristica che si traduce in meno tempo speso a districare peli e capelli dalle spazzole.

Il dispositivo è inoltre dotato di doppi mop Reuleaux, del sistema estensibile EdgeReach e di una navigazione basata su intelligenza artificiale a doppio chip, che insieme offrono una pulizia precisa da bordo a bordo con movimenti fluidi e adattivi in tutta la casa. Il sistema EdgeReach, in particolare, estende i moci verso i bordi e gli angoli, raggiungendo quelle zone che la maggior parte dei robot tende a trascurare. Con un risparmio di 820 euro, Freo Z10 Ultra è semplicemente l’offerta con lo sconto assoluto più alto tra i quattro prodotti in evidenza, e rappresenta un’occasione difficile da ignorare per chi cerca un top di gamma a un prezzo da fascia media.

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Narwal Freo Z10 Pro, il miglior rapporto qualità-prezzo

Pensato come la scelta dal miglior rapporto qualità-prezzo della gamma Narwal, Freo Z10 Pro dimostra che non serve spendere cifre da top di gamma per portare a casa un robot completo e affidabile. Combina una potenza di aspirazione di 18.500 Pa con il sistema di spazzole anti-groviglio DualFlow, garantendo una raccolta affidabile di polvere, sporco e peli di animali domestici anche nell’uso intenso di tutti i giorni.

I moci Reuleaux applicano una pressione di 12N con un’efficiente copertura dei bordi, per una rimozione più efficace delle macchie, mentre la navigazione adattiva e il rilevamento degli ostacoli assicurano una pulizia fluida anche negli ambienti più complessi, evitando cavi, giocattoli e oggetti lasciati sul pavimento. È il modello che consigliamo a chi si avvicina per la prima volta al mondo dei robot lavapavimenti, o a chi cerca un secondo dispositivo per un altro piano della casa, senza voler affrontare la spesa dei modelli di punta. A questo prezzo, il rapporto tra quello che offre e quello che costa è davvero difficile da battere.

PRIME DAY ⭐️ Narwal Freo Z10 Pro è in offerta a 399 € invece di 599 €, con un risparmio di 200 €. Narwal Freo Z10 Pro è in offerta ainvece di 599 €, con un risparmio di 200 €. Vedi l’offerta su Amazon

Tutte le offerte Narwal del Prime Day

Oltre ai quattro modelli protagonisti, la campagna Narwal copre l’intera gamma con sconti interessanti su numerosi altri dispositivi. Ricordiamo che fino al 5 luglio, con il codice TTECHPRIME, si applica un ulteriore 5% di sconto sui prezzi indicati. Ecco il riepilogo completo delle offerte disponibili dal 16 al 26 giugno.

Con sconti che in alcuni casi sfiorano i 1.000 euro e un periodo promozionale ampio, Narwal conferma la propria attenzione verso chi cerca una pulizia domestica più intelligente, profonda e semplice. Il consiglio, come sempre, è di valutare con calma le proprie esigenze e approfittare del codice TTECHPRIME per spuntare il prezzo migliore entro il 5 luglio.