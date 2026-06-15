Dal Regno Unito arriva l’ennesima iniziativa volta a proteggere gli utenti più piccoli dai pericoli nascosti nei social network e nel Web più in generale.

Il Governo inglese, infatti, ha annunciato l’introduzione di un divieto per le piattaforme social di offrire servizi ai minori di 16 anni, con la speranza così che i bambini possano tornare ad avere più tempo per giocare invece che scorrere infiniti feed.

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Giro di vite sui social anche nel Regno Unito

Stando a quanto è stato spiegato dal Governo inglese attraverso un comunicato stampa, l’idea è quella di adottare il medesimo modello australiano per il divieto dei social media, includendo anche le piattaforme user-to-user: da Instagram a TikTok, da Snapchat a Facebook, da YouTube a X, sono diverse le realtà ad essere colpite dal nuovo provvedimento.

Restano esclusi, invece, dei popolari servizi di messaggistica, come WhatsApp e Signal, che potranno continuare ad essere usati dai più piccoli.

Il Governo britannico ci tiene a mettere in evidenza che il suo obiettivo è quello di schierarsi dalla parte delle famiglie piuttosto che delle aziende tecnologiche, in modo da restituire il potere ai genitori e garantire ai bambini l’infanzia che meritano, il tutto attraverso misure definite “all’avanguardia a livello mondiale” per bloccare funzioni dannose come lo streaming in diretta e la comunicazione con sconosciuti per i minori di 16 anni.

Sempre a dire del Governo del Regno Unito, le nuove misure nel loro complesso daranno vita a un modello molto più completo rispetto a un semplice divieto generalizzato dei social media, non limitandosi ad individuare i luoghi in cui i bambini subiscono danni online ma rispondendo in modo più efficace alle diverse modalità con cui ciò si verifica.

Stando a quanto è stato reso noto dal Governo inglese, secondo le previsioni un provvedimento decisivo dovrebbe essere presentato al Parlamento prima di Natale, in modo che le nuove tutele possano entrare in vigore per la primavera del prossimo anno.