Dalla collaborazione tra COROS e AllTrails arriva una nuova interessante soluzione dedicata agli appassionati di escursioni e attività fisica all’aperto.
Le due aziende, infatti, hanno annunciato l’integrazione delle rispettive piattaforme, così da rendere più semplice agli utenti la pianificazione, la navigazione e la registrazione di ogni loro uscita.
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COROS e AllTrails integrano le loro piattaforme
Ricordiamo che COROS è sbarcata ufficialmente in Italia alcuni mesi fa con tre sportwatch pensati per ogni tipo di atleta, sfidando così i colossi del settore.
In virtù dell’integrazione tra COROS e AllTrails gli utenti avranno la possibilità di:
- sincronizzare le attività registrate su COROS con AllTrails, in modo da creare un resoconto completo di ogni loro avventura
- inviare qualsiasi percorso salvato tramite AllTrails Plus o Peak a un dispositivo COROS per una navigazione passo-passo a mani libere sul sentiero scelto
- usare le informazioni sui sentieri verificate dalla comunità di AllTrails per pianificare i percorsi e poi navigare con sicurezza su un dispositivo COROS
- lasciare recensioni e condividere foto dei sentieri sulle attività AllTrails registrate con gli orologi COROS, contribuendo così alla crescita della community con esperienze e spunti sempre recenti
Grande soddisfazione per questa nuova partnership è stata espressa da Darian Allberry, responsabile del Product Marketing di COROS, il quale ha messo in evidenza che l’integrazione tra le due piattaforme consentirà agli utenti della sua azienda di esplorare con sicurezza la natura.
Per ulteriori informazioni su come collegare le due piattaforme, con le istruzioni passo passo da seguire (in lingua italiana), vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito di supporto di AllTrails.
La bella stagione è oramai entrata nel vivo e non ci resta altro da fare che augurarvi buon divertimento.
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