C’è un momento, nella carriera di certi atleti, in cui smettono di essere semplicemente bravi e diventano qualcos’altro. Jakob Ingebrigtsen quel momento lo ha attraversato da tempo, e lo sa. Sa anche che non basta. È questa consapevolezza, forse più di qualsiasi medaglia, a renderlo interessante come volto di un prodotto che non vuole essere solo un gadget da polso.

COROS PACE 4 Jakob Ingebrigtsen Edition arriva sul mercato in un momento in cui il settore degli smartwatch sportivi è affollato come non mai, con proposte che vanno dall’accessibile al lusso dichiarato. COROS sceglie una strada diversa: non inseguire il premium a tutti i costi, ma costruire un oggetto coerente con la filosofia di chi lo porta. Il prezzo di 299 euro lo posiziona in una fascia competitiva, senza le velleità di chi vuole vendere un’aspirazione più che uno strumento.

L’estetica è esplicita nei suoi riferimenti: il nero e l’oro rimandano senza troppa sottigliezza alle medaglie olimpiche del norvegese, la lunetta in alluminio con rivestimento PVD ha una solidità pensata per resistere agli inverni della costa occidentale norvegese, non per stare in una vetrina. Il quadrante trasparente, che lascia intravedere il perno dorato interno, è un tocco di design che funziona perché non cerca di nascondere la propria natura meccanica, ma la esibisce con una certa eleganza sobria.

Il timestamp fisso a 03:25 sul quadrante personalizzato è l’elemento che più di ogni altro racconta l’ossessione sportiva di Ingebrigtsen: è il suo obiettivo sui 1.500 metri, il tempo che vorrebbe abbattere per diventare il più veloce di sempre sulla distanza. Metterlo su un orologio non è una trovata di marketing, o almeno non solo: è una dichiarazione d’intenti che ogni runner capisce, perché ogni runner ha un tempo che lo perseguita.

Sul piano tecnico, il PACE 4 non delude le attese della serie: lo schermo AMOLED da 1,2 pollici è vivido e leggibile anche in piena luce, il chipset satellitare a doppia frequenza garantisce una precisione GPS che si sente sul campo, e il sensore cardiaco ottico di ultima generazione fa il suo lavoro con una continuità che i runner più esigenti sanno apprezzare. La cassa stampata a iniezione bicolore mantiene il profilo leggero che ha sempre contraddistinto la linea PACE, senza sacrificarlo all’estetica.

La campagna “Fearless”, curata dall’agenzia Battery, accompagna il lancio con un tono insolito per il settore. Non si parla solo di vittorie, ma di dubbi, di fallimenti, di quella scelta quotidiana di presentarsi ad allenarsi anche quando tutto spingerebbe nella direzione opposta. Ingebrigtsen lo ha detto con parole sue: essere senza paura non significa non avere paure. Significa andarci lo stesso. È un messaggio che ha il merito di essere onesto, e che si distingue dalla retorica trionfante di certa comunicazione sportiva.

L’orologio viene consegnato in un packaging che include materiale narrativo sul percorso di allenamento di Jakob e sul processo creativo della collaborazione, una scelta che aggiunge un livello di contesto utile per chi vuole capire cosa c’è dietro l’oggetto. Non è indispensabile, ma è rispettoso dell’intelligenza di chi compra.

In sintesi, il PACE 4 Jakob Edition è un prodotto ben costruito, con una storia credibile alle spalle e un prezzo che non chiede un atto di fede. Per i runner che cercano uno strumento serio senza entrare nel territorio dei tremila euro, è una proposta che vale la pena considerare senza fretta eccessiva, ma nemmeno con pregiudizi.

COROS PACE 4 Jakob Ingebrigtsen Edition, disponibile su coros.com e presso rivenditori selezionati a 299,00 euro. Per supportare ulteriormente le prestazioni, il Monitor di frequenza cardiaca COROS è disponibile separatamente a 89,00 euro.

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