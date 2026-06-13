Trovare uno speaker Bluetooth che sia veramente portatile, resistente e con una qualità audio degna di nota a meno di 50€ non è un’impresa semplice. JBL GO 4 rompe questa regola, soprattutto oggi che raggiunge il suo nuovo minimo storico su Amazon. Questo piccolo altoparlante, lanciato a maggio 2024, concentra tutta la qualità del JBL Pro Sound in un design tascabile e robusto. Con una certificazione IP67 che lo rende impermeabile e resistente alla polvere, e un’autonomia che arriva fino a 7 ore, diventa il compagno perfetto per ogni avventura. L’offerta attuale, con uno sconto del 30%, rappresenta un’opportunità eccezionale per portarsi a casa un prodotto di alta qualità a un prezzo incredibilmente competitivo. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini di questa promozione imperdibile.

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JBL GO 4: suono potente in un formato ultra-compatto

Nonostante le dimensioni estremamente ridotte (94 x 78 x 42 mm) e un peso piuma di soli 190 grammi, JBL GO 4 nasconde al suo interno una potenza sorprendente. Il merito è del celebre JBL Pro Sound, che garantisce un audio chiaro, bassi incisivi e un volume che non ci si aspetterebbe da un dispositivo così piccolo. È la soluzione ideale per chi desidera portare la propria musica ovunque senza compromessi sulla qualità sonora. La sua vera forza, però, risiede nella versatilità: la certificazione IP67 lo protegge completamente da polvere e immersioni temporanee in acqua, rendendolo perfetto per la spiaggia, la piscina o un’escursione sotto la pioggia.

L’autonomia è un altro punto a suo favore. La batteria integrata offre fino a 7 ore di riproduzione continua, ma grazie alla funzione Playtime Boost, attivabile tramite l’app JBL Portable, è possibile estendere la durata di altre 2 ore, per un totale di 9 ore di musica non-stop. La connettività è garantita dal Bluetooth per uno streaming wireless stabile da qualsiasi smartphone o tablet, mentre la ricarica avviene tramite un pratico connettore USB-C. Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Audio: JBL Pro Sound con bassi potenziati

JBL Pro Sound con bassi potenziati Resistenza: Certificazione IP67 (impermeabile e antipolvere)

Certificazione IP67 (impermeabile e antipolvere) Autonomia: Fino a 7 ore, estendibili a 9 ore con Playtime Boost

Fino a 7 ore, estendibili a 9 ore con Playtime Boost Connettività: Bluetooth

Bluetooth Dimensioni e Peso: 94 x 78 x 42 mm, 190 grammi

94 x 78 x 42 mm, 190 grammi App: Compatibile con JBL Portable per personalizzazioni audio

L’offerta su Amazon: un prezzo da non perdere

Questa promozione rende JBL GO 4 un vero e proprio best-buy nella sua categoria. L’offerta è attualmente disponibile su Amazon, che ha abbassato il prezzo a un livello mai visto prima. Il prezzo di listino ufficiale del prodotto è di 49,99€, ma grazie a questa offerta a tempo limitato è possibile acquistarlo a soli 34,95€.

Si tratta di uno sconto netto del 30%, che si traduce in un risparmio immediato di 15,04€. L’offerta riguarda la colorazione Nera, una delle più apprezzate e versatili. La disponibilità è immediata, con la possibilità di usufruire delle opzioni di spedizione rapida offerte da Amazon. È importante sottolineare che, trattandosi di un minimo storico, le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente. Per chi cerca uno speaker portatile, resistente e di marca, questa è senza dubbio l’occasione giusta per fare un ottimo affare.

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