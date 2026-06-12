Strava ha deciso di puntare forte sull’escursionismo con un aggiornamento, versione 467.0.0, rilasciato oggi, che introduce una serie di funzionalità dedicate agli amanti delle camminate in montagna e sui sentieri, dalla pianificazione dei percorsi alla navigazione offline, passando per una novità particolarmente attesa dagli utenti Apple Watch.

Questa mossa arriva dopo un anno in cui i club dedicati all’hiking sulla piattaforma sono cresciuti di 5,8 volte, un dato che evidenzia come questa attività stia conquistando sempre più spazio all’interno di un’app storicamente associata principalmente a ciclismo e corsa.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Pianificazione dei percorsi e scoperta dei sentieri

Sul fronte della pianificazione, Strava introduce Route Discovery, una funzionalità che permette agli utenti di esplorare i sentieri escursionistici più popolari nella propria zona, in modo simile a quanto già disponibile per i percorsi di corsa e camminata. Per chi preferisce creare itinerari personalizzati, il Route Builder consente ora di pianificare escursioni su misura con informazioni dettagliate su distanza e dislivello.

Qualora fossero familiari è perché si tratta proprio di strumenti che avvicinano Strava alle app dedicate specificamente all’outdoor come Komoot o AllTrails, ampliando le possibilità per chi utilizza la piattaforma come hub centrale per tutte le proprie attività sportive.

Navigazione offline e avvisi di fuori percorso

Durante le escursioni, gli utenti potranno contare su diverse novità pensate per aumentare sicurezza e comodità. Gli avvisi di fuori percorso segnalano quando ci si sta allontanando dal tracciato pianificato, mentre la possibilità di scaricare i percorsi per l’utilizzo offline risolve il problema della copertura di rete spesso assente in montagna.

La novità più significativa per gli utenti Apple riguarda però la navigazione direttamente su Apple Watch, che elimina la necessità di portare con sé lo smartphone durante l’escursione. Una funzionalità che molti chiedevano da tempo e che rende finalmente lo smartwatch autosufficiente per seguire un percorso prestabilito.

L’app include ora anche dati di elevazione in tempo reale e una mappa di registrazione a schermo intero accessibile con un singolo tap, semplificando l’interfaccia durante l’attività.

Condivisione potenziata e animazioni 3D cinematiche

Strava ha lavorato anche sul fronte della condivisione, introducendo sticker con statistiche dedicate all’escursionismo, supporto per club focalizzati sull’hiking e, per chi ama condividere le proprie avventure sui social, animazioni 3D cinematiche che mostrano il percorso completato con una vista aerea.

I sottoscrittori paganti possono inoltre accedere ai replay delle attività, per rivivere l’escursione in modo interattivo attraverso una mappa virtuale.

Disponibilità e funzionalità riservate agli abbonati

Stando a quanto affermato da Strava, la maggior parte delle funzionalità è disponibile da oggi, sebbene strumenti avanzati come la pianificazione percorsi evoluta e la navigazione offline siano riservati agli abbonati paganti.

I miglioramenti allo stile delle mappe, che includeranno dati più ricchi sulla superficie dei sentieri e punti di interesse, arriveranno invece nel corso dell’estate.