Il mondo dei wearable sta vivendo un periodo di grande fermento tra anelli smart, smart band senza display e prodotti sempre più innovativi che provano a conquistare quote di mercato in un settore sempre più redditizio.

Questa volta il segmento si arricchisce di una proposta decisamente originale grazie a The90, startup fondata da Stacy Salvi, che ha trascorso otto anni in Fitbit sia prima che dopo l’acquisizione da parte di Google nel 2021, che ha presentato The Gem, un gioiello intelligente progettato per aiutare le donne a tenere sotto controllo l’esposizione ai raggi ultravioletti in tempo reale. Scopriamolo nel dettaglio.

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Sensori per raggi UVA e UVB integrati nel ciondolo

Il dispositivo si presenta come un ciondolo rotondo da portare al collo, una scelta di design che lo distingue nettamente dai classici smartwatch e fitness tracker a cui siamo abituati. L’azienda lo definisce una nuova categoria di indossabile, e in effetti è difficile darle torto.

All’interno della collana sono integrati sensori capaci di misurare sia i raggi UVA che UVB, i principali responsabili dei danni cutanei causati dal sole. I dati cambiano durante l’arco della giornata man mano che chi lo indossa si sposta dentro e fuori dalla luce solare. The Gem dovrebbe fornire una valutazione relativamente accurata dell’esposizione, sia che ci si trovi a camminare all’aperto sia che si stia semplicemente seduti vicino a una finestra soleggiata.

Le informazioni raccolte vengono inviate a un’app dedicata che crea un profilo cutaneo personalizzato; in seguito, sulla base di questo profilo, l’applicazione fornisce consigli pratici riguardo alle soglie personali di esposizione UV, promemoria per l’applicazione della crema solare e indicazioni sulle finestre temporali più sicure per stare al sole.

I raggi ultravioletti non sono certo da sottovalutare, specialmente negli ultimi anni con l’aumento dell’intensità delle radiazioni solari. Un dispositivo di questo tipo potrebbe rivelarsi particolarmente utile durante i mesi estivi e non solo, considerando che l’esposizione ai raggi UV avviene anche nelle giornate nuvolose e in ambienti chiusi vicino alle finestre.

Sul mercato esistono già alcuni sensori UV, da startup come Shade fino a realtà più consolidate come L’Oréal. Tuttavia, nessuno di questi si presenta sotto forma di ciondolo da collana e The Gem punta proprio su questa combinazione tra funzionalità tecnologica e accessorio di moda, cercando di intercettare un pubblico femminile attento sia alla salute della pelle che all’estetica.

Prezzo e disponibilità

The Gem è disponibile per l’acquisto direttamente dal sito dell’azienda. Il prezzo a regime sarà di 300 dollari, ma per un periodo limitato gli early adopter possono accaparrarselo a 200 dollari, con un risparmio di cento dollari sul listino definitivo.

Resta da vedere se questa nuova categoria di wearable riuscirà a ritagliarsi uno spazio significativo nel mercato, o se rimarrà un prodotto di nicchia per un pubblico particolarmente attento alla protezione solare. L’esperienza della fondatrice in Fitbit potrebbe comunque rappresentare una garanzia sulla qualità dell’esperienza utente e sull’affidabilità dei sensori.