Reddit continua a evolvere la propria piattaforma e ad arricchire gli strumenti a disposizione degli utenti, nelle scorse ore il social network ha annunciato l’introduzione ufficiale dei video nei commenti, una novità che punta a rendere le discussioni ancora più coinvolgenti e dinamiche rispetto a quanto consentito finora da testo, immagini e GIF.

La nuova funzionalità è già disponibile per gli utenti e rappresenta un ulteriore passo nell’evoluzione delle interazioni all’interno della community della piattaforma, che da anni costituiscono il cuore dell’esperienza Reddit. l’obbiettivo dichiarato dall’azienda è offrire un modo più autentico ed espressivo per partecipare alle conversazioni, consentendo agli iscritti di mostrare visivamente ciò che vogliono comunicare invece di affidarsi esclusivamente alle parole.

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Reddit vuole rendere le discussioni più coinvolgenti introducendo i video nei commenti

Secondo quanto spiegato dalla società, i commenti video consentiranno agli utenti di aggiungere maggiore personalità alle proprie risposte, permettendo di condividere dimostrazioni pratiche, spiegazioni visive o semplicemente reazioni più immediate rispetto ai tradizionali commenti testuali.

Maria Angelidou-Smith, Chief Product Officer di Reddit, ha spiegato che la piattaforma continua a essere sviluppata con l’obbiettivo di offrire esperienze sempre più coinvolgenti e autentiche, adattandosi al modo in cui le persone comunicano e interagiscono online; la possibilità di rispondere attraverso un video rappresenta quindi un nuovo strumento creativo che amplia ulteriormente le modalità con cui gli utenti possono contribuire alle community che frequentano quotidianamente.

Gli esempi d’uso immaginati da Reddit sono numerosi, un utente potrebbe mostrare rapidamente una tecnica di cucina in risposta a una domanda su una ricetta, condividere una dimostrazione pratica di un hobby, mostrare una particolare abilità sportiva oppure rispondere a una discussione con un breve contributo registrato direttamente dal proprio smartphone.

Prima del rilascio globale, Reddit aveva già sperimentato la funzione attraverso un programma alpha limitato ad alcune community selezionate. Tra gli esempi citati dall’azienda troviamo sessioni di domande e risposte con personaggi pubblici e creator, come quella organizzata con Mel C all’interno della community dedicata alla cultura pop, oltre a diversi subreddit in cui gli agenti hanno utilizzato i video per mostrare concretamente le proprie creazioni o abilità.

Proprio le celebri AMA (Ask Me Anything), uno dei formati più iconici della piattaforma, potrebbero beneficare particolarmente della novità; invece di registrare un unico video contenente molteplici risposte, gli ospiti potranno infatti replicare direttamente ai singoli utenti attraverso brevi clip dedicate, mantenendo una maggiore vicinanza con la community e rendendo le conversazioni più naturali.

Nelle community compatibili comparirà una nuova icona dedicata ai video accanto agli strumenti già disponibili per immagini e GIF, gli utenti potranno dunque scegliere se registrare direttamente una clip dall’app oppure caricare un video già presente sul proprio smartphone.

Reddit ha precisato che la funzione sarà disponibile esclusivamente nelle community pubbliche considerate adatte a un ambiente sicuro e non destinato a contenuti per adulti, almeno in questa prima fase di distribuzione.

Per limitare possibili abusi, tutti i video caricati nei commenti verranno inoltre sottoposti ai sistemi di sicurezza e moderazione della piattaforma prima della pubblicazione. L’azienda ha anche confermato che i video non verranno riprodotti automaticamente e continueranno a rispettare le preferenze audio impostate dagli utenti, evitando quindi avvii indesiderati durante la navigazione.

L’introduzione dei video nei commenti rappresenta l’ennesimo segnale della volontà di Reddit di espandere le possibilità espressive offerte agli utenti senza snaturare il modello basato sulle community che ne hanno decretato il successo negli anni.

Dopo l’arrivo di immagini, GIF e altri strumenti dedicati alla creazione di contenuti, i commenti video potrebbero contribuire a rendere alcune discussioni più immediate e comprensibili, soprattutto nei casi in cui una dimostrazione visiva risulti più efficace di una lunga spiegazione testuale.

Non ci resta che attendere per scoprire quale sarà l’accoglienza della novità da parte della community e se, nei prossimi mesi, Reddit deciderà di estendere ulteriormente le possibilità offerte da questo nuovo formato.