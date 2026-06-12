Quando si parla di display E-Ink, la maggior parte degli utenti pensa immediatamente agli e-reader, del resto da anni la tecnologia della carta elettronica viene utilizzata quasi esclusivamente in dispositivi dedicati alla lettura, dove il basso consumo energetico e il comfort visivo hanno sempre avuto la priorità rispetto alla velocità di aggiornamento delle immagini.

Proprio quest’ultimo aspetto rappresenta il principale limite degli schermi E-Ink, le animazioni poco fluide, i tempi di risposta elevati e il tipico effetto ghosting hanno infatti impedito a questa tecnologia di trovare spazio in scenari più dinamici. Un’azienda chiamata Modos tuttavia, ritiene che sia arrivato il momento di cambiare le regole del gioco.

Dopo circa sei anni di sviluppo, la società ha presentato Modos Flow, un monitor portatile basato su tecnologia E-Ink che permette una frequenza di aggiornamento di ben 60 Hz, un risultato che fino a pochi anni fa sarebbe sembrato quasi impossibile per un pannello di questo tipo.

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Un monitor E-Ink pensato per essere utilizzato come un monitor tradizionale

Il nuovo Modos Flow utilizza un pannello E-Ink Carta 1.300 da 13,3 pollici con una risoluzione di 3.200 x 2.400 pixel e una densità di circa 300 pixel per pollice, valori che consentono di ottenere una resa particolarmente nitida e molto vicina all’aspetto della carta stampata.

L’idea alla base del progetto è piuttosto semplice, offrire agli utenti uno schermo secondario che possa essere collegato praticamente a qualsiasi dispositivo tramite USB-C con supporto DisplayPort, mantenendo al tempo stesso tutti i vantaggi tipici della carta elettronica.

A differenza dei tradizionali monitor LCD o OLED infatti, un display E-Ink riduce notevolmente l’affaticamento visivo durante le lunghe sessioni di lavoro e può risultare particolarmente interessante per chi trascorre molte ore davanti allo schermo leggendo documenti, scrivendo testi, programmando o navigando sul web.

La vera sfida era raggiungere i 60 Hz

Il dato che rende Modos Flow particolarmente interessante riguarda però la fluidità. Storicamente i display E-Ink sono sempre stati caratterizzati da aggiornamenti piuttosto lenti, incompatibili con attività come la riproduzione video o persino il semplice scorrimento veloce delle pagine. Per supportare questo limite, gli sviluppatori hanno dovuto riprogettare completamente la pipeline di gestione del display.

L’azienda spiega di aver realizzato una serie di microcontrollori personalizzati e di aver separato il driver FPGA, che funge da ponte tra il computer e il pannello, su un chip dedicato; questa soluzione ha consentito di raggiungere una frequenza di aggiornamento pari a 60 fotogrammi al secondo, avvicinando l’esperienza d’uso a quella di un monitor tradizionale.

Non si tratta soltanto di una questione numerica, il team ha infatti modificato anche il metodo con cui lo schermo aggiorna le immagini. Mentre molti pannelli E-Ink utilizzano aggiornamenti globali che coinvolgono contemporaneamente l’intero schermo, Modos ha sviluppato un sistema che aggiorna i singoli pixel in maniera indipendente.

Questo approccio permette di preservare meglio contrasto e qualità dell’immagine anche quando gli aggiornamenti diventano molto frequenti, contribuendo inoltre a ridurre in maniera significativa il fastidioso fenomeno del ghosting.

Modos Flow può persino essere utilizzato per giocare

Grazie alla maggiore fluidità ottenuta, Modos Flow può essere impiegato in contesti che normalmente sarebbero impensabili per uno schermo E-Ink. L’azienda ha sviluppato diverse modalità operative ottimizzate per attività specifiche come lettura, scrittura, navigazione web e riproduzione video; gli utenti possono inoltre intervenire su vari parametri, tra cui illuminazione, contrasto e comportamento del pannello.

Secondo quanto dichiarato dall’azienda, la fluidità raggiunta sarebbe sufficiente persino per il gaming. Naturalmente nessuno dovrebbe aspettarsi prestazioni paragonabili a quelle offerte da un monitor OLED ad alta frequenza di aggiornamento, ma il semplice fatto che un display E-Ink possa gestire giochi senza evidenti rallentamenti rappresenta già un risultato notevole.

A completare il quadro troviamo il supporto all’input touch e agli stili digitali, rendendo il dispositivo interessante anche per chi desidera prendere appunti, disegnare o annotare documenti direttamente dal proprio computer.

Prezzo elevato, ma la tecnologia è affascinante

Al momento Modos Flow è disponibile attraverso una campagna di crowdfounding sulla piattaforma Crowd Supply, la versione monocromatica parte da 619 dollari, mentre quella a colori richiede almeno 719 dollari.

Si tratta di cifre tutt’altro che contenute, soprattutto considerando che il prodotto non è ancora disponibile sul mercato tradizionale; le prime spedizioni sono previste per dicembre 2026 e i prezzi potrebbero aumentare una volta conclusa la fase di finanziamento.

Nonostante ciò, il progetto sta attirando parecchia attenzione perché affronta uno dei limiti storici della tecnologia E-Ink. Se le promesse verranno mantenute, Modos Flow potrebbe rappresentare uno dei tentativi più concreti mai realizzati per trasformare la carta elettronica da semplice strumento di lettura a vera alternativa ai monitor tradizionali in determinati scenari di utilizzo.

Per il momento resta un prodotto di nicchia, destinato principalmente agli appassionati e ai professionisti che desiderano ridurre al minimo l’affaticamento visivo. Tuttavia, il fatto che oggi si possa parlare di un monitor E-Ink da 60 Hz capace persino di gestire contenuti video e videogiochi dimostra quanto questa tecnologia stia evolvendo rapidamente.