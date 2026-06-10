Peugeot ha scelto la 24 Ore di Le Mans per svelare la versione di serie della nuova E-208 GTi, segnando il ritorno di uno dei badge più iconici nella storia del marchio francese e aprendo un nuovo capitolo per la storica sigla GTi.

La presentazione arriva esattamente un anno dopo l’introduzione del concept E-208 GTi, mostrato sempre a Le Mans in occasione dell’edizione 2025 della celebre gara di endurance.

La risposta degli appassionati e dei potenziali clienti ha convinto Peugeot a trasformare quella visione in un modello pronto per la produzione, rimasto notevolmente fedele al progetto originale.

Il lancio coincide inoltre con un traguardo significativo per il costruttore francese, che celebra i 100 anni dalla sua prima partecipazione alla leggendaria corsa.

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La storia GTi approda nell’era elettrica

Come sottolinea a ragion veduta l’azienda, da oltre quattro decenni il badge GTi dell’azienda rappresenta piacere di guida, maneggevolezza agile e prestazioni accessibili grazie anche a modelli come l’iconica Peugeot 205 GTi che hanno contribuito a stabilire questa sigla come una delle più rispettate nel segmento delle cosiddette hot hatch, creando un legame emotivo con intere generazioni di appassionati.

La nuova E-208 GTi porta questa eredità e passione nell’epoca dell’elettrica ed è costruita sul successo della popolare gamma Peugeot 208, la hot hatch a zero emissioni combina prestazioni, tecnologia e usabilità quotidiana, restando fedele allo spirito che ha reso famosi i modelli GTi nel corso dei decenni.

Secondo quanto dichiarato da Peugeot, la E-208 GTi è stata concepita e sviluppata interamente in Francia attraverso una collaborazione tra Peugeot Sport e Peugeot Design. Il risultato è un veicolo progettato per offrire dinamiche di guida emozionanti ma abbracciando al contempo i vantaggi della mobilità elettrica.

Design sportivo patriottico

La E-208 GTi di produzione mantiene lo stile sportivo ed elegante presentato dal concept. Per celebrare il lancio, Peugeot ha esposto tre esemplari di serie in blu, bianco e rosso, i colori che riflettono le radici francese del marchio e che compongono il tricolore della Repubblica.

Il design combina proporzioni classiche con dei dettagli moderni, creando un aspetto distintivo che differenzia la GTi dalla gamma E-208 standard. Peugeot afferma che il modello è stato sviluppato per offrire una combinazione unica di piacere di guida, versatilità quotidiana e tecnologia avanzata.

Specifiche tecniche riservate

Per dare un po’ di contesto è bene porre l’accento sul fatto che l’E-208 GTi rappresenta una pietra miliare storica come prima GTi completamente elettrica mai prodotta da Peugeot.

È per questa, dunque, che l’azienda sta riservando le specifiche prestazionali complete per la conferenza stampa ufficiale a Le Mans, ma ha già promesso numeri progettati per impressionare gli appassionati e rafforzare la reputazione del badge GTi.

Stando anche alle dichiarazioni di alcuni portavoce dell’azienda, con l’arrivo della sigla GTi nell’era dei veicoli elettrici, Peugeot vuole dimostrare che elettrificazione e piacere di guida possono comunque andare di pari passo e non per forza l’elettrico debba essere sinonimo con prestazioni noiose. Il nuovo modello segnala l’impegno del marchio nel mantenere la propria eredità prestazionale abbracciando un futuro a zero emissioni.

L’arrivo della Peugeot E-208 GTi rappresenta dunque la rinascita di uno dei marchi prestazionali più celebrati del mondo automobilistico e sottolinea la determinazione di Peugeot nel mantenere il piacere di guida al centro dei suoi prodotti futuri, seppur progettati per l’era dell’elettrico.