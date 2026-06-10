Amazon ha reso disponibile da oggi, 10 giugno 2026 la nuova generazione di Kindle Scribe, proposta con e senza luce frontale, e soprattutto Kindle Scribe Colorsoft, il primo Kindle Scribe a colori della storia. Si tratta dell’aggiornamento più sostanziale mai visto sulla famiglia di taccuini digitali di Amazon, riprogettata da zero per offrire una migliore ergonomia, una maggiore reattività e un’esperienza di scrittura e lettura più confortevole. La promessa di fondo resta quella che ha reso questa linea così apprezzata: taccuino e Kindle in un unico dispositivo, con accesso immediato a milioni di titoli tramite il Kindle Store.

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Più sottile, più veloce, e finalmente a colori

Il nuovo Kindle Scribe punta forte sul fattore di forma. È ultrathin con i suoi 5,4 mm di spessore e ultralight a soli 400 grammi, e offre una velocità superiore del 40% nella scrittura e nel cambio di pagina. Lo schermo antiriflesso cresce fino a 11 pollici, con il doppio dei LED per un’illuminazione uniforme, una superficie ruvida che restituisce una sensazione naturale durante la scrittura e una parallasse ridotta al minimo, ovvero la distanza percepita tra la punta della penna e il tratto sul display. A muovere il tutto c’è un nuovo chip quad-core con tecnologia di visualizzazione Oxide.

Il pezzo forte della gamma è però Kindle Scribe Colorsoft, primo taccuino digitale Amazon con schermo e-ink a colori. Sfrutta la tecnologia di visualizzazione Colorsoft personalizzata e un nuovo motore di rendering per offrire colori piacevoli alla vista, con un’autonomia che garantisce diverse settimane di utilizzo, senza bisogno di aprire e chiudere app o di ricevere notifiche che potrebbero distrarre dalla lettura.

Un taccuino intelligente con strumenti basati sull’IA

Tutta la gamma include un taccuino integrato arricchito da strumenti basati sull’intelligenza artificiale. C’è una pagina iniziale completamente rinnovata con i Quick Notes per annotare idee al volo, il supporto a Google Drive e OneDrive per importare documenti ed esportarli come PDF, e una ricerca basata sull’IA capace di scandagliare i taccuini, generare riassunti e proporre domande di approfondimento. Si aggiungono l’integrazione con OneNote per esportare le note come testo o immagini, 10 colori per la penna, 5 per l’evidenziatore e un nuovo strumento di sfumatura pensato per gli artisti, oltre a un’area di lavoro per organizzare documenti, taccuini e libri in un unico spazio.

Secondo una ricerca commissionata da Amazon, il 77% degli italiani ha obiettivi da raggiungere, ma il percorso è spesso ostacolato da distrazioni e dalla frammentazione della quotidianità. Tra le caratteristiche più ricercate emergono la possibilità di catturare e organizzare rapidamente i pensieri, un ambiente privo di notifiche e uno spazio che favorisca la concentrazione. È in questa esigenza, più che in un’ennesima app, che il Kindle Scribe trova la sua ragion d’essere.

Dove comprare

Tutti i dispositivi sono dotati di penna premium, pronta all’uso senza bisogno di configurarla o di caricarla, e sono disponibili da oggi su Amazon.it ai seguenti prezzi.