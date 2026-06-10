Google Gemini sta affrontando un’interruzione di servizio significativa che sta colpendo migliaia di utenti in tutto il mondo. L’assistente AI di Google sta mostrando messaggi di errore 1076 e 1099 quando gli utenti tentano di avviare nuove conversazioni, lasciando molti impossibilitati a utilizzare il servizio sia tramite web che app mobile.

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Cosa sta succedendo a Google Gemini

I problemi sono iniziati intorno alle 6:10 ET (circa le 12:10 ora italiana) del 10 giugno 2026, quando le segnalazioni su Downdetector hanno iniziato a salire vertiginosamente. Sono trascorse oltre quattro ore dall’inizio delle segnalazioni, che hanno raggiunto un nuovo picco negli Stati Uniti con 1.407 report.

Gli utenti che tentano di utilizzare Google Gemini ricevono i codici di errore 1076 e 1099, con molti che segnalano problemi persistenti sia sulla versione web che sull’app mobile. Secondo un esperto di prodotto di Google Support, l’errore 1076 è “un conflitto a livello di browser o un problema temporaneo di comunicazione con Gemini”, e non si tratta di un errore comune.

Il disservizio è stato segnalato in diverse regioni, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Canada, India e Australia, ma colpisce anche l’Italia in quanto abbiamo provato e viene riportato l’errore 1076 ad ogni invio di un prompt. Gli errori stanno comparendo sia per gli utenti con account gratuiti che per quelli con account Workspace, il che significa che l’interruzione non è limitata a un singolo livello di accesso.

Come risolvere l’errore 1076: al momento non resta che aspettare

Purtroppo, Google non ha annunciato una tempistica per una soluzione completa. Al momento, l’unica opzione realmente efficace è attendere che il team di Google risolva il problema lato server.

Non esistono soluzioni ufficiali per gli errori “qualcosa è andato storto” di oggi su Gemini, secondo la dashboard di stato, ma alcuni utenti hanno riportato successo con alcuni workaround non ufficiali:

Il trucco del “doppio invio”: poiché si tratta di un timeout di connessione, provare a cliccare rapidamente per inviare nuovamente il prompt fallito, il che di solito funziona

Avviare una nuova chat: se l’errore è limitato a un thread specifico, aprire una conversazione nuova di solito lo aggira completamente

Disconnettersi e riconnettersi: uscire completamente dall’account Google e accedere nuovamente forza un aggiornamento completo dei token di autenticazione

Alcuni utenti su Reddit hanno anche segnalato successo utilizzando chat in incognito, anche se questo metodo non ha funzionato per tutti

Se nessuna di queste soluzioni funziona, le alternative gratuite come ChatGPT, Claude e Microsoft Copilot rimangono completamente operative e possono gestire la maggior parte delle stesse attività mentre Google lavora a una risoluzione.