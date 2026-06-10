Negli ultimi anni gli Stati Uniti hanno avviato una serie di iniziative volte a ridurre al minimo le possibili influenze nel mercato interno di varie aziende cinesi, come ad esempio HUAWEI e ZTE, ritenute troppo vicine al Governo di Pechino e possibili fonti di rischi per la sicurezza nazionale.

Ma non sono questi gli unici colossi cinesi ad essere finiti sotto la lente d’ingrandimento delle autorità statunitensi e di recente il Dipartimento della Difesa degli USA ha aggiunto all’elenco di aziende che ritiene collegate all’esercito cinese la popolare piattaforma e-commerce Alibaba e il fornitore di servizi Internet Baidu.

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Alibaba e Baidu tra le aziende pericolose per gli Stati Uniti

L’inclusione di Alibaba e Baidu in questo elenco non implica l’imposizione di sanzioni da parte del governo statunitense ma significa che il Dipartimento della Difesa non potrà più stipulare contratti direttamente con tali aziende né utilizzare i loro prodotti o servizi tramite terzi.

In pratica, Alibaba e Baidu potrebbero finire per andare incontro alla perdita di contratti anche importanti, in quanto alcune imprese statunitensi che collaborano con il Pentagono potrebbero decidere di interrompere tutti i rapporti con loro.

Pare che il Dipartimento della Difesa avesse già pubblicato un elenco aggiornato delle aziende collegate all’esercito cinese lo scorso febbraio, rimuovendolo prima del viaggio del Presidente Trump a Pechino a maggio.

La decisione di ripubblicarlo, con l’aggiunta peraltro anche dei produttori di chip cinesi CXMT e YMTC, sembra suggerire che le relazioni tra Stati Uniti e Cina nel settore tecnologico non si sono distese.

Resta da capire se Pechino deciderà di adottare delle contromisure all’inserimento delle aziende cinesi in questo elenco.