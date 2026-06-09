Prosegue il percorso dell’Italia verso la transizione energetica e la decarbonizzazione del sistema elettrico nazionale, nelle scorse ore la Commissione Europea ha infatti approvato un importante regime di aiuti di Stato dal valore complessivo di 23 miliardi di euro destinato a sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, una misura che punta ad accelerare lo sviluppo di nuovi impianti e a rafforzare l’indipendenza energetica del Paese nel corso dei prossimi anni.

Il via libera arriva nell’ambito degli obbiettivi fissati dal Patto per l’industria pulita dell’Unione Europea e rappresenta uno dei più importanti interventi economici dedicati al settore energetico nazionale. Secondo quanto comunicato dall’esecutivo europeo, il programma consentirà all’Italia di aumentare in maniera significativa la propria capacità produttiva da fonti rinnovabili, contribuendo al raggiungimento dei target energetici fissati per il 2030.

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Oltre 37 GW di nuova capacità rinnovabile in arrivo

Il regime approvato da Bruxelles sosterrà la realizzazione di nuovi impianti alimentati da energia eolica offshore, fotovoltaica, idroelettrica e da particolari tipologie di biogas derivanti da gas di scarico e processi di trattamento.

L’obbiettivo è particolarmente ambizioso, le nuove installazioni dovrebbero aggiungere circa 37,15 GW di capacità produttiva da fonti rinnovabili, un valore che corrisponde a quasi il 48% dell’attuale capacità rinnovabile installata in Italia.

Si tratta di un contributo fondamentale per consentire al nostro Paese di raggiungere gli obbiettivi stabiliti dal Piano nazionale energia e clima, che prevedono una quota del 39,4% dei consumi finali lordi coperta da fonti rinnovabili entro il 2030 e un progressivo incremento dell’elettricità prodotta senza ricorrere ai combustibili fossili.

Secondo la Commissione Europea, l’iniziativa contribuirà inoltre a ridurre la dipendenza energetica dell’Unione dalle importazioni estere e potrebbe favorire, nel medio periodo, una diminuzione dei prezzi dell’energia elettrica grazie all’aumento della produzione da fonti pulite.

A sottolineare l’importanza della misura è stata anche Teresa Ribera, vicepresidente esecutiva della Commissione per una transizione pulita, giusta e competitiva, che ha evidenziato come il programma consentirà all’Italia di accelerare la diffusione di tecnologie rinnovabili quali eolico, solare e idroelettrico, rafforzando al contempo la sicurezza energetica del Paese.

Come funzioneranno gli incentivi

Il meccanismo scelto dal governo italiano si basa sui cosiddetti contratti per differenza bidirezionali (CfD), uno strumento sempre più utilizzato in Europa per sostenere gli investimenti nel settore energetico. In pratica, per ogni chilowattora di energia immesso nella rete verrà riconosciuto un prezzo di esercizio prestabilito, quando il prezzo dell’elettricità sul mercato sarà inferiore a tale valore, lo Stato coprirà la differenza versando un contributo al produttore; se invece il prezzo di mercato dovesse superare il valore fissato dal contratto, sarà il produttore stesso a restituirne l’eccendenza.

I contratti avranno una durata di vent’anni e offriranno agli operatori una maggiore certezza economica sugli investimenti, favorendo così la costruzione di nuovi impianti. La maggior parte degli aiuti sarà assegnata attraverso procedure competitive e trasparenti, le aziende interessate dovranno partecipare a gare pubbliche indicando il prezzo minimo necessario per realizzare ciascun progetto.

Per gli impianti solari ed eolici superiori a 1 MW verranno inoltre applicati specifici criteri di preselezione collegati al Regolamento europeo sull’industria a zero emissioni nette (Net-Zero Industry Act), con l’obbiettivo di incentivare anche lo sviluppo della filiera industriale europea.

Diversa la situazione per gli impianti di dimensioni più contenute, le installazioni con potenza inferiore a 1 MW potranno infatti accedere direttamente al regime senza partecipare alle aste, beneficiando di un prezzo definito dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

Bruxelles: misura necessaria e proporzionata

Nel corso della valutazione, la Commissione Europea ha verificato che il piano italiano rispetti tutti i requisiti previsti dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato adottata nel giugno 2025. Particolare attenzione è stata dedicata ai meccanismi di salvaguardia inseriti nel programma, studiati per garantire il corretto funzionamento del mercato elettrico e per evitare forme di sovracompensazione dei produttori, soprattutto nei periodi caratterizzati da prezzi negativi dell’energia.

Alla luce di queste verifiche, Bruxelles ha concluso che il regime italiano è necessario, adeguato e proporzionato per accelerare la transizione energetica e sostenere lo sviluppo delle attività economiche connesse alla produzione di energia pulita.

Il via libera della Commissione rappresenta quindi un passaggio fondamentale per l’attuazione del cosiddetto FER X, il nuovo sistema di incentivazione delle rinnovabili che nei prossimi anni accompagnerà una parte rilevante degli investimenti energetici italiani, contribuendo ad aumentare la produzione nazionale di energia verde e ad avvicinare il Paese agli obbiettivi climatici fissati dall’Unione Europea per il prossimo decennio.