Il momento giusto per passare al nuovo standard di connettività è finalmente arrivato. Mentre molti attendono che i prezzi dei dispositivi compatibili con il WiFi 7 diventino più accessibili, Amazon sorprende tutti con un’offerta che definire imperdibile è riduttivo. Il router ASUS RT-BE50 crolla di prezzo, raggiungendo un minimo storico incredibile a soli 49,99€. Parliamo di un dispositivo con un prezzo di listino di 149,00€, che si presenta oggi con uno sconto di oltre il 65%. Questa non è solo una promozione, ma una vera e propria occasione per proiettare la propria rete domestica nel futuro senza dover investire una cifra importante. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo dispositivo un best buy a questo prezzo.

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Asus RT-BE50: il futuro del wi-fi 7 a un prezzo accessibile

ASUS RT-BE50 non è un semplice router, ma un vero e proprio concentrato di tecnologia pensato per soddisfare le esigenze delle case moderne, sempre più popolate di dispositivi connessi. Il suo punto di forza è senza dubbio il supporto allo standard WiFi 7 (802.11be), capace di offrire velocità combinate fino a 3600 Mbps sulle bande da 2.4GHz e 5GHz. Questo si traduce in streaming 8K fluidi, gaming online a bassissima latenza e download fulminei, anche con numerosi device collegati simultaneamente. Il cuore del sistema è un potente processore Quad-Core, che gestisce il traffico di rete in modo efficiente, evitando colli di bottiglia e garantendo prestazioni stabili.

Dal punto di vista della connettività fisica, il router si distingue per la presenza di una porta WAN da 2,5G, una caratteristica rara in questa fascia di prezzo, che lo rende pronto per le future connessioni in fibra ultra-veloce. A questa si affiancano tre porte LAN Gigabit per collegare via cavo console, PC e altri dispositivi. Le tecnologie OFDMA e 4K-QAM ottimizzano ulteriormente l’efficienza dello spettro, migliorando le prestazioni in ambienti affollati. Per chi ha case di grandi dimensioni, la tecnologia ASUS AiMesh permette di creare una rete mesh estesa e unificata, utilizzando altri router ASUS compatibili per eliminare le zone d’ombra. Non mancano, infine, funzionalità avanzate per la sicurezza, come il supporto VPN e un robusto Parental Control per proteggere la navigazione dei più piccoli.

L’offerta su Amazon: un’occasione da non perdere

I dettagli di questa promozione rendono l’acquisto dell’ASUS RT-BE50 ancora più allettante. Il prezzo di listino ufficiale del prodotto è fissato a 149,00€, mentre il prezzo medio recente su Amazon si attestava intorno ai 72,99€. Oggi, grazie a questa offerta a tempo, il prezzo scende a soli 49,99€, segnando il suo minimo storico assoluto sulla piattaforma. Questo si traduce in un risparmio di quasi 100€ sul prezzo di listino, con uno sconto effettivo di oltre il 65%. L’offerta è disponibile direttamente su Amazon, con tutti i vantaggi legati alla spedizione e alla garanzia del colosso dell’e-commerce. È importante sottolineare che promozioni di questa portata su prodotti di nuova generazione sono solitamente limitate nel tempo e soggette a esaurimento scorte, motivo per cui è consigliabile agire rapidamente per non perdere l’opportunità.

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