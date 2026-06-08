La stagione estiva degli eventi videoludici è entrata nel vivo con la Summer Game Fest 2026, l’appuntamento organizzato e condotto da Geoff Keighley che, anno dopo anno, ha raccolto l’eredità lasciata dall’E3. Lo show principale, della durata di circa due ore, ha portato sul palco decine di nuovi annunci, trailer e aggiornamenti dedicati ai giochi in arrivo nei prossimi mesi e nel corso del 2027.

L’edizione di quest’anno è stata particolarmente ricca di produzioni di alto profilo. Tra sequel molto attesi, remake di titoli storici e nuove IP, la Summer Game Fest 2026 è riuscita a mantenere un ritmo elevato dall’inizio alla fine, culminando con uno degli annunci più attesi dell’intera manifestazione. I prossimi mesi saranno quindi molto caldi per tutti i possessori di PlayStation 5, Nintendo Switch 2, PC e Xbox, con una carrellata di titoli di alto livello in arrivo a cadenza regolare.

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Da Resident Evil a Final Fantasy, ecco le principali novità

Uno dei momenti più importanti dell’evento è stato senza dubbio l’annuncio di Resident Evil Veronica, remake creato da zero dell’originale Resident Evil: Code Veronica, uscito originariamente per Dreamcast. Il ritorno di uno dei capitoli più amati della saga horror di Capcom era da tempo tra i desideri di fan e il reveal ha immediatamente aperto la Summer Game Fest 2026 accendendo l’entusiasmo degli appassionati. Il progetto si inserisce nel percorso di modernizzazione dei capitoli storici della serie, avviato negli ultimi anni con Resident Evil 2 e poi proseguito con il terzo e quarto capitolo.

Se l’apertura è stata affidata a Resident Evil, la chiusura non è stata da meno. Square Enix ha infatti mostrato il primo trailer di Final Fantasy VII Revelation, il terzo capitolo della trilogia remake dedicata al celebre JRPG. Il nuovo episodio rappresenterà la conclusione del percorso iniziato diversi anni fa con Final Fantasy VII Remake e promette un mondo di gioco ancora più ampio, nuove meccaniche e un’evoluzione del sistema di combattimento già visto nelle precedenti iterazioni. La data d’uscita è prevista per la primavera del 2027.

Tra le altre sorprese molto apprezzate dalla community figura anche il primo sguardo ufficiale ad Alien Isolation 2. Il seguito del celebre survival horror ambientato nell’universo cinematografico degli Xenomorfi si è mostrato con un primo trailer che lascia intuire un’esperienza ancora più intensa rispetto all’originale. Annunciato ufficialmente circa due anni fa, il titolo è ancora nelle fasi attive dello sviluppo e non è stata ancora rivelata una data d’uscita ufficiale.

La Summer Game Fest 2026 non si è però limitata soltanto ai grandi ritorni di titoli molto attesi. Durante la serata è stato mostrato nuovamente Star Wars: Zero Company, strategico ambientato nella celebre galassia cinematografica, mentre Remedy Entertainment ha mostrato un nuovo trailer di Control: Resonant, nuovo capitolo dell’universo narrativo inaugurato dal primo Control e che si collega agli altri titoli di Remedy, tra cui l’acclamatissimo Alan Wake.

Se da un lato abbiamo avuto un primo assaggio di titoli molto attesi, dall’altro la conferenza è stato il palco ideale per presentare il ritorno di tantissime saghe storiche. SEGA ha annunciato Virtua Fighter: Crossroads, nuovo capitolo della leggendaria serie picchiaduro in arrivo nel 2027, mentre TMNT: The Last Ronin è un nuovo capitolo della saga di videogiochi dedicata alle Tartarughe Ninja, che si è mostrato con un approccio molto più maturo rispetto ai capitoli precedenti.

Oltre ai grandi nomi, Geoff Keighley ha lasciato spazio anche a nuove numerose proprietà intellettuali. Tra queste figura sicuramente gen ATLAS, il nuovo progetto firmato dal leggendario Fumito Ueda, che in passato ha incantato i videogiocatori con titoli del calibro di Ico e Shadow of the Colossus. Il titolo ha catturato l’attenzione grazie alla sua direzione artistica e all’atmosfera particolarmente evocativa tipica dei titoli di questo autore.

Un’edizione tra le migliori degli ultimi anni

Nel corso delle due ore della durata della Summer Game Fest 2026, la conferenza ha mostrato anche tantissimi progetti indipendenti che hanno contribuito a rendere vario il programma. Guardando all’insieme degli annunci, l’edizione di quest’anno sembra essere stata accolta molto positivamente dagli appassionati: la presenza di produzioni di primo piano come Resident Evil Veronica, Final Fantasy VII Revelation e Alien Isolation 2, unita a numerose sorprese e nuove IP, ha permesso all’evento di offrire una conferenza ricca e dall’alto ritmo.

La Summer Game Fest si conferma ancora una volta come un evento centrale nel calendario videoludico internazionale. Ci sono tantissimi altri annunci dedicati ad altre saghe videoludiche, come il nuovo DLC di Street Fighter VI, il nuovo titolo dei creatori di Cuphead e novità per Palworld e Fortnite, dunque il consiglio è quello di recuperare l’evento direttamente su YouTube qui in basso.