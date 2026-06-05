Da oggi, 5 giugno 2026, Dreame X60 Pro Ultra Complete è disponibile all’acquisto in Italia. È il modello di punta dell’intera serie X60 Pro, presentato nei giorni scorsi in Francia, quello che porta per la prima volta sul mercato i bracci Dual UltraExtend, una soluzione meccanica che risolve uno dei problemi storici dei robot aspirapolvere: il bordo. Non il centro della stanza, che qualsiasi robot raggiunge senza sforzo, ma lo spazio tra il robot e il muro, il battiscopa, la gamba del divano e quella nicchia sotto il mobile che rimane sempre parzialmente sporca perché il robot non ci arriva davvero.

La soluzione di Dreame è meccanica: due bracci a doppio snodo, uno per la spazzola laterale e uno per i panni lavapavimenti. Il braccio del mop si estende fino a 18 centimetri oltre la sagoma del robot, la spazzola laterale fino a 12 centimetri. Non è un’estensione passiva, ma un sistema attivo che si attiva in prossimità dei bordi, rientra quando non serve e si ridistribuisce in base alla geometria della stanza. Sul piano pratico, significa che il battiscopa viene pulito direttamente, senza che il robot debba radere il muro o approcciare le superfici con angolazioni impossibili.

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Una generazione nuova di tecnologie

Il sistema di visione AI OmniSight 3.0 riconosce oltre 320 tipi di oggetti con una soglia di rilevamento degli ostacoli di 10 millimetri, pari a un tempo di reazione di 0,1 secondi. Dreame ha aggiunto una luce blu proattiva appositamente progettata per rilevare le macchie trasparenti e la polvere sottile, quelle che i sensori ottici tradizionali non vedono perché non riflettono la luce in modo sufficiente. Quando il robot la individua, attiva automaticamente la modalità solo-mop per trattare la superficie.

La potenza di aspirazione arriva a 42.000 Pa con tecnologia Vormax, un valore superiore ai 35.000 Pa di X60 Max Ultra Complete che aveva già stabilito il record di categoria. Il salto si traduce in una capacità di rimozione dello sporco incrostato e dei detriti su moquette che si percepisce concretamente su superfici a pelo lungo. La spazzola HyperStream Detangling DuoBrush 2.0 rimuove residui ostinati senza generare grovigli di capelli e peli, un problema che chi ha animali domestici conosce bene.

Per il lavaggio, il sistema Thermal Deep Mop mantiene i panni a una temperatura superiore ai 40 gradi per almeno quattro minuti durante la pulizia. La stazione base integra ThermalHub, che risciacqua i panni con acqua calda a 100 gradi eliminando il 99% dei batteri e delle macchie di grasso. Non è semplicemente un ciclo di pulizia: è sterilizzazione termica.

Sul fronte della navigazione, il sistema ProLeap supera gli ostacoli a strato singolo fino a 5,2 centimetri e quelli a doppio strato fino a 10 centimetri, un valore che permette al robot di muoversi tra ambienti con soglie alte senza bloccarsi. Il sistema Triple-Wheel AgiLift solleva il telaio di 5 o 11 millimetri quando transita sulla moquette, migliorando l’aspirazione ed evitando di bagnare il tessuto con i panni bagnati.

La batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 11 A è un altro punto significativo: bastano 5,5 minuti di ricarica per recuperare il 24% dell’autonomia, sufficiente per completare aree parzialmente pulite senza dover aspettare un ciclo di ricarica completo. La copertura massima con una singola carica è dichiarata a 1.000 metri quadrati.

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Prezzo, disponibilità e come vincere un Cyber X

Dreame X60 Pro Ultra Complete è disponibile da oggi a 1.499 euro su Amazon, sul sito ufficiale di Dreame Italia e presso rivenditori partner selezionati. Per il lancio è attiva un’offerta di 200 euro di sconto, valida fino all’11 giugno: in quella finestra, il prezzo scende a 1.299 euro. Chi acquista entro quella data entra automaticamente nella selezione per la promozione di lancio.

Per i primi 20 acquirenti in Europa occidentale, Dreame mette in palio un Cyber X, il robot bionico a quattro cingoli presentato a inizio anno capace di salire le scale autonomamente per trasportare il robot aspirapolvere tra i piani. È la soluzione che trasforma l’X60 Pro Ultra Complete in un sistema di pulizia completo anche per le abitazioni su più livelli.

Gli altri modelli della serie X60 Pro, tra cui l’X60 Pro Ultra Matrix, l’X60 Pro Ultra Matrix Vision e l’X60 Pro Master, arriveranno sul mercato italiano a partire da agosto.

La nostra recensione completa di Dreame X60 Pro Ultra Complete è in arrivo nelle prossime settimane, con test approfonditi sulle prestazioni dei bracci UltraExtend, sulla qualità del lavaggio e sull’efficacia reale del sistema OmniSight 3.0 nelle condizioni di utilizzo quotidiano.