GIGABYTE ha scelto il Computex 2026 per celebrare il quarantesimo anniversario e mostrare una delle linee di prodotti più ampie degli ultimi anni; sotto il tema “ENTER INFINITY“, l’azienda ha presentato nuove schede madri, schede video, notebook e monitor gaming, laptop AI, periferiche e, ovviamente, soluzioni dedicate all’Intelligenza Artificiale locale.

Protagonista assoluta della manifestazione è la nuova gamma INFINITY, una serie di prodotti che punta a rappresentare l’evoluzione della filosofia del marchio nel settore gaming e AI computing. Accanto alle novità dedicate agli utenti enthusiast, GIGABYTE ha inoltre mostrato importanti sviluppi nell’ecosistema AI TOP e nelle infrastrutture professionali targate Giga Computing.

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INFINITY Series: la nuova piattaforma GIGABYTE per gaming e AI

La nuova INFINITY Series rappresenta il fulcro della strategia GIGABYTE per il 2026; l’obiettivo è offrire un ecosistema completo capace di combinare prestazioni elevate, design ricercato e tecnologie dedicate all’AI. Nel segmento delle schede madri troviamo le nuove X870 AORUS INFINITY e X870E AORUS INFINITY NEXT, entrambe progettate per sfruttare al massimo i processori AMD Ryzen 9000 di ultima generazione.

Secondo quanto dichiarato dall’azienda, la X870 AORUS INFINITY supporta memorie DDR5 fino a 11.400 MT/s e timing CL24 a bassa latenza che può garantire una reattività fino al 20% superiore rispetto alle impostazioni tradizionali; a completare il pacchetto troviamo la tecnologia X3D Turbo Mode 2.0, pensata per ottimizzare automaticamente il comportamento dei processori AMD Ryzen 9 9950X3D.

La più avanzata X870E AORUS INFINITY NEXT introduce invece soluzioni particolarmente sofisticate sul fronte termico, tra cui componenti raffreddati tramite strutture metalliche realizzate con stampa 3D e un sistema di alimentazione Quad OptiMOS derivato da tecnologie utilizzate in ambito aerospace e data center.

Schede video AORUS GeForce RTX 50 INFINITY e periferiche gaming

La famiglia INFINITY si estende anche alle schede grafiche con l’arrivo delle nuove AORUS GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti ed RTX 5070 INFINITY, caratterizzate dal sistema di raffreddamento WINDFORCE Hyperburst, abbinato alla tecnologia Double Flow Through che migliora il flusso d’aria attraverso il dissipatore; GIGABYTE dichiara inoltre un incremento della pressione dell’aria fino al 53,6% e un aumento del volume d’aria del 12,5% grazie alle nuove ventole Hawk.

Una delle novità più interessanti riguarda il design STEALTH con connettore di alimentazione spostato sul retro della scheda; questa caratteristica consente all’utente una gestione dei cavi più pulita, facilitando l’assemblaggio del PC e migliorando al contempo il flusso d’aria interno. Le nuove GPU mantengono inoltre il caratteristico sistema RGB Halo e l’anello luminoso ispirato ai motori aeronautici, elementi ormai iconici delle schede AORUS di fascia alta.

L’ecosistema INFINITY comprende anche diverse periferiche dedicate ai giocatori più esigenti che non vogliono compromessi. Si parte dalla tastiera AORUS K10 INFINITY, equipaggiata con switch magnetici e attuazione regolabile fino a 0,1 mm, polling rate a 8.000 Hz e un display OLED touch a colori da 3,1 pollici per controllare rapidamente impostazioni e funzioni durante il gioco.

C’è anche il mouse AORUS M10 INFINITY, caratterizzato da switch ottici, rivestimento superficiale studiato per migliorare il comfort e una struttura in lega di alluminio e magnesio, mentre a completare la famiglia troviamo il case AORUS C510 GLASS INFINITY, dotato di un display laterale da 16 pollici pensato per visualizzare informazioni di sistema, contenuti multimediali o elementi personalizzati.

Schede madri e componenti per build sempre più evolute

Oltre alla gamma INFINITY, GIGABYTE ha mostrato numerose novità dedicate al mondo dei PC builder e degli appassionati. La nuova serie Z890 Plus ad esempio, introduce il supporto alla tecnologia CQDIMM per memorie DDR5 ad alta capacità, permettendo di sfruttare configurazioni fino a 256 GB senza inficiare la velocità della RAM.

Rimanendo in tema memoria, debutta inoltre la tecnologia D5 DUO X BIOS, sviluppata per ottimizzare automaticamente timing, tensioni e sincronizzazione del segnale. Sul fornte design, non passa invece inosservata la AORUS GeForce RTX 5080 INFINITY WOOD, che estende il linguaggio di design AERO WOOD dalle schede madri alle schede video, mirando senza dubbi a un ecosistema ben preciso.

Gigabyte porta avanti anche il progetto STEALTH con la prima scheda madre gaming B850 mATX dotata di connettori posteriori, compatibile con oltre 50 chassis realizzati da più di 20 produttori; tra le altre novità in ambito componentistica spicca infine il dissipatore a liquido AORUS ELITE 360 AIO, dotato di monitoraggio integrato e illuminazione dinamica.

Nuovi monitor da gaming e aggiornamento della piattaforma AI TOP

Alla fiera di Taipei, l’azienda ha portato anche la nuova serie AORUS ELITE che include monitor OLED Tandem di quarta generazione e modelli Mini LED 5K destinati sia al gaming competitivo sia alla produttività avanzata.

Tra i prodotti più interessanti spicca sicuramente GIGABYTE FM275K16P, definito dall’azienda come il primo monitor gaming Mini LED lucido da 27 pollici con risoluzione 5K. Il pannello raggiunge una densità di 218 PPI e integra 2.304 zone di local dimming, inoltre supporta modalità tripla (Tri Mode) che permette all’utente di impostare 5K a 165 Hz, 4K a 220 Hz, oppure QHD a 330 Hz per chi punta al competitivo.

La gamma OLED introduce invece pannelli Tandem OLED di quarta generazione con luminosità HDR fino a 1.500 nit e diverse tecnologie software come AI Picture Mode, Tactical HUD, Tactical Crosshair e il sistema AI OLED CARE PRO per la protezione del pannello nel lungo periodo.

Grande attenzione è stata riservata anche alla piattaforma AI TOP, l’ecosistema sviluppato da GIGABYTE per l’esecuzione locale di modelli AI. La novità principale in questo caso è AI TOP 100 B850, definito dall’azienda come un supercomputer AI locale dedicato a sviluppatori, ricercatori e team che lavorano con agenti intelligenti.

La piattaforma supporta modelli superiori a 200 miliardi di parametri ed è stata validata per oltre 100 framework di sviluppo AI; può essere configurata con GPU GeForce RTX 5090 oppure Radeon AI PRO R9700 ed è progettata per carichi continuativi 24 ore su 24. L’ecosistema AI TOP comprende inoltre una gamma completa di componenti ottimizzati per l’Intelligenza Artificiale, tra cui alimentatori, SSD, schede madri e schede video appositamente validati per utilizzi prolungati.

Notebook gaming al top con AORUS MASTER 16 e tanta AI con il nuovo assistente GiMATE

Al pari dei competitor, anche GIGABYTE aggiorna la propria linea notebook al Computex, non solo dal punto di vista hardware, ma anche introducendo nuove funzionalità per GiMATE, l’assistente AI proprietario sviluppato dall’azienda. Le novità includono opzioni come RGB Fusion 3.0 con sincronizzazione musicale, AI Visual per la gestione intelligente dei profili schermo, modalità di personalizzazione energetica e GiMATE Creator sviluppato con NVIDIA.

Quest’ultima funzione in particolare sfrutta la quantizzazione NVFP4 per accelerare i carichi di lavoro generativi sulle GPU GeForce RTX 50 Laptop; a tal proposito, GIGABYTE ci dice che il modello FLUX.2-klein può raggiungere prestazioni fino al 180% superiori rispetto alla generazione precedente.

Tra i protagonisti allo stand GIGABYTE c’è senza dubbio AORUS MASTER 16, ovvero il modello di punta della gamma è vincitore di un Computex Best Choice Award. Questo notebook, che non guarda a compromessi, utilizza una piattaforma ad altissimo profilo con AMD Ryzen 9 9955HX3D e NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop, dissipati in uno chassis da 19 mm dal nuovo sistema di raffreddamento WINDFORCE INFINITY EX.

Per creator e utenti professionali, il produttore propone invece AERO X16 Copilot+ PC, sistema che abbina una GPU RTX 5070 Laptop con 12 GB di VRAM a funzionalità AI avanzate e supporto alle tecnologie Microsoft Copilot+. Chiudendo sulla fascia mainstream gaming, va segnalato secondo noi anche il GIGABYTE GAMING A16 PRO, notebook che punta tutto sulla GeForce RTX 5080 all’interno di uno chassis da 19,45 mm con cerniera a 180 gradi per facilitare sia il gaming la produttività / versatilità.

Le novità Giga Computing per server, AI e data center

Nel segmento professionale, Giga Computing ha presentato numerose soluzioni dedicate ai data center e all’Intelligenza Artificiale. L’azienda ha annunciato il supporto ai nuovi processori Intel Xeon 6+ Efficient-core, capaci di arrivare fino a 288 core per socket e progettati per ambienti cloud, hyperscale e telecomunicazioni. Le nuove CPU introducono miglioramenti in termini di densità computazionale, efficienza energetica e sicurezza grazie al supporto di tecnologie come Intel SGX e Intel TDX, per maggiori dettagli però vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

Al Computex 2026 sono state inoltre mostrate infrastrutture AI basate sulle più recenti piattaforme NVIDIA, tra queste spicca il sistema rack-scale NVIDIA Vera Rubin NVL72, progettato per training, inferenza e AI agentica su larga scala. Giga Computing ha inoltre presentato una dimostrazione completa del flusso “real-to-sim-to-real”, che collega raccolta dati, simulazione digitale, addestramento dei modelli e controllo di sistemi fisici come robot e fabbriche intelligenti.

Tra le novità più interessanti figura anche W775-V10, un supercomputer AI desktop basato sul superchip NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra, dotato di 748 GB di memoria coerente e pensato per sviluppo AI locale, inferenza e data science. Accanto a questo è stato mostrato AI TOP ATOM, un sistema compatto da circa un litro progettato per sviluppatori e ricercatori che desiderano eseguire agenti AI direttamente in locale.

A completare il quadro troviamo le iniziative dedicate alle AI Factory, con il nuovo progetto GAIFA (GIGABYTE AI Factory Accelerator) e il GADU (GIGABYTE Accelerated Deployment Unit), una piattaforma modulare e containerizzata pensata per accelerare la realizzazione di infrastrutture AI su larga scala.