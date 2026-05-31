Pochi mesi ci separano ormai dal lancio della nuova serie iPhone 18, previsto verosimilmente tra settembre e ottobre almeno per quel che riguarda il modello Pro. Nel frattempo, alcune unità dummy recentemente trapelate in Rete avrebbero svelato le presunte colorazioni disponibili al lancio, confermando di fatto gran parte di quel che si rumoreggiava ormai da tempo dalle numerose voci di corridoio: scopriamone insieme tutti i dettagli.

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iPhone 18 Pro: le colorazioni svelate dai dummy

Secondo quanto si evince dalle unità dummy apparse in Rete, iPhone 18 Pro sarà disponibile rispettivamente nelle colorazioni Dark Cherry (l’unica inedita, fino ad oggi), Black, Silver, e infine Light Blue, che richiamerebbe a grandi linee la colorazione vista su iPhone 17: tonalità cromatiche che non stupiscono, considerando i numerosi rumor e le voci di corridoio che suggerivano ormai da tempo la nuova colorazione, che prenderebbe il posto dell’Arancione Cosmico della lineup attuale di modelli disponibili sul mercato.

Come sempre vi ricordiamo che è bene prendere con le pinze tali informazioni, trattandosi di indiscrezioni che dovranno essere confermate o meno in maniera ufficiale dalla compagnia di Cupertino. Vi ricordiamo infine che il lancio di iPhone 18 Pro, come suggerito poco sopra, è previsto per i mesi autunnali di quest’anno: ci sarà invece da attendere qualche mese in più per il modello base della serie, iPhone 18, che potrebbe uscire nei primi mesi del 2027. Restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti a tal proposito direttamente da Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.