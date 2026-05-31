Acer ha rinnovato la sua storica gamma TravelMate con quattro nuovi laptop pensati per professionisti, PMI e aziende che cercano il giusto equilibrio tra prestazioni, sicurezza e portabilità. Il modello di punta è l’Acer TravelMate P6 14 AI, un PC Windows 11 Copilot+ che pesa meno di 1 kg (la versione con display OLED tocca 0,96 kg) e raggiunge fino a 30 ore di autonomia grazie a una batteria da 71 Wh e ai processori Intel Core Ultra Series 3 con vPro. La piattaforma offre fino a 150 TOPS di potenza IA, accelerando flussi di lavoro locali senza dipendere dal cloud.

Accanto a questo ultra‑leggero, Acer introduce per la prima volta i nuovi processori Intel Core Series 3 (non Ultra) nella linea aziendale, con i modelli TravelMate P2 Spin 14 (convertibile 2‑in‑1 con stilo Wacom AES 2.0), TravelMate X2 15 e TravelMate X2 14 (clamshell robusti con certificazione MIL‑STD‑810H).

Tutti i dispositivi montano Windows 11 Pro (o Home), offrono connettività di ultima generazione (Wi‑Fi 7 o Wi‑Fi 6E, Bluetooth 6.0 o 5.3) e integrano funzionalità di sicurezza avanzate come TPM 2.0 discreto, Acer ProShield Plus e, sul P6 14 AI, la piattaforma Intel vPro per la gestione enterprise e il rilevamento delle minacce basato su machine learning.

Le disponibilità per il mercato italiano non sono state ancora comunicate con precisione, ma Acer ha confermato che i modelli arriveranno nei prossimi mesi.

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TravelMate P6 14 AI: design premium in fibra di carbonio e display OLED

Il TravelMate P6 14 AI è il nuovo flagship per i professionisti che non vogliono compromessi tra peso, potenza e durata. Il telaio è realizzato in fibra di carbonio e lega di magnesio‑alluminio, con finitura Acer Comfort Touch sia sulla tastiera che sulla scocca.

Il peso varia in base al pannello: 0,96 kg per la versione con OLED 3K WQXGA+ (2880×1800) touch, 0,98 kg per il 3K IPS non touch e 1,3 kg per il WUXGA IPS. Il display OLED copre il 100% DCI‑P3, è certificato VESA DisplayHDR True Black e utilizza un vetro Corning Gorilla Matte Pro anti‑riflesso. Tutti i pannelli supportano il Variable Refresh Rate (VRR) per risparmiare batteria.

Sotto la scocca, i processori Intel Core Ultra 7 o 5 Series 3 (fino al Core Ultra X7 368H) con Intel vPro sono affiancati da fino a 64 GB di LPDDR5X e 1 TB PCIe Gen 4 NVMe. La GPU integrata arriva fino a una Intel Arc B390.

L’autonomia dichiarata è di 30 ore in riproduzione video con il pannello WUXGA IPS (23,5 ore con OLED).

La ricarica rapida Power Delivery ripristina l’80% in circa un’ora. La connettività include Wi‑Fi 7 e Bluetooth 6.0, due porte Thunderbolt 4 (USB‑C), due USB 3.2 Gen 1 Type‑A, HDMI 2.1, microSD e jack audio.

La fotocamera è una IR da 5 MP con Acer PurifiedView (abbellimento, filtri, ingrandimento fino a 4x con Acer Display) e Acer PurifiedVoice a tre microfoni per la cancellazione IA dei rumori.

L’audio è affidato a quattro altoparlanti con DTS Virtual:X. La sicurezza è di livello enterprise: oltre a vPro e TPM 2.0, sono presenti lettore di impronte, otturatore fisico per la fotocamera, allarme opzionale per intrusione nello chassis e Acer ProShield Plus. Il laptop è certificato MIL‑STD 810H e EPEAT.

TravelMate P2 Spin 14: convertibile 2‑in‑1 con doppia fotocamera e stilo integrato

Per chi ha bisogno di flessibilità, il TravelMate P2 Spin 14 è un convertibile a 360 gradi con cerniere che permettono le quattro modalità d’uso (laptop, tenda, presentazione, tablet). Il display da 14 pollici WUXGA (1920×1200) IPS touch con aspect ratio 16:10 è protetto da Corning Gorilla Glass anti‑impronta e supporta lo stilo Wacom AES 2.0 che si alloggia direttamente nel telaio.

La configurazione a doppia fotocamera è una delle caratteristiche distintive: una webcam frontale da 5 MP (o FHD) con IR per Windows Hello, e una fotocamera posteriore da 5 MP rivolta verso l’esterno, ideale per condividere documenti fisici, lavagne o campioni durante le riunioni remote.

Il processore è un Intel Core 7/5/3 Series 3 (non Ultra, ma con NPU integrata), con fino a 16 GB di DDR5 e 1 TB PCIe Gen 4. La batteria è disponibile in due tagli: 53 Wh (15 ore di riproduzione video) o 65 Wh (18,5 ore). La connettività è di altissimo livello: Wi‑Fi 7 e Bluetooth 6.0. Le porte includono due USB‑C (3.2 Gen 2), due USB‑A, HDMI 2.1, microSD e RJ‑45 (Ethernet).La sicurezza è affidata a TPM 2.0, lettore di impronte, otturatore per la fotocamera e Acer ProShield Plus. Anche questo modello è certificato MIL‑STD 810H e EPEAT. La tecnologia Acer DustDefender inverte la rotazione delle ventole ogni sei ore per espellere la polvere dal sistema di raffreddamento.

TravelMate X2 15 e X2 14: robustezza e produttività per le PMI

Completano la gamma i due clamshell della serie TravelMate X2. Il TravelMate X2 15 è pensato per chi lavora molto con i numeri: monta un display IPS da 15,6 pollici Full HD (1920×1080) con aspect ratio 16:9 e un tastierino numerico dedicato. Pesa 1,5 kg e ha uno spessore di 18 mm. Il TravelMate X2 14 ha invece un display WUXGA (1920×1200) in formato 16:10, più adatto alla produttività verticale, e pesa 1,4 kg.

Entrambi sono alimentati dai processori Intel Core 7/5/3 Series 3 (stessa famiglia del P2 Spin), con fino a 16 GB di DDR5 e 1 TB PCIe Gen 4. La connettività è Wi‑Fi 6E e Bluetooth 5.3 (invece del Wi‑Fi 7 dei modelli superiori). Le porte includono due USB‑C (3.2 Gen 2), due USB‑A, HDMI 2.1, RJ‑45 e jack audio.

La fotocamera è una webcam Full HD con Acer PurifiedVoice (riduzione rumore IA) e Acer PurifiedView. La batteria da 65 Wh sul 15 pollici garantisce fino a 17,5 ore di autonomia in riproduzione video; quella da 53 Wh sul 14 pollici arriva a 18,5 ore.

Entrambi i modelli sono certificati MIL‑STD 810H per la resistenza a urti, polvere e variazioni di temperatura. Opzionalmente si possono avere lettore di impronte, allarme per intrusione nello chassis e certificazione EPEAT o TCO. Acer ha dotato tutti i TravelMate del tasto Copilot dedicato per l’accesso rapido alle funzionalità AI di Windows 11, e dell’app TravelMateSense per ottimizzare consumi e prestazioni in base al flusso di lavoro.

Disponibilità

Acer non ha ancora comunicato le date precise di lancio per il mercato italiano dei nuovi TravelMate P6 14 AI, P2 Spin 14, X2 15 e X2 14. I modelli saranno disponibili inizialmente in selezione di mercati (EMEA, Nord America, Asia) nei prossimi mesi, con tempistiche che verranno annunciate sui canali ufficiali. I prezzi variano a seconda della configurazione (processore, RAM, storage, display) e della regione.