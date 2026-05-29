MSI ha annunciato ufficialmente l’arrivo in Italia delle nuove generazioni di notebook gaming delle serie Titan, Raider, Stealth e Cyborg, rinnovando in maniera piuttosto importante la propria lineup dedicata ai videogiocatori e ai creator che cercano prestazioni di fascia altissima anche in mobilità.

Le nuove macchine puntano tutto sull’integrazione dei recenti processori Intel Core Ultra 200HX e delle GPU laptop NVIDIA GeForce RTX Serie 50, combinazione che, almeno sulla carta, consente di raggiungere livelli di potenza particolarmente elevati, con alcuni modelli che arrivano fino a 270 W di potenza combinata complessiva.

MSI ha inoltre deciso di spingere ancora di più sul segmento dei laptop gaming con display da 18 pollici, una categoria che negli ultimi anni ha conquistato sempre più utenti grazie alla possibilità di ottenere prestazioni praticamente desktop-replacement senza rinunciare completamente alla portabilità.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

I nuovi Raider 16 puntano su raffreddamento e silenziosità

Tra i modelli annunciati troviamo i nuovi Raider 16, notebook pensati per chi cerca elevate prestazioni sia nel gaming sia nella creazione di contenuti. Oltre alla presenza delle nuove CPU Intel Core Ultra 200HX e delle GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 50, MSI ha lavorato parecchio sul sistema di raffreddamento e sulla gestione della rumorosità, due aspetti che spesso rappresentano un compromesso inevitabile nei laptop gaming più potenti.

L’azienda spiega infatti di aver riprogettato la scheda madre rendendola più compatta, così da lasciare spazio a ventole di dimensioni maggiori all’interno dello chassis. Questo permette di ottenere un flusso d’aria superiore mantenendo però regimi di rotazione inferiori e, di conseguenza, una rumorosità più contenuta anche durante le sessioni di gioco più impegnative.

Secondo MSI, il sistema riesce a mantenere il rumore delle ventole sotto i 50 dBA sotto carico, grazie anche a una nuova curva di funzionamento ottimizzata per evitare variazioni improvvise della velocità delle ventole.

Il lavoro svolto sull’organizzazione interna ha consentito anche di ridurre lo spessore del telaio, migliorando la portabilità del notebook, mentre un nuovo pannello di accesso rapido permette di aggiornare memoria RAM e SSD semplicemente svitando due viti, senza dover rimuovere completamente la scocca inferiore.

Il Raider 16 integra inoltre un display QHD+ con refresh rate a 240 Hz, caratteristica che dovrebbe garantire un’esperienza particolarmente fluida sia nel gaming competitivo sia nelle attività creative.

Titan 18 e Raider 18 Max: MSI continua a puntare sui 18 pollici

Grande attenzione anche per i nuovi Titan 18 e Raiden 18 Max, modelli che rappresentano il vertice assoluto dell’offerta gaming di MSI; entrambi integrano processori Intel Core Ultra 200HX e, secondo quanto dichiarato dall’azienda, possono arrivare fino a 220 W erogati direttamente alla CPU.

In particolare, il Titan 18 punta molto anche sulla qualità del display grazie a un pannello Mini LED UHD+ da 240 Hz certificato VESA DisplayHDR 1000 True Black, soluzione che promette livelli di contrasto particolarmente elevati e una resa visiva di fascia premium.

Si tratta chiaramente di notebook pensati per una nicchia di utenti molto specifica, soprattutto considerando dimensioni, peso e prezzi decisamente elevati, ma che continuano a rappresentare una categoria sempre più apprezzata da chi desidera sostituire completamente il PC desktop con una soluzione portatile estremamente potente.

Cyborg 15 si rinnova e guarda alla fascia entry-level

MSI ha aggiornato anche la serie Cyborg 15, dedicata alla fascia gaming più accessibile. I nuovi Cyborg 15 e Cyborg 15 Max introducono infatti un netto miglioramento sia nelle prestazioni sia nella qualità del display, pur mantenendo un posizionamento più contenuto rispetto alla serie Raider e Titan.

Il nuovo Cyborg 15 Max arriva fino a 100 W di TGP e può raggiungere una potenza totale di sistema pari a 130 W grazie alla combinazione tra processori Intel Core Ultra 200H e GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 50.

Parte del merito va anche al sistema Cooler Boost aggiornato, che utilizza doppie ventole, tre heatpipe e nuovi materiali termici ad alte prestazioni. MSI parla addirittura di un incremento del 122% del TGP rispetto alla generazione precedente.

Sul fronte multimediale troviamo invece un display FHD a 144 Hz con copertura sRGB del 100%, mentre lato connettività debutta una configurazione più completa con tre porte USB-A, una USB-C compatibile con ricarica a 100 W e uscita DisplayPort, oltre alle porte HDMI ed Ethernet posizionate sul retro per una gestione dei cavi più ordinata.

Il tutto viene racchiuso in uno chassis da circa 2 kg di peso e 21 mm di spessore, numeri che rendono il Cyborg decisamente più trasportabile rispetto ai modelli top di gamma.

Prezzi e disponibilità

Per quanto riguarda il mercato italiano, MSI ha già confermato i prezzi di partenza dei vari modelli: Raider 18 max arriverà a partire da 4.099 euro, mentre Raider 16 partirà da 2.999 euro; Titan 18 sarà invece disponibile da 5.999 euro, confermandosi il modello più costoso della lineup. I nuovi Cyborg 15 e Cyborg 15 Max partiranno invece da 1.549 euro, mentre MSI Staelth 16 sarà disponibile da 3.199 euro.

Per accompagnare il lancio italiano, MSI ha inoltre annunciato due iniziative promozionali dedicate agli utenti: dal 1° giugno al 15 luglio 2026 sarà possibile ottenere un anno di abbonamento NordVPN acquistando alcuni notebook selezionati, mentre dal 1° giugno al 15 ottobre 2026 la promozione Review & Receive consentirà di ricevere un anno aggiuntivo di garanzia MSI Core Plus registrando il nuovo prodotto acquistato.