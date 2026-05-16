Mancano ormai pochissimi giorni all’uscita nei cinema di tutto il mondo di “Mandalorian and Grogu“, nuova pellicola spin-off appartenente al mondo di Star Wars, prevista per il prossimo 20 maggio. Per celebrare quest’importante e atteso evento, MSI ha deciso di lanciare un’edizione ultra-limitata della sua scheda video GeForce RTX 5080 16G a tema, ideale per costruire una build di fascia alta per il gaming, ma non solo: scopriamone insieme tutte le caratteristiche e la disponibilità all’interno del mercato italiano.

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GeForce RTX 5080 16G: specifiche e disponibilità dell’edizione ultra-limitata

Partiamo subito col dire che si tratterà di un’edizione a tiratura particolarmente limitata: parliamo infatti di appena 500 unità disponibili all’interno dell’intero mercato europeo, nel pieno connubio tra le prestazioni della scheda video e il franchise di Star Wars.

Il nuovo modello della scheda video MSI è ispirato al film in uscita nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, che a sua volta si rifà alla serie uscita in origine su Disney Plus. L’edizione ultra-limitata della scheda video NVIDIA porterà con sè diverse funzionalità e caratteristiche inedite, a partire in primis dai colori a tema The Mandalorian, con la finitura in metallo che strizza decisamente l’occhiolino all’armatura di Din Djarin, protagonista dell’omonima serie con protagonista Pedro Pascal.

Uno dei punti di forza della scheda è poi rappresentato dal design termico Trio Frozr 4, che grazie a particolari ventole Stormforce dotate di pale a forma di artiglio consente di ventilare ottimamente il sistema, anche nelle condizioni maggiormente sotto pressione. A queste si aggiunge poi il supporto a tecnologie come Antegrade Fin 2.0 e Wave Curved 4.0, che permettono di raffreddare il PC in un regime decisamente silenzioso. Conclude poi l’illuminazione RGB dinamica, che aggiunge un tocco di stile (e colore) alla configurazione.

La “ciliegina sulla torta” arriva infine con il supporto VGA che raffigura Grogu sulla sua superficie: un dettaglio che verrà apprezzato senz’altro dai fan più appassionati della serie, anche in ottica di esposizione collezionistica.

Per chi fosse eventualmente interessato ad acquistarla (nell’eventualità di accaparrarsene una il prima possibile, s’intende), l’edizione ultra-limitata della GeForce RTX 5080 16G sarà disponibile a partire dal prossimo 22 maggio in esclusiva presso i partner selezionati, andando a comprendere rispettivamente l’eshop di MSI, AK Informatica, Breunor e Ollo Store.

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