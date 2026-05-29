ASUS ha annunciato l’imminente debutto di ROG Rapture GT-BN98 Pro, un nuovo router gaming di fascia premium che l’azienda definisce come il primo router WiFi 8 al mondo, dotato tra le altre cose di un reparto porte a dir poco enthusiast.

Il dispositivo sarà presentato in occasione del Computex di Taipei, dove ha già ricevuto il Best Choice Award grazie all’adozione del nuovo standard IEEE 802.11bn e a una piattaforma hardware progettata per gaming, smart home e networking ad alte prestazioni. Al momento i dettagli non sono ancora molti, ma come detto il debutto è ormai confermato.

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ROG Rapture GT-BN98 Pro: WiFi 8 velocissimo e copertura migliorata

Secondo ASUS, ma non solo aggiungiamo, rispetto alla precedente generazione il nuovo standard WiFi 8 permette throughput fino a 2 volte superiore e copertura IoT fino a 2 volte maggiore; ma non è tutto, viene rimarcata anche una migliorare stabilità sulle lunghe distanze e migliorate condizioni di connessione in ambienti particolarmente “difficili”.

L’azienda evidenzia inoltre miglioramenti nella comunicazione tra router e dispositivi smart home a basso consumo, integrando come di consueto con un pacchetto di tecnologie proprietarie e non che ovviamente puntano anche sull’AI. Tra queste segnaliamo AI Game Boost, un sistema proprietario dedicato all’ottimizzazione del traffico gaming introdotto proprio sul GT-BN98 Pro.

La tecnologia utilizza una struttura di accelerazione su tre livelli che prioritizza il traffico dal dispositivo, attraverso la rete e arrivando fino ai server di gioco; nel contesto, ASUS da parte sua dichiara una riduzione della latenza fino al 34%. Tra le caratteristiche di questo router però non ci sono solo prestazioni e AI, ma anche un’ottima dotazione di porte, airflow ottimizzato e funzionalità software avanzate.

Iniziando dalle porte, ASUS ROG Rapture GT-BN98 Pro integra:

due porte 10 Gbps con link aggregation

4 porte 2.5 Gbps

1 porta Gigabit Ethernet

porta gaming dedicata 10 Gbps

1 USB 5 Gbps

1 USB 2.0

Molto curato anche la costruzione e il sistema di raffreddamento, ambito dove il produttore dice di aver riprogettato l’airflow migliorando la dissipazione termica del 35% grazie a una piastra di alluminio più spessa nella parte superiore.

La parte software infine, non guarda solo a performance e latenza, ma anche e soprattutto alla sicurezza della rete e dei dispositivi; per questo motivo, a bordo di ROG Rapture GT-BN98 Pro troviamo opzioni come AiProtection, VLAN avanzate, reti guest dedicate, VPN integrate e monitoraggio interferenze WiFi in tempo reale.

ASUS non ha ancora comunicato prezzo e specifiche wireless definitive, rimaniamo in attesa di una presentazione “ufficiale” per i dettagli mancanti, prezzo di listino compreso.