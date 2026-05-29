Acer ha scelto il palcoscenico del COMPUTEX 2026 di Taipei per rafforzare la sua strategia nella mobilità elettrica intelligente e connessa, presentando due nuovi veicoli a propulsione elettrica e una piattaforma software unificata.

L’azienda taiwanese, forte della sua esperienza nel settore ICT, amplia il portfolio di e‑mobility con l’e‑bike Acer Nitro eCity Plus e il monopattino elettrico Acer ES Series 3 Select, entrambi progettati per il pendolarismo urbano quotidiano. Ma il vero salto di qualità è rappresentato dall’app Acer eMobility, che ora introduce comandi vocali e connettività multidispositivo, consentendo di monitorare stato della batteria, gestire le luci e attivare sistemi antifurto direttamente dalla voce o dallo smartphone.

I nuovi modelli puntano su versatilità, portabilità e ottimizzazione delle prestazioni, confermando l’impegno di Acer nel rendere la micro‑mobilità elettrica sempre più integrata nella vita di chi si sposta in città. “L’app unificata e i comandi vocali, si legge nella nota, offrono un’esperienza di guida fluida e intuitiva, al passo con le esigenze della città”. Acer prosegue così il suo percorso di diversificazione oltre i computer, abbracciando la mobilità sostenibile con un approccio tech‑first.

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Acer Nitro eCity Plus: e‑bike versatile per famiglia e tragitto casa‑lavoro

Acer Nitro eCity Plus è un’e‑bike pensata per chi cerca praticità e flessibilità negli spostamenti di tutti i giorni. Il telaio è progettato per supportare configurazioni di carico flessibili, adatte sia al tragitto solitario che all’uso familiare, ad esempio con seggiolino o portapacchi. Offre diverse modalità di guida (assistita, eco, sport) per adattarsi al traffico urbano o alle salite, garantendo una risposta potente e una pedalata fluida e stabile.

La batteria removibile semplifica la ricarica: basta staccarla e collegarla a qualsiasi presa domestica, senza dover avvicinare l’intera bicicletta.

L’e‑bike integra inoltre sistemi di illuminazione e frenata ottimizzati per la sicurezza in città, ed è compatibile con l’app Acer eMobility che offre notifiche antifurto basate sui movimenti del veicolo e comandi vocali per verificare lo stato della batteria o gestire le luci in movimento.

Acer ES Series 3 Select: monopattino leggero, pieghevole e con blocco elettronico vocale

Acer ES Series 3 Select è un monopattino elettrico che punta tutto su portabilità ed efficienza. Il design è leggero, compatto e pieghevole, perfetto per chi combina spostamenti in monopattino con mezzi pubblici o lo ripon facilmente in ufficio o a casa.

Offre diverse modalità di guida (eco, standard, sport) e sistemi di frenata e illuminazione ottimizzati per la sicurezza urbana. La vera novità è l’integrazione con l’app Acer eMobility: tramite comandi vocali si può attivare un blocco elettronico che, se il monopattino viene spostato senza autorizzazione, fa scattare un allarme sonoro.

L’app permette anche di verificare la carica residua, gestire le luci, visualizzare la cronologia dei viaggi e regolare le impostazioni del dispositivo. Il monopattino è stato progettato specificamente per il pendolarismo urbano quotidiano, con un’attenzione particolare alla sicurezza e alla facilità d’uso anche per chi non ha esperienza con veicoli elettrici.

App Acer eMobility: comandi vocali, antifurto e connettività multidispositivo

Il software è il vero elemento unificante della nuova gamma. L’app Acer eMobility, già disponibile per iOS e Android, si arricchisce di nuovi comandi vocali che permettono, anche mentre si guida (tramite auricolare o vivavoce), di verificare lo stato della batteria, accendere e spegnere le luci e, sui monopattini compatibili, attivare il blocco elettronico.

L’app offre un’interfaccia unica per tutti i veicoli elettrici Acer (e‑bike e monopattini), con monitoraggio di stato del veicolo, livelli di carica, dati di guida (velocità, distanza, consumi), cronologia delle sessioni e impostazioni personalizzate.

Sul fronte sicurezza, sulle e‑bike l’app invia notifiche antifurto basate sui movimenti del veicolo (rilevati da accelerometri integrati); sui monopattini, il blocco elettronico vocale attiva un allarme acustico in caso di spostamento non autorizzato. Tutto questo senza bisogno di chiavi fisiche aggiuntive, rendendo l’esperienza di guida più fluida, connessa e sicura.

Disponibilità

Il monopattino elettrico Acer ES Series 3 Select (modello AES033) sarà disponibile nel mercato EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) a partire da giugno 2026, con un prezzo di partenza di 349 euro.

L’e‑bike Acer Nitro eCity Plus (modello ANCI-R8620O-260) debutterà invece a Taiwan da settembre 2026 al prezzo di 49.800 dollari taiwanesi (circa 1.450 euro, cambio indicativo). P

er il momento non sono state comunicate date specifiche per l’Italia per l’e‑bike, ma è probabile che venga distribuita successivamente anche in Europa. L’app Acer eMobility è già scaricabile gratuitamente dai principali store e sarà compatibile con tutti i nuovi modelli. I prezzi e la disponibilità possono variare a seconda del mercato.