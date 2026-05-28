Dopo mesi di anticipazioni, indiscrezioni e attesa spasmodica dagli appassionati del marchio, l’atteso Rivian R2 è ormai alle porte, e l’azienda californiana ha finalmente dato a tutti una data precisa su cui concentrarsi: il 9 giugno 2026.

Mancano meno di due settimane al lancio ufficiale del SUV elettrico compatto che promette di portare la tecnologia Rivian a un pubblico più ampio e a un prezzo più accessibile rispetto ai modelli R1.

Rivian ha annunciato attraverso un post sul proprio blog che il 9 giugno rappresenterà il giorno in cui partiranno contemporaneamente i primi inviti agli ordini, le consegne ai clienti e i test drive aperti al pubblico. Scendiamo nel dettaglio.

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Il configuratore è già attivo, ma per gli ordini veri bisogna attendere

Il configuratore dell’R2 è già aperto da un paio di settimane, permettendo ai potenziali acquirenti di esplorare le opzioni disponibili e costruire virtualmente la propria vettura.

Tuttavia, ciò che accadrà il 9 giugno è l’invio dei primi lotti di inviti per trasformare le configurazioni in ordini vincolanti, che verranno poi costruiti e consegnati nelle successive 2-6 settimane.

Gli inviti agli ordini saranno inviati sulla base di diversi fattori. I principali sono la data di prenotazione dell’R2 e la vicinanza a un Rivian Service + Demo Center. Prima si è prenotato, più si è vicino a un centro Rivian, prima si riceverà l’invito all’ordine.

Inoltre, gli attuali proprietari di R1 tenderanno a ricevere consegne accelerate, mentre chi ha un leasing in scadenza vedrà le proprie consegne programmate di conseguenza.

Se si possiede un leasing Rivian, questa informazione è già nel sistema dell’azienda, ma se altrimenti sarà necessario inserire le informazioni nel tuo account Rivian per beneficiare di questa priorità.

È bene precisare che i proprietari di R1 non passeranno automaticamente davanti a tutti gli altri ma solo che gli inviti saranno mescolati tra proprietari e non proprietari, garantendo un equilibrio nella distribuzione.

Gli inviti verranno inviati via email, quindi Rivian raccomanda di verificare che il proprio indirizzo email sia corretto e che i filtri antispam non blocchino le comunicazioni dell’azienda. Un consiglio pratico che potrebbe evitare spiacevoli ritardi a chi aspetta con ansia il proprio turno.

Le consegne saranno inoltre basate sui modelli ordinati: il Launch Package avrà la priorità, seguito dal Premium nella seconda parte del 2026 e dallo Standard all’inizio del prossimo anno.

Test drive aperti al pubblico dal 9 giugno

Il 9 giugno segnerà anche l’inizio dei test drive pubblici. Mentre alcuni media hanno già avuto l’opportunità di guidare l’auto nei mesi scorsi, fino ad ora i test drive non erano disponibili per il pubblico generale.

A partire da quella data, gli R2 inizieranno ad apparire presso i Rivian Spaces e i clienti potranno finalmente vedere l’auto di persona e prenotare una prova su strada.

Un dettaglio importante più volte ribadito dall’azienda, è l’impossibilità di prenotare i test drive prima del 9 giugno proprio perché i sistemi non potranno registrare prenotazioni fino a quella data.

Insomma, dopo mesi di rumor e anticipazioni, l’R2 è finalmente dietro l’angolo e rappresenta una scommessa fondamentale per Rivian, che con questo modello punta ad ampliare significativamente la propria base clienti proponendo un SUV elettrico più compatto e accessibile rispetto all’R1S, ma comunque mantenendo le caratteristiche distintive del brand in termini di capacità off-road e tecnologia di bordo.

Staremo a vedere come si comporterà nei test-drive e quale sarà l’accoglienza dei media specializzati e del pubblico.