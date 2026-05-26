Lancia ha finalmente svelato le prime immagini ufficiali della nuova Gamma, il modello che segna il ritorno del marchio torinese nel segmento delle ammiraglie europee dopo anni di assenza. L’azienda ora punta forte sull’elettrificazione che rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di rilancio del brand all’interno del gruppo Stellantis.

Il crossover fastback nascerà sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis e sarà disponibile con diverse configurazioni ibride ed elettriche, pensate per coprire un’ampia gamma di esigenze.

Le prime vetture di pre-serie hanno già iniziato i test su strada, mentre il debutto commerciale è previsto dopo l’estate. Tutte le caratteristiche tecniche verranno rese note in occasione della presentazione ufficiale al Salone di Parigi.

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Lancia Gamma avrà tre configurazioni elettriche con autonomie ai vertici

La nuova Gamma sarà proposta con una gamma elettrica articolata su più livelli di potenza e autonomia. La versione d’ingresso dovrebbe sviluppare circa 230 CV e offrire oltre 540 km di autonomia, già un valore competitivo per il segmento.

La variante intermedia da 245 CV rappresenta però il fiore all’occhiello in termini di efficienza: potrà superare i 740 km con una sola ricarica, posizionandosi tra le proposte più efficienti dell’intera categoria dei SUV medi elettrici. Al vertice della gamma è prevista una configurazione a trazione integrale AWD da 375 CV con autonomia fino a 675 km, pensata per chi cerca prestazioni senza rinunciare alla percorrenza.

Secondo le indiscrezioni emerse negli ultimi mesi, le varianti elettriche potrebbero utilizzare batterie da 74 kWh e 97 kWh. Sul fronte ibrido è attesa una motorizzazione da 145 CV capace di superare i 1.000 km di percorrenza complessiva, mentre non si esclude l’arrivo di una versione plug-in hybrid più potente, anche se al momento Lancia non ha ancora confermato ufficialmente questa configurazione.

Design fastback e dimensioni da segmento D

Dal punto di vista stilistico, la Gamma punta su una carrozzeria crossover fastback dalle proporzioni filanti, con il tetto che scende dolcemente verso la parte posteriore e una coda rastremata pensata per ottimizzare l’aerodinamica. Questo design, sottolinea l’azienda, richiama le tanto apprezzate linee delle gran turismo, ma reinterpretate in chiave contemporanea e sostenibile.

Le dimensioni ufficiali parlano di 4,67 metri di lunghezza, 1,89 metri di larghezza e 1,66 metri di altezza, misure che collocano il modello nella fascia alta del mercato europeo dei SUV medi, in diretta competizione con modelli premium tedeschi e francesi.

Progetto italiano con produzione a Melfi

Un aspetto che Lancia tiene a sottolineare riguarda l’origine del progetto: la Gamma è stata disegnata, sviluppata e ingegnerizzata interamente in Italia, mentre la produzione sarà affidata allo stabilimento di Melfi, in Basilicata.

Per il gruppo Stellantis il sito lucano rappresenta uno dei poli strategici per la transizione verso la mobilità elettrificata, e l’assegnazione della Gamma a questo stabilimento conferma l’importanza del progetto all’interno dei piani industriali del gruppo.

Al momento della stesura di questo articolo, l’azienda fa sapere che ulteriori dettagli tecnici e commerciali, inclusi i prezzi, saranno comunicati nei prossimi mesi in vista del lancio autunnale.