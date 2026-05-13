Rivian sta distribuendo il suo assistente vocale basato sull’intelligenza artificiale con l’ultimo aggiornamento software. Il Rivian Assistant sarà disponibile per tutti i proprietari di veicoli Gen 1 e Gen 2 che hanno sottoscritto l’abbonamento Connect+, il servizio di connettività cellulare che costa 15 dollari al mese oppure 150 dollari all’anno, o che stanno usufruendo di un periodo di prova attivo.

L’assistente arriverà anche sul nuovo R2, il SUV elettrico di medie dimensioni che ha recentemente avviato la produzione.

I più attenti di voi ricorderanno che Rivian aveva annunciato l’Assistant durante il suo primo Autonomy and AI Day nel dicembre 2025, spiegando che l’assistente avrebbe “orchestrato diversi modelli scegliendo il migliore per ogni compito“.

L’azienda chiama questa architettura AI multimodale Rivian Unified Intelligence, un sistema che comprende prodotti e operazioni come un continuum unico e impara dagli utenti per offrire un’esperienza di guida personalizzata.

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Rivian pronta ad accogliere il proprio assistente AI con comandi naturali

Per richiamare l’Assistant basta dire “Hey, Rivian” oppure premere il pulsante sinistro sul volante. Rivian sottolinea che il suo assistente, costruito direttamente nel sistema del veicolo, offre agli utenti un controllo diretto sull’hardware che altri assistenti basati sul mirroring dello smartphone non possono garantire.

L’Assistant comprende il linguaggio naturale, quindi i conducenti non devono memorizzare comandi specifici. Rivian fa un esempio piuttosto eloquente: se un utente chiede di rendere “caldi” tutti i sedili tranne il proprio, l’assistente attiverà il riscaldamento solo per i sedili dei passeggeri.

È possibile cambiare modalità di guida, regolare l’altezza delle sospensioni, aprire il bagagliaio anteriore, gestire il climatizzatore e controllare altre funzionalità del veicolo, tutto completamente a mani libere.

Navigazione, media e messaggi

I conducenti possono chiedere all’Assistant indicazioni stradali, cercare luoghi specifici sulla mappa e identificare contenuti multimediali, come scoprire il nome di una canzone o quando è stata pubblicata. L’assistente può anche leggere i messaggi di testo, riassumerli per l’utente e persino redigere risposte, oltre a fornire un riepilogo delle notizie locali o le previsioni meteo.

È possibile porre domande generali e chiedere assistenza per la risoluzione di problemi, come istruzioni su come cambiare le gomme del veicolo. Un approccio che trasforma l’assistente in una sorta di manuale interattivo sempre disponibile.

Integrazione con app di terze parti e privacy

Il Rivian Assistant potrà anche collegarsi con app e strumenti di terze parti. La prima integrazione riguarda Google Calendar, permettendo agli utenti di chiedere all’Assistant di controllare e persino gestire appuntamenti e riunioni senza dover accedere direttamente all’applicazione.

Un dettaglio importante da tenere presente: l’Assistant al momento comprende e risponde solo in inglese. Per gli utenti di altri mercati linguistici, insomma, bisognerà attendere futuri aggiornamenti.

L’assistente salva il contesto personale appreso nei profili specifici di ciascun conducente, evitando così di confondere le informazioni tra più utenti dello stesso nucleo familiare.

Tempistiche di lancio e prezzi Rivian R2

Per quanto riguarda il Rivian R2, l’azienda prevede di effettuare le prime consegne della variante più costosa entro la fine della primavera, mentre il modello base da 45.000 dollari dovrebbe arrivare nel 2027.

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