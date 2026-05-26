Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzionalità e modifiche grafiche più o meno rilevanti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza che possa essere sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.
Nelle scorse ore, come frutto di tale lavoro, è arrivato il rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS: stiamo parlando della versione 26.20.10.71.
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WhatsApp Beta su iOS si allinea ad Android
Lo scorso mese è emerso che tra le funzionalità in fase di lavorazione vi è anche quella che sposta gli aggiornamenti di stato in cima alla scheda Chat, in modo da rendere più facilmente accessibili questi contenuti.
Dopo essere stata implementata nella versione beta per Android, con la versione 26.20.10.71 beta tale novità sbarca anche sui dispositivi iOS.
In virtù di tale novità, gli utenti hanno la possibilità di visualizzare gli aggiornamenti di stato da diversi punti di accesso:
- la posizione primaria è la scheda degli Aggiornamenti, nella quale questi contenuti sono organizzati in un feed orizzontale (gli utenti possono anche visualizzare un’anteprima degli aggiornamenti recenti dei loro contatti senza doverli necessariamente aprire);
- nella scheda Chat WhatsApp evidenzia i contatti che hanno pubblicato un aggiornamento di stato con un cerchio attorno alla loro foto del profilo e mostra nell’area della barra di navigazione un nuovo apposito feed orizzontale;
- c’è pure la possibilità di accedere agli aggiornamenti di stato dalla pagina delle informazioni della chat di un contatto.
Al momento non si sa quando questa novità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti.
Se desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili di questa popolare app di messaggistica istantanea, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida su come installare WhatsApp Beta.
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