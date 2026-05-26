A quasi quattro anni dal debutto delle Momentum 4, Sennheiser torna sul mercato delle cuffie wireless premium con il nuovo modello di quinta generazione. Le Momentum 5 Wireless mantengono un design molto simile al predecessore, il che significa che quasi tutte le novità si trovano sotto la scocca.

L’azienda tedesca promette miglioramenti significativi sia sul fronte della qualità audio che della cancellazione attiva del rumore, anche se non mancano alcuni compromessi da considerare, primo fra tutti un prezzo superiore di 50 dollari rispetto al modello precedente.

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Audio Hi-Res e supporto a Snapdragon Sound

Le Momentum 5 utilizzano gli stessi trasduttori da 42 mm presenti nelle Momentum 4, ispirati alla leggendaria serie HD 600 di Sennheiser e accordati per un suono corposo con bassi dinamici.

Le novità del modello di quinta generazione riguardano la certificazione Hi-Res Audio e il supporto Snapdragon Sound, quest’ultimo capace di offrire codec Bluetooth fino ad aptX Lossless.

L’app Smart Control Plus di Sennheiser si arricchisce con un equalizzatore a 8 bande, preset audio e opzioni di personalizzazione del suono. Le cuffie sono inoltre compatibili con il dongle Bluetooth lossless BTD 700, debuttato con le cuffie HDB 630.

Per migliorare ulteriormente la qualità audio, Sennheiser ha già pianificato aggiornamenti del processore di segnale digitale via Bluetooth. Con un classico “aggiornamento day one”, l’azienda aggiungerà il supporto Dolby Atmos con head tracking per l’ascolto di contenuti compatibili.

Al momento del lancio, le cuffie supporteranno Dolby Atmos senza la funzione di head tracking, che arriverà successivamente. E mentre le Momentum 5 usciranno con Bluetooth 5.4, sono state progettate per il prossimo Bluetooth 6.0, un altro upgrade che arriverà tramite aggiornamento firmware.

Cancellazione del rumore tre volte più efficace sulle voci

Per migliorare le prestazioni della cancellazione attiva del rumore, Sennheiser ha aggiunto due microfoni aggiuntivi per lato, portando il totale a quattro per ogni padiglione. L’azienda promette miglioramenti su tutti i fronti, con una cancellazione del rumore fino a tre volte più efficace sulle voci umane.

I microfoni aggiuntivi dovrebbero inoltre garantire una qualità vocale più naturale durante le chiamate, il che è un aspetto spesso trascurato nelle cuffie wireless ma fondamentale per chi le utilizza anche in contesti lavorativi.

Batteria leggermente inferiore, ma sostituibile

Una differenza rispetto alle Momentum 4 riguarda l’autonomia. Il modello precedente raggiungeva fino a 60 ore con ANC attivata, mentre le nuove Momentum 5 si fermano a 57 ore. Non si tratta di una perdita enorme, e resta comunque un valore eccellente per il segmento, ma è un punto in cui il nuovo modello fa un piccolo passo indietro.

La ricarica rapida permette di ottenere fino a tre ore di utilizzo con soli cinque minuti di carica. Un dettaglio interessante riguarda la batteria da 700 mAh: è sostituibile dall’utente con un semplice cacciavite a croce, una scelta controcorrente in un mercato dove la maggior parte dei produttori opta per batterie sigillate. Questo potrebbe allungare potenzialmente la vita utile delle cuffie di diversi anni.

Prezzo e disponibilità

Le Sennheiser Momentum 5 Wireless saranno disponibili dal 16 giugno al prezzo di 400 dollari. Le colorazioni disponibili al lancio saranno nero, bianco e blu. Non abbiamo informazioni in merito al prezzo in Europa ma l’azienda dovrebbe rivelarli nel corso delle prossime settimane.