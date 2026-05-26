Nella giornata di ieri, assieme agli smartphone della serie OPPO Reno16, all’accessorio magnetico OPPO Bubble e al tablet OPPO Pad 6, OPPO ha presentato ufficialmente sul mercato di casa le nuove cuffie true wireless OPPO Enco Air5s.

Queste cuffie semi-in-ear puntano su un design che si adatta a ogni padiglione auricolare, sulla leggerezza (meno di 4 grammi per la singola cuffia), su una “buona” cancellazione del rumore (nonostante la tipologia di cuffia), sulle funzioni di intelligenza artificiale, sull’integrazione con l’ecosistema e su un prezzo decisamente contenuto. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Le OPPO Enco Air5s sono ufficiali in Cina

Come anticipato in apertura, OPPO ha lanciato in Cina le nuove OPPO Enco Air5s, cuffie true wireless che presentano un design “semi-in-ear”: la forma è stata studiata per adattarsi a diverse tipologie di orecchio e, nonostante l’assenza di un gommino che entra direttamente nell’orecchio (e quindi l’impossibilità di “sigillare” il condotto), queste cuffie riescono a offrire una buona cancellazione del rumore.

A tal proposito, abbiamo il supporto alla commutazione intelligente tra le modalità di cancellazione del rumore tra profonda, leggera e trasparenza. Grazie alla presenza di tre microfoni, abbiamo anche la riduzione del rumore durante le chiamate tramite ENC (Enhanced Noise Cancellation), basata sull’intelligenza artificiale.

A detta di OPPO, gli algoritmi sono gli stessi usati sui modelli di fascia più alta e garantiscono chiamate nitide anche negli ambienti più rumorosi. Dal punto di vista dell’audio, il produttore cinese ha optato per un driver dinamico da 12 mm e per il supporto all’audio stereo a doppio canale, integrando inoltre algoritmi che vanno a ottimizzare il suono e gli effetti audio spaziale in maniera adattiva.

Le OPPO Enco Air5s puntano forte anche sulla connettività e sull’interazione con il resto dell’ecosistema: c’è il supporto a due dispositivi in contemporanea, con possibilità di connessione sia ai dispositivi Android che ai dispositivi Apple senza distinzione grazie al Bluetooth 6.0 (con raggio d’azione entro i 10 metri).

Queste cuffie supportano i controlli “tattili” con gesti a scorrimento e tap: gli utenti possono regolare il volume, sfruttare il controllo remoto della fotocamera, sfruttare alcune funzioni di intelligenza artificiale (traduzione e assistenza) e sfruttare la condivisione dell’audio. È possibile passare tra più dispositivi OPPO con estrema facilità.

Capitolo batteria, OPPO afferma che le cuffie possono offrire fino a 9 ore di riproduzione continua con una singola ricarica; si sale a 48 ore totali includendo la custodia di ricarica, dotata di una batteria da 530 mAh che può essere ricaricata tramite USB-C in 90 minuti. Sfruttando la cancellazione del rumore, l’autonomia si dimezza: 4,5 ore per le sole cuffie, 25 ore complessive.

Specifiche tecniche di queste cuffie

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche delle nuove cuffie OPPO Enco Air5s.

Tipologia: semi-in-ear

Dimensioni: 52,19 x 24,66 x 57,19 mm (custodia di ricarica)

x x (custodia di ricarica) Peso: 3,9 grammi (singolo auricolare) e 38,7 grammi (complessivo)

(singolo auricolare) e (complessivo) Certificazione: IP55

Audio: Driver dinamico da 12 mm , 3 microfoni Audio spaziale

, 3 microfoni Cancellazione del rumore: sì Commutazione intelligente tra le modalità (profonda, leggera, trasparenza) Riduzione del rumore durante le chiamate ENC con IA

Controlli: gesti tramite tocco (scorrimento, tap)

(scorrimento, tap) Connettività: Bluetooth 6.0 Raggio di trasmissione fino a 10 metri Connessione multi-punto

Batteria: 530 mAh , ricarica via USB-C (in 90 minuti)

, ricarica via USB-C (in 90 minuti) Autonomia: 4,5 ore (auricolari) o 25 ore (complessiva) con cancellazione del rumore attiva 6 ore (auricolari) o 30 ore (complessiva) in modalità Trasparenza 9 ore (auricolari) o 48 ore (complessiva) senza cancellazione del rumore



Immagini di queste cuffie

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Disponibilità e prezzi delle OPPO Enco Air5s

Le nuove OPPO Enco Air5s sono già acquistabili in Cina in tre colorazioni: Moonlight White, Midnight Black e Starlight Purple. Le prime due vengono proposte a un prezzo di listino pari a 299 yuan (circa 38 euro), mentre la terza viene proposta a un prezzo di listino pari a 329 yuan (circa 42 euro). Non abbiamo ancora indicazioni ufficiali circa il possibile arrivo di queste cuffie dalle nostre parti.