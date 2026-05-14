Un’analisi dell’APK della versione 10.3.0 di Zepp Health ha svelato riferimenti che puntano verso l’importazione diretta delle rotte Strava sugli orologi Amazfit.

Una funzionalità che, se confermata, permetterebbe agli utenti Android di recuperare i percorsi salvati su Strava direttamente nell’ecosistema Zepp, eliminando la necessità di importare manualmente file GPX.

Specifichiamo che si tratta di qualcosa che va oltre la normale sincronizzazione delle attività con Strava visto che gli orologi Amazfit già oggi inviano gli allenamenti completati al servizio al termine di un’attività, ma questa novità punta nella direzione opposta ovvero permetterebbe a Zepp Health di andare a recuperare le rotte salvate dall’account Strava dell’utente. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

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Cosa è emerso dall’analisi del codice di Amazfit

La build più recente dell’app contiene riferimenti come StravaRouteActivity, sportRoute/strava e percorsi API specifici legati alle rotte Strava. Sono presenti anche nuove stringhe destinate agli utenti che spiegano come potrebbe essere necessario riconnettere il proprio account Strava e abilitare la condivisione delle attività private affinché Zepp possa recuperare i percorsi salvati.

Il testo precisa che Zepp non accederà ad altri contenuti o attività private, il che fa pensare a una funzionalità orientata alla pianificazione dei percorsi piuttosto che a una connessione di sincronizzazione standard.

Quando Zepp abiliterà pubblicamente questa funzione, il processo diventerà molto più fluido per runner, ciclisti e escursionisti che già costruiscono o salvano percorsi in Strava. Invece di esportare manualmente file GPX e importarli in Zepp Health, gli utenti potranno potenzialmente trasferire le rotte direttamente dal proprio account Strava.

Novità anche per le mappe

Lo stesso APK contiene riferimenti espansi a mappe del terreno, download di mappe offline e gestione dei trasferimenti interrotti. Nuove stringhe menzionano aggiornamenti delle mappe del terreno, avvisi di batteria scarica durante i download, spazio di archiviazione insufficiente sull’orologio e la possibilità di riprendere download interrotti tramite il Download Manager.

Una riga in particolare afferma che la mappa del terreno aggiornata “abbinerà percorsi più adatti nella pianificazione offline“, suggerendo che Zepp sta anche perfezionando l’aspetto della pianificazione dei percorsi nell’app, non limitandosi ad aggiornare solo la grafica delle mappe.

Tutto ciò si inserisce nella direzione più ampia che Zepp Health ha intrapreso nell’ultimo anno. Orologi come la serie Balance e la linea T-Rex hanno progressivamente acquisito funzionalità di navigazione e outdoor più robuste, in particolare sui modelli di fascia alta.

Cosa aspettarsi dalle prossime versioni

Le evidenze all’interno di Zepp Health 10.3.0 indicano chiaramente che il recupero diretto delle rotte salvate su Strava diventerà parte dell’app Android. Per gli utenti Amazfit che già usano Strava per pianificare i percorsi, questo eliminerà uno degli aspetti più scomodi del flusso attuale.

L’aggiornamento suggerisce inoltre che Zepp sta dedicando più tempo a perfezionare l’esperienza software relativa a mappe e navigazione, non limitandosi ad aggiungere funzionalità hardware ai nuovi orologi. Quando il flusso delle rotte Strava diventerà attivo, renderà gli orologi Amazfit un po’ più semplici da usare per chi pianifica i propri allenamenti al di fuori di Zepp Health.

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