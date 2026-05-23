Non è il solito monitor gaming. LG UltraGear 27G810A riscrive le regole offrendo una caratteristica che risolve un dilemma eterno per i giocatori: scegliere tra altissima risoluzione e refresh rate estremo. Grazie alla sua innovativa modalità Dual Mode, questo monitor permette di passare dal 4K a 180Hz per un’immersione visiva totale, al Full HD a 360Hz per la massima reattività competitiva. Oggi, questa versatilità diventa incredibilmente accessibile grazie a un’offerta su Amazon che porta il prezzo a un livello davvero interessante, con uno sconto del 32%. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono un best-buy e i termini di questa promozione imperdibile.

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LG UltraGear 27G810A: due anime, un solo monitor

Il vero punto di forza di LG UltraGear 27G810A è la sua tecnologia Dual Mode. Questa funzione permette di scegliere tra due diverse combinazioni di risoluzione e frequenza di aggiornamento, rendendolo un dispositivo straordinariamente versatile. Per i titoli single-player graficamente intensi, come avventure open-world o RPG, è possibile impostare la risoluzione UHD 4K (3840×2160) a 180Hz, godendo di un livello di dettaglio eccezionale senza rinunciare alla fluidità. Per i giochi competitivi e frenetici, come sparatutto o MOBA, si può invece passare alla modalità Full HD (1920×1080) a 360Hz, massimizzando la reattività e riducendo al minimo l’input lag per ottenere un vantaggio decisivo sugli avversari.

La base di questo monitor è un eccellente pannello IPS da 27 pollici, che garantisce colori vividi e precisi con una copertura del 95% dello spazio colore DCI-P3 e ampi angoli di visione. La certificazione VESA DisplayHDR 400 assicura un contrasto migliorato e una maggiore gamma dinamica, rendendo le immagini più realistiche e coinvolgenti. Le prestazioni in-game sono ulteriormente potenziate da un tempo di risposta di 1ms (GtG), che elimina quasi completamente l’effetto scia e il motion blur.

Per un’esperienza di gioco senza compromessi, LG UltraGear 27G810A è compatibile con le principali tecnologie di sincronizzazione adattiva: è certificato NVIDIA G-Sync Compatible e supporta AMD FreeSync Premium, eliminando tearing e stuttering per un gameplay perfettamente fluido. La connettività è completa e al passo con i tempi, grazie a porte HDMI 2.1 e DisplayPort, ideali per sfruttare al massimo le console di nuova generazione e le schede video più potenti. Infine, lo stand regolabile in altezza, inclinazione e rotazione permette di trovare sempre la posizione ergonomica perfetta.

Risoluzione e Refresh Rate : 4K UHD (3840×2160) a 180Hz / Full HD (1920×1080) a 360Hz

: 4K UHD (3840×2160) a 180Hz / Full HD (1920×1080) a 360Hz Pannello : IPS da 27 pollici

: IPS da 27 pollici Tempo di Risposta : 1ms (GtG)

: 1ms (GtG) Sincronizzazione Adattiva : NVIDIA G-Sync Compatible, AMD FreeSync Premium

: NVIDIA G-Sync Compatible, AMD FreeSync Premium HDR : VESA DisplayHDR 400

: VESA DisplayHDR 400 Copertura Colore : 95% DCI-P3

: 95% DCI-P3 Connettività : HDMI 2.1, DisplayPort, Hub USB, Uscita cuffie

: HDMI 2.1, DisplayPort, Hub USB, Uscita cuffie Ergonomia: Stand regolabile in altezza, inclinazione e rotazione (pivot)

Il prezzo che fa la differenza

L’offerta attualmente attiva su Amazon rende questo monitor da gaming un acquisto quasi obbligato per chi cerca il meglio senza svuotare il portafoglio. Il prezzo di listino di 499,99€ scende infatti a soli 339,15€, un’opportunità davvero rara per un prodotto con queste caratteristiche tecniche. Si tratta di uno sconto netto del 32%, che si traduce in un risparmio concreto di oltre 160€ sul prezzo originale.

Il prodotto risulta venduto e spedito da Amazon, il che garantisce massima affidabilità, una politica di reso semplice e consegne rapide, specialmente per tutti gli utenti abbonati al servizio Prime. Questa promozione rappresenta un’occasione perfetta per aggiornare la propria postazione da gioco con un monitor capace di adattarsi a qualsiasi esigenza, dal gaming competitivo alla fruizione di contenuti in altissima definizione. L’offerta potrebbe essere limitata nel tempo o fino a esaurimento scorte, quindi è consigliabile agire rapidamente per non perdere questa opportunità.

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