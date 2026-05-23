Il momento giusto per mettere le mani sul nuovo top di gamma di Cupertino potrebbe essere arrivato prima del previsto. Apple iPhone 17, il dispositivo che redefine le prestazioni e l’esperienza utente, si presenta oggi con un’offerta che lo porta a un prezzo decisamente aggressivo su eBay. Parliamo di un taglio di prezzo notevole rispetto al listino ufficiale, un’opportunità che molti stavano aspettando per fare il grande salto. Questa promozione rende accessibile una tecnologia di altissimo livello, combinando la potenza del nuovo chip A19 con un comparto fotografico rivoluzionario. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo smartphone un vero gioiello e i termini di questa imperdibile offerta.

Apple iPhone 17: potenza e display di un’altra categoria

Apple iPhone 17 si posiziona al vertice del mercato smartphone grazie a una dotazione hardware senza compromessi. Il cuore pulsante del dispositivo è il nuovo chip A19, un processore progettato per offrire prestazioni fulminee e un’efficienza energetica migliorata, garantendo una fluidità impeccabile in ogni operazione, dal multitasking più spinto al gaming di ultima generazione. Il display è un altro punto di forza: un pannello Super Retina XDR da 6.3 pollici con tecnologia ProMotion, che adatta dinamicamente la frequenza di aggiornamento per un’esperienza visiva incredibilmente reattiva e scorrevole, ottimizzando al contempo i consumi.

Il comparto fotografico è stato completamente rinnovato. Troviamo un sistema a doppia fotocamera con un sensore principale Fusion da 48MP e un sensore ultra-grandangolare Fusion da 48MP, capaci di catturare dettagli sorprendenti e colori vividi in qualsiasi condizione di luce. La capacità di registrare video in 4K con Dolby Vision lo rende uno strumento perfetto per i content creator. Il design, pur mantenendo l’eleganza tipica di Apple, è reso ancora più resistente dal Ceramic Shield di ultima generazione, mentre l’interfaccia Dynamic Island continua a offrire un modo innovativo e intuitivo di interagire con notifiche e attività.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Display : 6.3″ Super Retina XDR con tecnologia ProMotion

: 6.3″ Super Retina XDR con tecnologia ProMotion Processore : Chip A19

: Chip A19 Fotocamera Principale : 48MP Fusion

: 48MP Fusion Fotocamera Ultra-grandangolare : 48MP Fusion

: 48MP Fusion Memoria : 256GB

: 256GB RAM : 8GB

: 8GB Batteria : Autonomia per l’intera giornata, supporto a ricarica MagSafe e Qi

: Autonomia per l’intera giornata, supporto a ricarica MagSafe e Qi Sistema Operativo : iOS 26

: iOS 26 Connettività: 5G, Wi-Fi 6E

Per ulteriori dettagli:

L’offerta che abbatte il prezzo

Questa promozione rappresenta un’occasione unica per acquistare Apple iPhone 17 a un prezzo da best buy. Il dispositivo, nella versione da 256GB e colorazione Nera, Viola e Azzurra, è disponibile su eBay a un prezzo eccezionale. A fronte di un prezzo di listino ufficiale di 979€, l’offerta attuale permette di acquistarlo a soli 752,90€. Si tratta di un risparmio netto di 226,10€, che corrisponde a uno sconto di oltre il 23%.

Il prodotto venduto è nuovo e sigillato, e viene offerto con 24 mesi di garanzia, assicurando la massima tranquillità per l’acquirente. L’offerta è proposta da un venditore con un alto feedback di affidabilità, un ulteriore elemento a favore di questo acquisto. È importante sottolineare che promozioni di questa portata su un prodotto Apple così recente tendono a esaurirsi rapidamente, data l’elevata richiesta. La disponibilità è quindi limitata alle scorte attuali del venditore.

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