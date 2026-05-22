LEGO Italia fa il suo esordio assoluto al Giro d’Italia 2026, e lo fa nella tappa di Milano, in programma per il prossimo 24 maggio. L’appuntamento è all’interno di GiroLand, il villaggio ufficiale della corsa rosa, dove il marchio danese allestirà un corner dedicato alla creatività e al ciclismo. GiroLand sarà situato in Via Manin a Milano e sarà aperto dalle 13:00 alle 18:30.

Il pezzo forte dell’evento sarà ovviamente il nuovissimo set LEGO Icons Bici da corsa, il primo modello di bici da strada presente nella linea LEGO Icons. Si tratta di una linea che da sempre punta alla riproduzione fedele di oggetti reali e il nuovo set non tradisce le aspettative. Geometria del telaio, trasmissione, ruote a sezione sottile, ci sono tutti gli elementi per un set in grado di soddisfare anche gli appassionati più esigenti.

All’interno del corner sarà possibile vedere il set da vicino, scattare una foto ricordo e incontrare la mascotte ufficiale LEGO. Un evento insomma pensato anche per le famiglie che seguono il passaggio della carovana rosa nel capoluogo lombardo e vogliono trasformare il pomeriggio in una occasione da ricordare.

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Il ciclismo in Italia sta attraversando un momento di rinnovato interesse popolare e il Giro resta in assoluto l’evento più seguito nel calendario ciclistico italiano. La mossa di LEGO appare quindi intelligente, soprattutto grazie al nuovo set che di sicuro saprà appassionare chi ama i pedali. Per chi si trova a Milano o nelle immediate vicinanze, insomma, è un’occasione da non perdere, soprattutto per gli amanti dei mattoncini più famosi al mondo.

LEGO Icons Bici da Corsa è disponibile in preordine sul sito ufficiale e presso altri rivenditori (Amazon inclusa) al prezzo consigliato di 119,99 euro. La data di uscita è fissata al 1°giugno 2026.