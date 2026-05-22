Se state cercando un nuovo smartwatch dotato di funzionalità intelligenti per tutti i giorni e per il monitoraggio dell’attività fisica, su Huawei Store ci sono un paio di proposte che potrebbero fare al caso vostro. Come abbiamo visto, nei giorni scorsi sono stati lanciati sul mercato italiano HUAWEI Watch Fit 5 e HUAWEI Watch Fit 5 Pro, modelli presentati in Cina un mesetto fa. Sullo shop online ufficiale del produttore sono ancora disponibili apposite offerte di lancio, che comprendono sconti e regali: vediamo come approfittarne.

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Offerte di lancio generose per HUAWEI Watch Fit 5 e Watch Fit 5 Pro

HUAWEI Watch Fit 5 e Watch Fit 5 Pro mantengono un design elegante e adatto a ogni occasione e tante avanzate funzionalità per la salute e il fitness, migliorando sotto diversi aspetti rispetto ai modelli precedenti. I due smartwatch offrono un’autonomia fino a 10 giorni, supporto ai pagamenti in mobilità e compatibilità con gli ecosistemi HarmonyOS, Android e iOS.

I due modelli condividono diverse caratteristiche, pur distinguendosi per alcune funzionalità ed elementi di design. Entrambi offrono una cassa quadrata, ma cambia il display: Watch Fit 5 offre un display AMOLED da 1,82 pollici, mentre il modello Pro un display LTPO AMOLED da 1,92 pollici, che risulta più luminoso (3000 nit invece di 2500), con refresh rate variabile da 1 a 60 Hz, vetro zaffiro 2.5D e cornici più sottili.

Entrambi offrono la modalità Mini-Workout, pensata per chi ha poco tempo per l’allenamento e che non dispone di attrezzi o spazi dedicati, e possono monitorare più di 100 attività sportive (tra cui troviamo il rilevamento automatico dell’attività ciclistica, con potenza virtuale e cadenza in tempo reale). Il modello Pro integra alcune funzionalità aggiuntive, come la Modalità Trail Run (con navigazione basata su segmenti, analisi delle variazioni di altitudine e tempo di arrivo stimato) e la suite di funzionalità per i golfisti.

Tutti e due dispongono di funzioni come il monitoraggio della frequenza cardiaca, del sonno e dello stress, ma il modello Pro si spinge oltre e propone funzioni come l’analisi dell’aritmia basata sulle onde di polso (fibrillazione atriale), l’ECG e il rilevamento della rigidità arteriosa. Non manca il supporto ai pagamenti digitali contactless anche senza smartphone, sfruttando l’app Curve Pay (disponibile su HUAWEI AppGallery, Apple App Store, Google Play Store e Samsung Galaxy Store).

Per quanto riguarda l’autonomia, la serie HUAWEI Watch Fit 5 promette fino a 10 giorni con una singola ricarica grazie alle batterie da 471 mAh ad alto contenuto di silicio, compatibili con la ricarica rapida in 60/75 minuti.

Coupon, cinturino omaggio e non solo

HUAWEI Watch Fit 5 e HUAWEI Watch Fit 5 Pro sono disponibili all’acquisto su Huawei Store al prezzo consigliato di rispettivamente 199 euro e 299 euro, ma sfruttando le promozioni di lancio potete ottenere un generoso sconto e approfittare di ulteriori vantaggi. Dopo aver aggiunto al carrello uno dei due smartwatch potete digitare il coupon AFIT5TUTTO60 nella sezione “Usa un codice coupon” per ottenere uno sconto immediato di 60 euro, scendendo dunque a 139 euro per Watch Fit 5 e a 239 euro per Watch Fit 5 Pro.

Prima però, potete sfruttare un’altra iniziativa per aggiungere un cinturino in omaggio, con colorazione a scelta tra quelli disponibili: quest’ultimo viene offerto con qualsiasi colorazione per quanto riguarda HUAWEI Watch Fit 5 Pro, o solo con le versioni Verde fluoroelastomero e Verde-grigio Nylon per quanto concerne HUAWEI Watch Fit 5.

Preoccupati di utilizzare lo smartwatch durante l’attività fisica, con la paura di fare “danni”? Con l’acquisto viene regalato il servizio Huawei Care – Protezione Schermo, che prevede una sostituzione dello schermo senza costi aggiuntivi per danno accidentale durante il primi 12 mesi. Infine, entro il 6 maggio 2027 sono previste prove gratuite fino a 90 giorni per varie applicazioni dopo il primo accesso all’app HUAWEI Health (30 o 90 giorni per HUAWEI Health+, 60 giorni Komoot e Naviki, e 90 giorni per Life Period Tracker, Fiit, URUNN).

Per un acquisto più completo potreste considerare di aggiungere 9 euro per portarvi a casa anche la bilancia intelligente HUAWEI Scale 3 (nella colorazione Frosty White), dal prezzo di listino di 49 euro. Allo stesso modo potete acquistare a cifre scontate le cuffie HUAWEI FreeBuds SE 2 (19 euro invece di 49,90) o HUAWEI FreeClip 2 (129 euro invece di 199).

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