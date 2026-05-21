Svelato a gennaio in occasione del CES 2026 di Las Vegas, Lenovo Yoga AIO i Gen 11 Aura Edition (32″ Intel) è stato finalmente lanciato sul mercato internazionale.
Il nuovo potente computer del popolare produttore cinese è sbarcato negli store ufficiali dell’azienda in alcuni Paesi europei, Italia inclusa e presto dovrebbe essere disponibile in altri mercati.
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Le principali caratteristiche di Lenovo Yoga AIO i Gen 11 Aura Edition
Il nuovo dispositivo all-in-one di Lenovo può contare su un design accattivante, con un display OLED da 31,5 pollici con risoluzione 4K, refresh rate a 165 Hz e illuminazione adattiva immersiva.
Sotto la scocca si trova un processore Intel Core Ultra serie 3, con una NPU per sfruttare le potenzialità dell’IA grazie alla capacità di supportare fino a 50 trilioni di operazioni al secondo (TOPS).
Queste sono le principali caratteristiche di Lenovo Yoga AIO i Gen 11 Aura Edition (32″ Intel):
- processore Intel Core Ultra X7 358H (E-core fino a 3,5 GHz P-core fino a 4,8 GHz)
- schermo OLED da 31,5 pollici con risoluzione UHD (3.840 x 2.160 pixel), antiriverbero, non-touch, DCI-P3 99%, luminosità di 225 nit e refresh rate a 165 Hz
- 32 GB di RAM LPDDR5X-9.600MT/s (saldata)
- 1 TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC
- scheda grafica integrata
- Webcam da 16 megapixel
- connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0
- porte: 1 x USB-C (Thunderbolt 4, USB da 40 Gbps) con alimentazione e DisplayPort 2.1; 2 x USB-C (USB da 10 Gbps); 2 x USB-A (USB da 10 Gbps); 1 x USB-A (USB ad alta velocità); 1 x HDMI 2.1/TDMS (supporta risoluzioni fino a 4K a 60 Hz)
- Lenovo 800 Multi-Device Wireless Premium Tastiera ricaricabile
- mouse wireless Helios Gen 2 (conchiglia)
- unità di alimentazione fino a 330 W
- Windows 11 Home 64
Sul sito del produttore Lenovo Yoga AIO i Gen 11 Aura Edition (32″ Intel) è in vendita a partire da 2.909 euro. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla pagina dedicata.
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