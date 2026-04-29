Lenovo ha annunciato il completamento dell’acquisizione del business legato al firmware (BIOS) di Phoenix Technologies, azienda ricordiamo con sede a Dublino che tutti gli smanettoni di PC sicuramente hanno incrociato almeno una volta mettendo mani al BIOS della propria scheda madre. L’operazione comprende proprietà intellettuale, tecnologie e competenze ingegneristiche, con l’obiettivo di rafforzare il controllo diretto su uno dei livelli più critici dell’esperienza informatica.

Si tratta di un passaggio che si inserisce in una strategia più ampia del gruppo Lenovo, orientata a consolidare le capacità interne e a gestire in modo più diretto componenti chiave della propria offerta, non solo nel segmento PC ma anche nei dispositivi abilitati all’Intelligenza Artificiale, sempre più diffusi.

Lenovo: firmware in-house per PC e dispositivi AI

Con questa acquisizione, Lenovo porta all’interno del gruppo lo sviluppo del firmware, una componente fondamentale che opera a stretto contatto con l’hardware e il sistema operativo per garantire sistemi performanti ed efficienti. Il BIOS rappresenta infatti uno dei livelli più sensibili nella gestione di sicurezza, stabilità e avvio dei sistemi, ne consegue quindi che controllo diretto permetterà una maggiore integrazione tra le diverse componenti.

Per chi non seguisse il settore, c’è da dire che Lenovo e Phoenix Technologies collaborano ormai da oltre vent’anni, in particolare sulla linea ThinkPad, dove Phoenix ha fornito soluzioni BIOS ad hoc contribuendo allo sviluppo continuo della piattaforma; l’acquisizione appena conclusa si inserisce quindi in un rapporto già consolidato, ampliando il raggio d’azione delle tecnologie sviluppate congiuntamente.

L’integrazione delle competenze firmware permetterà a Lenovo di gestire in modo più diretto aggiornamenti, sicurezza e ottimizzazioni, con un impatto potenziale su tutta la gamma di prodotti. Nel tempo poi, questo approccio potrà estendersi anche ad altri dispositivi, in particolare quelli legati all’ecosistema AI, dove il controllo del software di basso livello sta assumendo un ruolo sempre più centrale.

Dal punto di vista industriale interno, questa mossa consente inoltre al produttore asiatico di rafforzare l’integrazione verticale, affiancando allo sviluppo hardware anche il controllo di componenti software fondamentali. I dettagli economici dell’acquisizione al momento non sono stati resi noti, ma a quanto pare la chiusura dell’accordo è avvenuta dopo il completamento dei consueti passaggi previsti per questo tipo di acquisizioni.

A operazione terminata, Lenovo si troverà quindi in una posizione più solida per gestire in autonomia uno degli strati più delicati dell’intero ecosistema PC, con benefici attesi in termini di sicurezza, ottimizzazione e sviluppo futuro. Un passaggio che assume ancora più rilevanza alla luce dell’evoluzione del mercato attuale, sempre più orientato verso dispositivi intelligenti e integrati, dove il controllo del firmware può fare la differenza nell’esperienza d’uso complessiva.