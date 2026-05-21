Il mercato degli esoscheletri indossabili continua a evolversi rapidamente e, negli ultimi mesi, sempre più aziende stanno cercando di trasformare questi dispositivi da semplici dimostrazioni tecnologiche a strumenti realmente utili nella vita quotidiana, nelle attività outdoor e perfino negli scenari di emergenza. Tra le realtà più attive troviamo Hypershell, che nelle scorse ore ha annunciato una versione aggiornata della propria serie X, introducendo i nuovi X Pro S, X Max S e X Ultra S.

Le novità, almeno sulla carta, sono parecchie: il produttore promette infatti una risposta ai movimenti molto più rapida rispetto alla generazione precedente, una potenza che può arrivare fino a 1000 W e un’autonomia massima dichiarata di 30 km per batteria, il tutto mantenendo un design pensato per escursioni, corsa e attività fisiche prolungate.

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Il nuovo sistema HyperIntuition di Hypershell promette movimenti più naturali

Il cambiamento più importante riguarda il nuovo algoritmo di controllo del movimento chiamato HyperIntuition, sviluppato per migliorare la sincronizzazione tra l’utente e l’esoscheletro. Secondo quanto dichiarato dall’azienda, il sistema sarebbe ora il 64,5% più reattivo rispetto alla precedente generazione.

Nel concreto, Hypershell parla di un tempo di risposta di appena 0,31 secondi agli input di movimento dell’utilizzatore, un dato particolarmente importante in questa categoria di prodotti; gli esoscheletri infatti, devono interpretare rapidamente l’andatura, i cambi di ritmo e i movimenti del corpo per evitare spinte eccessive o assistenze erogate nel momento sbagliato.

I test effettuati da TÜV Rheinland avrebbero inoltre mostrato una sincronizzazione corretta dell’andatura nel 97,5% dei casi, un risultato sicuramente interessante ma che evidenzia anche come ci sia ancora margine di miglioramento. Come sottolineato anche da diverse recensioni di prodotti simili infatti, persino piccoli ritardi possono causare situazioni problematiche su terreni irregolari e scivolosi, specialmente durante movimenti rapidi.

Entrando più nello specifico delle caratteristiche tecniche, il modello X Pro S rappresenta la proposta base della gamma, pur mantenendo specifiche decisamente avanzate; questo modello offre infatti una potenza di boost fino a 800 W, una velocità massima di 20 km/h e un’autonomia dichiarata fino a 17,5 km.

I più costosi X Max S e X Ultra S salgono invece fino a 1.000 W di assistenza, raggiungendo velocità massime di 25 km/h e autonomie che possono arrivare a 30 km per singola batteria.

Cambiano anche i materiali costruttivi, l’X Ultra S utilizza una combinazione di fibra di carbonio, titanio e alluminio ultraleggero, mentre gli altri modelli fanno affidamento principalmente su plastica, acciaio inox e alluminio; tuta la gamma dispone comunque di certificazione IP54 contro polvere e schizzi d’acqua, caratteristica praticamente indispensabile per prodotti pensati per utilizzi outdoor.

La nuova serie X viene proposta con prezzi che partono da 999 dollari per X Pro S, salgono a 1.499 dollari per X Max S e arrivano a 1.999 dollari per X Ultra S.

Gli esoscheletri sono acquistabili tramite il sito ufficiale di Hypershell e, stando a quanto comunicato dall’azienda, arriveranno presto anche sullo store Amazon del brand.

Interessante anche l’iniziativa Hyperlift: le squadre SAR (Search and Rescue) di tutto il mondo potranno infatti ricevere gratuitamente gli esoscheletri dell’azienda in cambio di test sul campo e feedback operativi, un approccio che potrebbe aiutare Hypershell a migliorare ulteriormente affidabilità e sicurezza in contesti reali.

Resta naturalmente da capire quanto questi dispositivi riusciranno davvero a diffondersi al di fuori di nicchie molto specifiche. Gli esoscheletri stanno facendo passi avanti piuttosto evidenti anno dopo anno, ma fattori come costo elevato, peso, autonomia e affidabilità in scenari complessi rappresentano ancora ostacoli importanti per una diffusione su larga scala.