Il Gruppo LEGO annuncia il nuovo set LEGO Disney Main Street, U.S.A., un tributo da quasi 4000 pezzi che celebra 70 anni della magia di Disney Main Street, ossia la prima “area tematica” all’ingresso principale dei numerosi parchi a tema. Si tratta di un’incantevole strada dal fascino vittoriano, ricca di negozi, ristoranti e posti segreti, ispirata all’infanzia di Walt Disney. Scopriamo insieme la novità e vediamo quando sarà disponibile all’acquisto e a che prezzo.

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LEGO presenta il set Disney Main Street, U.S.A., che ricrea le iconiche location

LEGO annuncia il set LEGO Disney Main Street, U.S.A., un set da 3899 pezzi progettato per i fan adulti e i collezionisti che offre un’esperienza di costruzione collaborativa. Il nuovo modello ricrea le location famose di Main Street, come la Stazione dei Pompieri, il Disneyland Emporium, il Crystal Arcade e la Gioielleria, e include ben 16 minifigure LEGO: si tratta di Topolino e Minnie, che vengono affiancati dai membri del cast di Main Street come il quartetto dei Dapper Dans, un venditore di popcorn, il personale dei negozi, un autista e altri ospiti.

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Il nuovo set propone inoltre elementi costruibili come il camion dei pompieri e il carretto dei popcorn, oltre ad accessori a tema. La sezione della Stazione dei Pompieri contiene una rappresentazione dell’appartamento della famiglia Disney, che richiama l’eredità del fondatore Walt. Ulteriori dettagli in tutto il set comprendono esposizioni interne e riferimenti in miniatura a celebri attrazioni Disney come il Castello della Bella Addormentata, la Jungle Cruise e la Haunted Mansion, oltre a riferimenti ai vari franchise Disney: sono presenti ad esempio versioni in miniatura della casa di Up, di Wall-E, della rosa incantata de La Bella e la Bestia, del castello di Cenerentola, di Gus (da Cenerentola) e di Sebastian (da La Sirenetta).

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Il tutto è progettato per ricreare l’atmosfera e la storia di Main Street, U.S.A., combinando vari elementi architettonici ai dettagli basati sui personaggi. La costruzione può avvenire anche in compagnia grazie all’app LEGO Builder e alla sua funzione Costruite insieme, che consente a più utenti di dedicarsi a sezioni diverse nello stesso momento.

Prezzo e disponibilità del nuovo set LEGO Disney

Il set LEGO Disney Main Street (#43302) sarà disponibile all’acquisto in Early Access per gli iscritti LEGO Insiders dal 1° giugno 2026 e per tutti gli altri dal 4 giugno 2026. Il prezzo consigliato è di 349,99 euro.