MOVA annuncia il lancio del suo V70 Ultra Complete, robot aspirapolvere e lavapavimenti presentato il mese scorso. Il nuovo modello di punta è progettato per superare uno dei limiti più persistenti del settore, ossia la pulizia dei bordi, degli angoli e delle zone più complicate: vediamo cosa può fare, dove acquistarlo in Italia e a quale prezzo.

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MOVA V70 Ultra Complete è disponibile da oggi in Italia

MOVA lancia V70 Ultra Complete in Italia. Il nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti (che si è aggiudicato il Red Dot Award: Product Design 2026) combina estensione della portata del mocio, capacità avanzate di superamento degli ostacoli, potenza di aspirazione e funzionamento a bassa manutenzione, con la promessa di una pulizia più completa e uniforme in ogni angolo della casa.

Uno dei punti di forza del nuovo modello MOVA è il sistema MaxiReachX, con estensione del mocio di 16 cm abbinata a una spazzola laterale estensibile adattiva di 12 cm. Questo meccanismo permette al robot di pulire meglio gli angoli, i bordi lungo le pareti, i punti più complicati sotto i mobili e tutte le zone che solitamente vengono trascurate da dispositivi di questo tipo.

V70 Ultra Complete è inoltre progettato per la minima manutenzione: sfrutta infatti un sistema di raccolta della polvere senza sacchetto EcoCyclone, che elimina la necessità dei sacchetti usa e getta; al posto di questi ultimi è presente un contenitore per la polvere completamente lavabile che garantisce fino a cento giorni di utilizzo senza interventi.

La potenza di aspirazione arriva fino a 40.000 Pa grazie a un motore ad alta velocità unito a un sistema di flusso d’aria ottimizzato: con numeri simili la promessa è quella di avere zero problemi con tutte le tipologie di sporco, dalla polvere più sottile ai detriti più grossolani, anche sui tappeti. Non manca naturalmente il sistema di spazzole antigroviglio, che riduce la manutenzione nell’uso di tutti i giorni.

A livello di mobilità, il robot può vantare il sistema StepMaster 2.0, che permette di superare ostacoli fino a 9 cm complessivi (circa due gradini da 4,5 cm ciascuno). La batteria da 6.400 mAh con funzione Smart Resume garantisce ricariche più veloci del 30% rispetto al predecessore V50, eliminando il problema delle interruzioni durante la pulizia di abitazioni grandi. Ultimata la ricarica, il robot riprende esattamente da dove aveva interrotto.

In abbinamento al robot c’è la stazione all-in-one che automatizza le principali operazioni di manutenzione, come la raccolta della polvere, il lavaggio del panno, l’asciugatura e il rifornimento della soluzione detergente. L’asciugatura ad aria calda (a 70°C) e la pulizia della spazzola con piastre riscaldate a 100°C mantengono l’igiene riducendo al minimo l’intervento manuale.

Prezzo e dove acquistarlo

MOVA V70 Ultra Complete è disponibile all’acquisto in Italia al prezzo consigliato di 1399 euro, ma fino al 24 maggio sono previste offerte dedicate: il produttore propone uno sconto di 150 euro, un kit di accessori extra del valore di 169 euro e una garanzia di tre anni (invece dei consueti due). Potete trovarlo sul sito ufficiale MOVA e su Amazon, ma sarà presto disponibile anche da MediaWorld e Unieuro.